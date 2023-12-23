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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
0:3
Конец матча
Газиантеп
0'
0:1
27' Гол
Драгус Денис
29' Желтая карточка
Ласанья Кевин
36' Желтая карточка
Маркович Лазар
0:2
49' Гол
Градель Макс-Ален
56' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
0:3
87' Гол
Кызылдаг Арда
90' Желтая карточка
Фегули Софьян
90'+6
23
Билгин
Эмре
3
Весели
Фредерик
5
Дрешевич
Ибрахим
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
6
Роден
Маркус
29
Шукуров
Отабек
7
Келес
Джан
10
Ялчын
Гювен
15
Ласанья
Кевин
9
Эйссерик
Валентин
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
22
М'баката
Салем
8
Евтович
Марко
61
Озчичек
Огюн
50
Маркович
Лазар
10
Градель
Макс-Ален
70
Драгус
Денис
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1
Газиантеп
3-4-2-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Газиантеп

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:3
С
3:3
С
3:1
С
3:2
С
2:0
С
2:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
49

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 4 0.24
Келес Джан 2 0.12
Эйссерик Валентин 2 0.12
Мендеш Райан 2 0.12
Дурсун Сердар 2 0.12
Роден Маркус 1 0.06
Стураро Стефано 1 0.06
Чеккерини Федерико 1 0.06
Сангаре Назим 1 0.06
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Мерджан Левент 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 6 0.35
Кызылдаг Арда 3 0.18
Маркович Лазар 2 0.12
Максим Александру 2 (2) 0.12
Градель Макс-Ален 1 0.06
Соялп Фуркан 1 0.06
Эскихеллач Мустафа 1 0.06
Н'Кулу Николя 1 0.06
Евтович Марко 1 0.06
Айети Альбиан 1 0.06
Риаскос Брайан 1 0.06

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 5 0
Фегули Софьян 4 0
Мендеш Райан 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Мерджан Левент 4 0
Стураро Стефано 3 0
Роден Маркус 3 0
Бираски Давиде 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Дурсун Салих 2 0
Весели Фредерик 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Угур Аднан 1 0
Келес Джан 1 0
Паолетти Флавио 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 5 1
Градель Макс-Ален 4 0
Максим Александру 2 1
Маркович Лазар 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Драгус Денис 3 0
Эскихеллач Мустафа 3 0
Евтович Марко 2 0
Джилободжи Папи 2 0
Ницэ Флорин 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Озчичек Огюн 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Marius Sumudica 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Газиантеп
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
4
Фатих Карагюмрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Газиантеп
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

3
7
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Газиантеп
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
2
17%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
13%
4
29%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
12%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
5
29%
29%
4
19%
31-45
4
24%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
6
35%
4
19%
76-90

Пропущено

19
26
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
16%
6
23%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
5
26%
3
12%
31-45
4
21%
2
8%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
4
21%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0
Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0
Газиантеп
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2
Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Газиантеп

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
4 раза 44%
0:3
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
6 раз 35%
0:3
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
3
5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
6
5
12
1.5
7
10
2
15
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 14 1 1 44 - 14 43
2.
Галатасарай
 Заявка 16 14 1 1 32 - 9 43
3.
Кайсериспор
 Заявка 16 8 5 3 24 - 18 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 29 - 20 26
5.
Бешикташ
 Заявка 16 8 2 6 23 - 22 26
6.
Ризеспор
 Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
8.
Антальяспор
 Заявка 16 6 6 4 22 - 17 24
9.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 27 - 31 22
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Хатайспор
 Заявка 16 4 7 5 24 - 22 19
12.
Анкарагюджю
 Заявка 16 4 7 5 21 - 21 19
13.
Газиантеп
 Заявка 17 6 1 10 20 - 27 19
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 5 7 15 - 24 17
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 4 5 8 18 - 18 17
17.
Самсунспор
 Заявка 16 4 3 9 18 - 26 15
18.
Коньяспор
 Заявка 16 3 6 7 16 - 22 15
19.
Пендикспор
 Заявка 16 3 4 9 17 - 38 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
7.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
13.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
15.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
9.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
10.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
12.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
13.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      Г О О О О Л - Драгус Денис бьет в цель!
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