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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
0:2
Второй тайм: 54'
Газиантеп
0'
0:1
27' Гол
Драгус Денис
29' Желтая карточка
Ласанья Кевин
36' Желтая карточка
Маркович Лазар
0:2
49' Гол
Градель Макс-Ален

Ход матча

27'
0:1
Драгус Денис
29'
Ласанья Кевин
 
36'
 
Маркович Лазар
46'
Фегули Софьян
Шукуров Отабек
 
49'
0:2
Градель Макс-Ален
(Драгус Денис)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фатих Карагюмрюк
Ничья
Газиантеп
4.90
3.80
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4.70
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Все Коэффициенты
23
Билгин
Эмре
3
Весели
Фредерик
5
Дрешевич
Ибрахим
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
6
Роден
Маркус
29
Шукуров
Отабек
7
Келес
Джан
10
Ялчын
Гювен
15
Ласанья
Кевин
9
Эйссерик
Валентин
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
22
М'баката
Салем
8
Евтович
Марко
61
Озчичек
Огюн
50
Маркович
Лазар
10
Градель
Макс-Ален
70
Драгус
Денис
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1
Газиантеп
3-4-2-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Газиантеп

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:3
С
3:3
С
3:1
С
3:2
С
2:0
С
2:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
49

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 4 0.24
Келес Джан 2 0.12
Эйссерик Валентин 2 0.12
Мендеш Райан 2 0.12
Дурсун Сердар 2 0.12
Роден Маркус 1 0.06
Стураро Стефано 1 0.06
Чеккерини Федерико 1 0.06
Сангаре Назим 1 0.06
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Мерджан Левент 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 6 0.35
Маркович Лазар 2 0.12
Кызылдаг Арда 2 0.12
Максим Александру 2 (2) 0.12
Градель Макс-Ален 1 0.06
Соялп Фуркан 1 0.06
Эскихеллач Мустафа 1 0.06
Н'Кулу Николя 1 0.06
Евтович Марко 1 0.06
Айети Альбиан 1 0.06
Риаскос Брайан 1 0.06

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендеш Райан 4 0
Чеккерини Федерико 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Мерджан Левент 4 0
Фегули Софьян 3 0
Стураро Стефано 3 0
Роден Маркус 3 0
Бираски Давиде 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Дурсун Салих 2 0
Весели Фредерик 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Угур Аднан 1 0
Келес Джан 1 0
Паолетти Флавио 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 5 1
Градель Макс-Ален 4 0
Максим Александру 2 1
Маркович Лазар 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Драгус Денис 3 0
Эскихеллач Мустафа 3 0
Евтович Марко 2 0
Джилободжи Папи 2 0
Ницэ Флорин 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Озчичек Огюн 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Marius Sumudica 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Газиантеп
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
4
Фатих Карагюмрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Газиантеп
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

3
7
Фатих Карагюмрюк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Газиантеп
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
4
44%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
11%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
20%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
12%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
5
29%
29%
4
22%
31-45
4
24%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
35%
3
17%
76-90

Пропущено

16
26
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
19%
6
23%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
5
31%
3
12%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
3
19%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0
Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0
Газиантеп
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2
Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Газиантеп

Точный счет

0:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
6 раз 38%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
6
10
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 14 1 1 44 - 14 43
2.
Галатасарай
 Заявка 16 14 1 1 32 - 9 43
3.
Кайсериспор
 Заявка 16 8 5 3 24 - 18 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 29 - 20 26
5.
Бешикташ
 Заявка 16 8 2 6 23 - 22 26
6.
Ризеспор
 Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
8.
Антальяспор
 Заявка 16 6 6 4 22 - 17 24
9.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 27 - 31 22
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Хатайспор
 Заявка 16 4 7 5 24 - 22 19
12.
Анкарагюджю
 Заявка 16 4 7 5 21 - 21 19
13.
Газиантеп
 2:0 Заявка 17 6 1 10 19 - 27 19
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 5 7 15 - 24 17
16.
Фатих Карагюмрюк
 0:2 Заявка 17 4 5 8 18 - 17 17
17.
Самсунспор
 Заявка 16 4 3 9 18 - 26 15
18.
Коньяспор
 Заявка 16 3 6 7 16 - 22 15
19.
Пендикспор
 Заявка 16 3 4 9 17 - 38 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
7.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 0:2 Заявка 9 3 3 3 11 - 7 12
13.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
15.
Газиантеп
 2:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Газиантеп
 2:0 Заявка 9 3 0 6 10 - 15 9
9.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
10.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
12.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
13.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
16.
Фатих Карагюмрюк
 0:2 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Маркович Лазар получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Ласанья Кевин получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Г О О О О Л - Драгус Денис бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится ничьей.
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Фатих Карагюмрюк
Ничья
Газиантеп
4.90
3.80
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4.70
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Где смотреть матч Фатих Карагюмрюк 0:2 Газиантеп онлайн

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