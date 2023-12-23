Тур: 18. Стадион: Вефа.
0:2
Второй тайм: 54'
0'
0:1
27' ГолДрагус Денис
29' Желтая карточкаЛасанья Кевин
36' Желтая карточкаМаркович Лазар
0:2
49' ГолГрадель Макс-Ален
Ход матча
27'
0:1
29'
36'
49'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
23
Билгин
Эмре
10
Ялчын
Гювен
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
- Основной состав
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кесгин КеремПолузащитник
-
54 Дурсун СалихНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Газиантеп
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2.67
2
Среднее время на гол
33
45
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
2.17
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
49
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|4
|0.24
|Келес Джан
|2
|0.12
|Эйссерик Валентин
|2
|0.12
|Мендеш Райан
|2
|0.12
|Дурсун Сердар
|2
|0.12
|Роден Маркус
|1
|0.06
|Стураро Стефано
|1
|0.06
|Чеккерини Федерико
|1
|0.06
|Сангаре Назим
|1
|0.06
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Ласанья Кевин
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Мерджан Левент
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|6
|0.35
|Маркович Лазар
|2
|0.12
|Кызылдаг Арда
|2
|0.12
|Максим Александру
|2 (2)
|0.12
|Градель Макс-Ален
|1
|0.06
|Соялп Фуркан
|1
|0.06
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.06
|Н'Кулу Николя
|1
|0.06
|Евтович Марко
|1
|0.06
|Айети Альбиан
|1
|0.06
|Риаскос Брайан
|1
|0.06
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендеш Райан
|4
|0
|Чеккерини Федерико
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Мерджан Левент
|4
|0
|Фегули Софьян
|3
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Бираски Давиде
|3
|0
|Ялчын Гювен
|3
|0
|Дурсун Салих
|2
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|5
|1
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Максим Александру
|2
|1
|Маркович Лазар
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Драгус Денис
|3
|0
|Эскихеллач Мустафа
|3
|0
|Евтович Марко
|2
|0
|Джилободжи Папи
|2
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Озчичек Огюн
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Риаскос Брайан
|1
|0
|Marius Sumudica
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Газиантеп
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
4
Фатих Карагюмрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Газиантеп
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
3
7
Фатих Карагюмрюк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Газиантеп
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
4
44%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
11%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
20%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
20%
4
29%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
12%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
5
29%
29%
4
22%
31-45
4
24%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
35%
3
17%
76-90
Пропущено
16
26
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
19%
6
23%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
5
31%
3
12%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
3
19%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0
Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0
Газиантеп
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2
Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Газиантеп
Точный счет
0:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
6 раз 38%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
511
610
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|32 - 9
|43
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 20
|26
|5.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|29 - 21
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 17
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 31
|22
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 27
|21
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 22
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|21 - 21
|19
|13.
|2:0 Заявка
|17
|6
|1
|10
|19 - 27
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 24
|17
|16.
|0:2 Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 17
|17
|17.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|18.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 38
|13
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|0:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 7
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|15.
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|2:0 Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 15
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|16.
|0:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6