Тур: 17. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Сакки Хуан
0:1
Конец матча
0'
0:1
7' ГолБельтран Лукас
33' Желтая карточкаБельтран Лукас
33' Желтая карточкаМари Пабло
68' Желтая карточкаМина Йерри
72' Желтая карточкаАкпа-Акпро Жан-Даниэль
86' Желтая карточкаКайоде Майкл
88' Желтая карточкаД'Амброзио Данило
90' Желтая карточкаРаньери Лука
90'+6
Ход матча
7'
0:1
33'
33'
68'
86'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
224 Количество передач 258
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Марич МиркоНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Монца
Фиорентина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
67
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|6
|0.35
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.18
|Кальдирола Лука
|1
|0.06
|Гальярдини Роберто
|1
|0.06
|Карбони Валентин
|1
|0.06
|Пессина Маттео
|1 (1)
|0.06
|Марич Мирко
|1
|0.06
|Мота Дани
|1
|0.06
|Виньято Самуэле
|1
|0.06
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|6
|0.35
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|0.35
|Бельтран Лукас
|3 (1)
|0.18
|Мартинес Лукас II
|3
|0.18
|Дункан Альфред
|1
|0.06
|Бираги Кристиано
|1
|0.06
|Нзола М'Бала
|1
|0.06
|Соттиль Риккардо
|1
|0.06
|Мандрагора Роландо
|1
|0.06
|Куаме Кристиан
|1
|0.06
|Брекало Йосип
|1
|0.06
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|5
|0
|Д'Амброзио Данило
|3
|1
|Кальдирола Лука
|2
|1
|Иццо Армандо
|3
|0
|Гальярдини Роберто
|3
|0
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|7
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Миленкович Никола
|2
|1
|Бираги Кристиано
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Терраччиано Пьетро
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Иконе Жонатан
|2
|0
|Бельтран Лукас
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
|Кайоде Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Монца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Фиорентина
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Монца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Фиорентина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
6
13
Монца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Фиорентина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
10%
4
33%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
50%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
33%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Забито
16
25
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
1
6%
7
28%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
3
19%
4
16%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
4
25%
2
8%
61-75
4
25%
5
20%
76-90
Пропущено
18
19
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
7
39%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
17%
3
16%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1
Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2
Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2
Результаты матчей
Монца
Фиорентина
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Монца
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
27
53
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
17
36
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
314
89
215
512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 7
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|24 - 10
|37
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|20 - 12
|28
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|28 - 19
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 19
|25
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 18
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|14 - 16
|23
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|14 - 27
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|19.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 23
|11
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
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- — Вылет в Серию B
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|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Рома
|Паредес Леандро
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Фиорентина
|Раньери Лука
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 0:1 Фиорентина
Исход игры
Монца
4.1% (5)
Ничья
47.9% (58)
Фиорентина
47.9% (58)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (44)
Меньше
60.71% (68)
Обе команды забьют
Да
83.04% (93)
Нет
16.96% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (49)
1:2 Фиорентина
28.9% (35)
0:1 Фиорентина
10.7% (13)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:3 Фиорентина
2.5% (3)
0:2 Фиорентина
2.5% (3)
1:0 Монца
1.7% (2)
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