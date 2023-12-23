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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Сивасспор
0:0
Второй тайм: 54'
Истанбулспор
0'
34' Желтая карточка
Воробьев Модест

Ход матча

34'
 
Воробьев Модест
46'
 
Коли Расин
Яшар Али
46'
Родригес Жерсон
Кападжак Бурак
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
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Сивасспор
Ничья
Истанбулспор
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Все Коэффициенты
35
Вурал
Али
Шашал
23
Окумуш
Аладдин
88
Османпаша
Джанер
14
Камара
Самба
3
Чифтчи
Угюр
72
Конак
Юнус
Эмре
16
Кападжак
Бурак
8
Харисис
Харилаос
24
Сайс
Самуэль
77
Бэрроу
Моду
9
Манай
Рей
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
24
Сарикайя
Муаммер
6
Воробьев
Модест
34
Лосаж
Флорьян
18
Ндао
Алассан
99
Сантос
Жаксон
27
Этеми
Вален
Сивасспор
4-1-4-1
Истанбулспор
4-3-3

История личных встреч

Сивасспор
Истанбулспор

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
3:0
С
3:0
С
1:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

38
270

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 5 0.29
Манай Рей 5 0.29
Нжи Клинтон Муа 2 0.12
Родригес Жерсон 2 0.12
Койта Бенгали-Фоде 1 0.06
Османпаша Джанер 1 0.06
Бэрроу Моду 1 0.06
Аппиндангойе Аарон 1 0.06
Квет Роман 1 0.06
Башсан Эмрах 0 0
Харисис Харилаос 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.19
Йылмаз Ибрахим 2 0.13
Этеми Вален 1 0.06
Сарикайя Муаммер 1 0.06
Мамаду Менди 1 0.06
Рроца Эдуарт 1 0.06
Ндао Алассан 1 0.06
Лосаж Флорьян 1 0.06
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.06
Самбисса Давид 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Яшар Али 0 0
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 6 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Чифтчи Угюр 3 0
Манай Рей 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Койта Бенгали-Фоде 2 0
Башсан Эмрах 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Квет Роман 2 0
Камара Самба 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Эрдал Зия 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Есиль Мехмет 5 0
Дахени Демиако 4 0
Лосаж Флорьян 4 0
Эрдоган Окан 2 1
Яшар Али 2 1
Сарикайя Муаммер 3 0
Рроца Эдуарт 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Воробьев Модест 2 0
Темель Вефа 2 0
Якин Хакан 0 1
Дели Симон 1 0
Коли Расин 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Гюльтекин Эмир 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Истанбулспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
4
Сивасспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Истанбулспор
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

10
5
Сивасспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Истанбулспор
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

17
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
43%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
4
33%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
33%
3
38%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
2
12%
5
38%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
2
12%
4
31%
76-90

Забито

19
12
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
7
37%
2
17%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
4
21%
4
33%
76-90

Пропущено

27
26
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
1
4%
2
8%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
8
30%
30%
3
12%
31-45
4
15%
8
31%
46-60
7
26%
3
12%
61-75
5
19%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1
Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0
Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1

Результаты матчей

Сивасспор
Истанбулспор

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
3
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
6
1.5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
8
7
4
12
1.5
3
12
3
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 14 1 1 44 - 14 43
2.
Галатасарай
 Заявка 16 14 1 1 32 - 9 43
3.
Кайсериспор
 Заявка 16 8 5 3 24 - 18 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 29 - 20 26
5.
Бешикташ
 Заявка 16 8 2 6 23 - 22 26
6.
Ризеспор
 Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
8.
Антальяспор
 Заявка 16 6 6 4 22 - 17 24
9.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 27 - 31 22
10.
Хатайспор
 Заявка 16 4 7 5 24 - 22 19
11.
Анкарагюджю
 Заявка 16 4 7 5 21 - 21 19
12.
Сивасспор
 0:0 Заявка 17 4 7 6 19 - 27 19
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 4 5 7 18 - 15 17
15.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 5 7 15 - 24 17
16.
Газиантеп
 Заявка 16 5 1 10 17 - 27 16
17.
Самсунспор
 Заявка 16 4 3 9 18 - 26 15
18.
Коньяспор
 Заявка 16 3 6 7 16 - 22 15
19.
Пендикспор
 Заявка 16 3 4 9 17 - 38 13
20.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 16 2 3 11 12 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
7.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
13.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
15.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
19.
Сивасспор
 0:0 Заявка 8 0 6 2 7 - 10 6
20.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 0:0 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
13.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
14.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
15.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Воробьев Модест получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Истанбулспор
1.83
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4.60
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7.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сивасспор 0:0 Истанбулспор онлайн

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