Тур: 18. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
0:0
Второй тайм: 54'
Ход матча
34'
46'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
14
Камара
Самба
24
Сайс
Самуэль
77
Бэрроу
Моду
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
27
Этеми
Вален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Палули МуратЗащитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Четин Сервет
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанНападающий
- Нападающий
-
27 Этеми ВаленНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Коли РасинЗащитник
-
28 Кырташ БартуЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Текке БеркайНападающий
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
-
Главный тренер: Якин Хакан
История личных встреч
Сивасспор
Истанбулспор
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
38
270
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|5
|0.29
|Манай Рей
|5
|0.29
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.12
|Родригес Жерсон
|2
|0.12
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.06
|Османпаша Джанер
|1
|0.06
|Бэрроу Моду
|1
|0.06
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.06
|Квет Роман
|1
|0.06
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|3
|0.19
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.13
|Этеми Вален
|1
|0.06
|Сарикайя Муаммер
|1
|0.06
|Мамаду Менди
|1
|0.06
|Рроца Эдуарт
|1
|0.06
|Ндао Алассан
|1
|0.06
|Лосаж Флорьян
|1
|0.06
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.06
|Самбисса Давид
|0
|0
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Яшар Али
|0
|0
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харисис Харилаос
|6
|0
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Чифтчи Угюр
|3
|0
|Манай Рей
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|0
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Квет Роман
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Есиль Мехмет
|5
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Лосаж Флорьян
|4
|0
|Эрдоган Окан
|2
|1
|Яшар Али
|2
|1
|Сарикайя Муаммер
|3
|0
|Рроца Эдуарт
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Воробьев Модест
|2
|0
|Темель Вефа
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Дели Симон
|1
|0
|Коли Расин
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Гюльтекин Эмир
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Истанбулспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
4
Сивасспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Истанбулспор
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
10
5
Сивасспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Истанбулспор
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
17
9
Голы по времени матча
Забито
7
4
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
43%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
4
33%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
33%
3
38%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
2
12%
5
38%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
2
12%
4
31%
76-90
Забито
19
12
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
7
37%
2
17%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
4
21%
4
33%
76-90
Пропущено
27
26
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
1
4%
2
8%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
8
30%
30%
3
12%
31-45
4
15%
8
31%
46-60
7
26%
3
12%
61-75
5
19%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1
Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0
Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1
Результаты матчей
Сивасспор
Истанбулспор
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
16
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
34
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
87
412
312
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|32 - 9
|43
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 20
|26
|5.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|29 - 21
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 17
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 31
|22
|10.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 22
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|21 - 21
|19
|12.
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 27
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 15
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 24
|17
|16.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|17 - 27
|16
|17.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|18.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 38
|13
|20.
|0:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|19.
|0:0 Заявка
|8
|0
|6
|2
|7 - 10
|6
|20.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6