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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Монца
0:1
Второй тайм: 52'
Фиорентина
0'
0:1
7' Гол
Бельтран Лукас
33' Желтая карточка
Бельтран Лукас
33' Желтая карточка
Мари Пабло

Ход матча

7'
0:1
Бельтран Лукас
33'
 
Бельтран Лукас
33'
Мари Пабло
 
46'
 
Нзола М'Бала
Бельтран Лукас
46'
Коломбо Лоренцо
Гальярдини Роберто
 
46'
Чиурриа Патрик
Перейра Педру
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 224 Количество передач 258
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 121
Монца 4.1% (5)
X 47.9% (58)
Фиорентина 47.9% (58)
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Монца
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
33
Д'Амброзио
Данило
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
13
Перейра
Педру
II
77
Кирьякопулос
Георгиос
6
Гальярдини
Роберто
32
Пессина
Маттео
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
28
Колпани
Андреа
47
Мота
Дани
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
72
Барак
Антонин
99
Куаме
Кристиан
9
Бельтран
Лукас
Монца
5-3-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Монца
Фиорентина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
3:2
СA
1:1
К
3:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
67

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 6 0.35
Коломбо Лоренцо 3 0.18
Кальдирола Лука 1 0.06
Гальярдини Роберто 1 0.06
Карбони Валентин 1 0.06
Пессина Маттео 1 (1) 0.06
Марич Мирко 1 0.06
Мота Дани 1 0.06
Виньято Самуэле 1 0.06
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 6 0.35
Гонсалес Николас 6 (1) 0.35
Бельтран Лукас 3 (1) 0.18
Мартинес Лукас II 3 0.18
Дункан Альфред 1 0.06
Бираги Кристиано 1 0.06
Нзола М'Бала 1 0.06
Соттиль Риккардо 1 0.06
Мандрагора Роландо 1 0.06
Куаме Кристиан 1 0.06
Брекало Йосип 1 0.06
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 5 0
Кальдирола Лука 2 1
Д'Амброзио Данило 2 1
Иццо Армандо 3 0
Гальярдини Роберто 3 0
Биринделли Самуэле 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Карбони Андреа 1 0
Карбони Валентин 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 6 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Миленкович Никола 2 1
Бираги Кристиано 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Терраччиано Пьетро 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мартинес Лукас II 2 0
Иконе Жонатан 2 0
Бельтран Лукас 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Барак Антонин 1 0
Мело Артур 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Монца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Фиорентина
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Монца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Фиорентина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

6
13
Монца
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Фиорентина
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
10%
3
27%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
33%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Забито

16
24
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
1
6%
6
25%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
4
25%
2
8%
61-75
4
25%
5
21%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
6
35%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
5
29%
29%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1
Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2
Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2

Результаты матчей

Монца
Фиорентина

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
5 раз 31%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Монца
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
3
13
1.5
8
8
2
14
2.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 7 41
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 1:1 Заявка 17 10 3 4 30 - 19 33
4.
Фиорентина
 1:0 Заявка 17 9 3 5 26 - 18 30
5.
Болонья
 Заявка 16 7 7 2 20 - 12 28
6.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 2 6 28 - 19 26
8.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 28 - 19 25
9.
Лацио
 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
10.
Торино
 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
11.
Монца
 0:1 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Удинезе
 Заявка 16 1 10 5 14 - 27 13
18.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
19.
Верона
 Заявка 16 2 5 9 13 - 23 11
20.
Салернитана
 1:1 Заявка 17 1 6 10 13 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Болонья
 Заявка 8 6 1 1 12 - 4 19
4.
Милан
 1:1 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
5.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 0:1 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
17.
Салернитана
 1:1 Заявка 9 1 4 4 8 - 17 7
18.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 1:1 Заявка 9 4 3 2 16 - 15 15
5.
Фиорентина
 1:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Монца
 0:1 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
20.
Салернитана
 1:1 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (4)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 7
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Весь список
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    Прогнозы 121
    Монца 4.1% (5)
    X 47.9% (58)
    Фиорентина 47.9% (58)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Фиорентина
    9.92
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    4.50
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    2.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:1 Фиорентина

    Исход игры
    Монца
    4.1% (5)
    Ничья
    47.9% (58)
    Фиорентина
    47.9% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.29% (44)
    Меньше
    60.71% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    83.04% (93)
    Нет
    16.96% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (49)
    1:2 Фиорентина
    28.9% (35)
    0:1 Фиорентина
    10.7% (13)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:3 Фиорентина
    2.5% (3)
    0:2 Фиорентина
    2.5% (3)
    1:0 Монца
    1.7% (2)
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