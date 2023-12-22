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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Монца
0:1
Конец матча
Фиорентина
0'
0:1
7' Гол
Бельтран Лукас
33' Желтая карточка
Бельтран Лукас
33' Желтая карточка
Мари Пабло
68' Желтая карточка
Мина Йерри
72' Желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
86' Желтая карточка
Кайоде Майкл
88' Желтая карточка
Д'Амброзио Данило
90' Желтая карточка
Раньери Лука
90'+6

Ход матча

7'
0:1
Бельтран Лукас
33'
 
Бельтран Лукас
33'
Мари Пабло
 
46'
 
Нзола М'Бала
Бельтран Лукас
46'
Коломбо Лоренцо
Гальярдини Роберто
 
46'
Чиурриа Патрик
Перейра Педру
 
56'
 
Мина Йерри
Барак Антонин
61'
Карбони Валентин
Колпани Андреа
 
68'
 
Мина Йерри
72'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
 
77'
 
Мандрагора Роландо
Мело Артур
79'
Виньято Самуэле
Мота Дани
 
83'
Биринделли Самуэле
Кирьякопулос Георгиос
 
84'
 
Соттиль Риккардо
Иконе Жонатан
84'
 
Аматуччи Лоренцо
Дункан Альфред
86'
 
Кайоде Майкл
88'
Д'Амброзио Данило
 
90'
 
Раньери Лука

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 224 Количество передач 258
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 121
Монца 4.1% (5)
X 47.9% (58)
Фиорентина 47.9% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
33
Д'Амброзио
Данило
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
13
Перейра
Педру
II
77
Кирьякопулос
Георгиос
6
Гальярдини
Роберто
32
Пессина
Маттео
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
28
Колпани
Андреа
47
Мота
Дани
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
72
Барак
Антонин
99
Куаме
Кристиан
9
Бельтран
Лукас
Монца
5-3-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Монца
Фиорентина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
3:2
СA
1:1
К
3:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
67

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 6 0.35
Коломбо Лоренцо 3 0.18
Кальдирола Лука 1 0.06
Гальярдини Роберто 1 0.06
Карбони Валентин 1 0.06
Пессина Маттео 1 (1) 0.06
Марич Мирко 1 0.06
Мота Дани 1 0.06
Виньято Самуэле 1 0.06
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 6 0.35
Гонсалес Николас 6 (1) 0.35
Бельтран Лукас 3 (1) 0.18
Мартинес Лукас II 3 0.18
Дункан Альфред 1 0.06
Бираги Кристиано 1 0.06
Нзола М'Бала 1 0.06
Соттиль Риккардо 1 0.06
Мандрагора Роландо 1 0.06
Куаме Кристиан 1 0.06
Брекало Йосип 1 0.06
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 5 0
Д'Амброзио Данило 3 1
Кальдирола Лука 2 1
Иццо Армандо 3 0
Гальярдини Роберто 3 0
Биринделли Самуэле 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Карбони Андреа 1 0
Карбони Валентин 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 7 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Миленкович Никола 2 1
Бираги Кристиано 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Терраччиано Пьетро 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мартинес Лукас II 2 0
Иконе Жонатан 2 0
Бельтран Лукас 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Мина Йерри 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Барак Антонин 1 0
Мело Артур 1 0
Инфантино Джино 1 0
Кайоде Майкл 1 0

Результаты матчей

Монца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Фиорентина
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Монца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Фиорентина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

6
13
Монца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Фиорентина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
10%
4
33%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
50%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
33%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Забито

16
25
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
1
6%
7
28%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
3
19%
4
16%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
4
25%
2
8%
61-75
4
25%
5
20%
76-90

Пропущено

18
19
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
7
39%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
17%
3
16%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1
Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2
Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2

Результаты матчей

Монца
Фиорентина

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Монца
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
5
3
1
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
3
6
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
3
14
1.5
8
9
2
15
2.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 7 41
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Фиорентина
 Заявка 17 9 3 5 26 - 18 30
5.
Болонья
 Заявка 16 7 7 2 20 - 12 28
6.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 2 6 28 - 19 26
8.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 28 - 19 25
9.
Лацио
 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
10.
Торино
 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
11.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Удинезе
 Заявка 16 1 10 5 14 - 27 13
18.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
19.
Верона
 Заявка 16 2 5 9 13 - 23 11
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Болонья
 Заявка 8 6 1 1 12 - 4 19
4.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
5.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
17.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
18.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Рома Паредес Леандро 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Фиорентина Раньери Лука 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Монца: 53%, Фиорентина: 47%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Монца
  • 96'
    Соттиль Риккардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Фиорентина пытается что-то создать.
  • 95'
    Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Удар от ворот произведет Фиорентина
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Монца 4.1% (5)
    X 47.9% (58)
    Фиорентина 47.9% (58)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:1 Фиорентина

    Исход игры
    Монца
    4.1% (5)
    Ничья
    47.9% (58)
    Фиорентина
    47.9% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.29% (44)
    Меньше
    60.71% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    83.04% (93)
    Нет
    16.96% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (49)
    1:2 Фиорентина
    28.9% (35)
    0:1 Фиорентина
    10.7% (13)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:3 Фиорентина
    2.5% (3)
    0:2 Фиорентина
    2.5% (3)
    1:0 Монца
    1.7% (2)
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