Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Монца

86' Соттиль Риккардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Кайоде Майкл получил желтую карточку от судьи

85' Удар от ворот произведет Монца

83' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Дункан Альфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Монца

80' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Фиорентина

77' Акпа-Акпро Жан-Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Бираги Кристиано пробил со штрафного прямо в стенку

72' Раньери Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Иконе Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Мина Йерри получил желтую карточку от судьи

68' Матч возобновлен

67' Мело Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

64' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Монца

61' Иконе Жонатан не смог попасть в створ ударом издали

60' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

57' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

57' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фиорентина

55' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Кайоде Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

49' Удар от ворот произведет Фиорентина

49' Кирьякопулос Георгиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Чиурриа Патрик из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника