Тур: 1.
0'
0:1
10' ПенальтиNoah Sadaoui
0:2
42' ГолРодригес Виктор
0:3
45' ГолNoah Sadaoui
45' Желтая карточкаNoah Sadaoui
1:3
45' ГолПетратос Димитри
55' Желтая карточкаКаит Вишал
56' Желтая карточкаРетре Пауло
65' Желтая карточкаМартинс Глан
77' Желтая карточкаHugo Boumous
1:4
90' ПенальтиCarlitos XI
Ход матча
10'
0:1
42'
0:2
45'
45'
45'
1:3
55'
56'
65'
77'
90'
1:4
11
Сингх
Манвир
33
Мартинс
Глан
41
Jay
Gupta
15
Сингх
Уданта
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сингх МанвирПолузащитник
-
33 Мартинс ГланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Самад СахалПолузащитник
-
10 Hugo BoumousПолузащитник
-
-
-
-
-
-
77 Ravi Rana
-
31 Arsh Shaikh
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
-
21 Saviour Gama
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
АТК
Гоа
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
0.8
Среднее время на гол
51
112
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.5
Среднее время на гол
50
180
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.78
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
Среднее время на гол
50
135
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|4
|0.44
|Садику Армандо
|3
|0.33
|Петратос Димитри
|3
|0.33
|Сингх Манвир
|2
|0.22
|Колако Листон
|1
|0.11
|Kiyan Nassiri
|1
|0.11
|Хэмилл Брендан
|1
|0.11
|Hugo Boumous
|1
|0.11
|Deepak Tangri
|1
|0.11
|Asish Rai
|1
|0.11
|Босе Субхасиш
|1
|0.11
|Самад Сахал
|0
|0
|Юсте Эктор
|0
|0
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|4 (2)
|0.44
|Родригес Виктор II
|3
|0.33
|Боргес Роуллин
|2
|0.22
|Carlitos XI
|1
|0.11
|Сингх Уданта
|1
|0.11
|Jay Gupta
|1
|0.11
|Джинган Сандеш
|1
|0.11
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.11
|Макхью Карл
|0
|0
|Фернандес Брэндон
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсте Эктор
|2
|1
|Колако Листон
|2
|1
|Asish Rai
|2
|1
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Садику Армандо
|2
|0
|Hugo Boumous
|2
|0
|Deepak Tangri
|2
|0
|Мартинс Глан
|2
|0
|Каит Вишал
|1
|0
|Али Анвар
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Босе Субхасиш
|1
|0
|Kiyan Nassiri
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
|Ravi Rana
|1
|0
|Lalrinliana Hnamte
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Макхью Карл
|2
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Боргес Роуллин
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Результаты матчей
АТК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гоа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
АТК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Гоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
6
АТК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Гоа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
13
6
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
11%
1
9%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
3
17%
4
36%
61-75
4
22%
2
18%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
22%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2
Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1
Гоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3
Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0
Результаты матчей
АТК
Гоа
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
АТК
Гоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
14
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
32
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
44
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|9
|7
|2
|0
|15 - 4
|23
|2.
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|3.
|1:4
|9
|6
|1
|2
|19 - 13
|19
|4.
|9
|5
|4
|0
|15 - 7
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|6.
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|7.
|10
|2
|5
|3
|11 - 8
|11
|8.
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|9.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|10.
|11
|2
|3
|6
|11 - 11
|9
|11.
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|12.
|11
|0
|4
|7
|5 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|4:1
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|7
|2
|3
|2
|9 - 5
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 8
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|8.
|1:4
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:4
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|2.
|4:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|6.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|7.
|6
|1
|1
|4
|6 - 5
|4
|8.
|7
|0
|3
|4
|4 - 10
|3
|9.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (1)
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|5
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|АТК
|Каммингс Джейсон
|4 (1)
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|5
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1