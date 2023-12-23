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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
АТК
1:4
Второй тайм: 90+'
Гоа
0'
0:1
10' Пенальти
Noah Sadaoui
0:2
42' Гол
Родригес Виктор
0:3
45' Гол
Noah Sadaoui
45' Желтая карточка
Noah Sadaoui
1:3
45' Гол
Петратос Димитри
55' Желтая карточка
Каит Вишал
56' Желтая карточка
Ретре Пауло
65' Желтая карточка
Мартинс Глан
77' Желтая карточка
Hugo Boumous
1:4
90' Пенальти
Carlitos XI
1
Каит
Вишал
22
Deepak
Tangri
5
Хэмилл
Брендан
2
Sumit
Rathi
11
Сингх
Манвир
33
Мартинс
Глан
9
Петратос
Димитри
7
Тапа
Анируд
15
Босе
Субхасиш
35
Каммингс
Джейсон
99
Садику
Армандо
13
Arshdeep
Singh
20
Seriton
Fernandes
3
Джинган
Сандеш
16
Онайндиа
Одеи
41
Jay
Gupta
4
Макхью
Карл
8
Фернандес
Райньер
15
Сингх
Уданта
32
Родригес
Виктор
II
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
АТК
Гоа

История личных встреч

АТК
Гоа

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
2:1
СИ
3:0
СИ
0:2
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
2:1
СИ
3:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
0.8

Среднее время на гол

51
112

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.5

Среднее время на гол

50
180

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.78
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4

Среднее время на гол

50
135

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 4 0.44
Садику Армандо 3 0.33
Петратос Димитри 3 0.33
Сингх Манвир 2 0.22
Колако Листон 1 0.11
Kiyan Nassiri 1 0.11
Хэмилл Брендан 1 0.11
Hugo Boumous 1 0.11
Deepak Tangri 1 0.11
Asish Rai 1 0.11
Босе Субхасиш 1 0.11
Самад Сахал 0 0
Юсте Эктор 0 0
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 4 (2) 0.44
Родригес Виктор II 3 0.33
Боргес Роуллин 2 0.22
Carlitos XI 1 0.11
Сингх Уданта 1 0.11
Jay Gupta 1 0.11
Джинган Сандеш 1 0.11
Boris Singh Thangjam 1 0.11
Макхью Карл 0 0
Фернандес Брэндон 0 0
Фернандес Райньер 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсте Эктор 2 1
Колако Листон 2 1
Asish Rai 2 1
Хэмилл Брендан 2 0
Садику Армандо 2 0
Hugo Boumous 2 0
Deepak Tangri 2 0
Мартинс Глан 2 0
Каит Вишал 1 0
Али Анвар 1 0
Сингх Манвир 1 0
Босе Субхасиш 1 0
Kiyan Nassiri 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0
Ravi Rana 1 0
Lalrinliana Hnamte 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Noah Sadaoui 3 0
Макхью Карл 2 0
Родригес Виктор II 2 0
Онайндиа Одеи 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Ретре Пауло 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Боргес Роуллин 1 0
Arshdeep Singh 1 0

Результаты матчей

АТК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гоа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
АТК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Гоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
6
АТК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Гоа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

13
6

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
11%
1
9%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
3
17%
4
36%
61-75
4
22%
2
18%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
22%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2
Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1
Гоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3
Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0

Результаты матчей

АТК
Гоа

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

АТК
Гоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
1
3
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
5
4
4
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 4:1 9 7 2 0 15 - 4 23
2.
Керала Бластерс
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
АТК
 1:4 9 6 1 2 19 - 13 19
4.
Мумбаи Сити
 9 5 4 0 15 - 7 19
5.
Дели Динамос
 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Ченнаин
 11 3 3 5 15 - 19 12
7.
Ист Бенгал
 10 2 5 3 11 - 8 11
8.
Нортист Юнайтед
 10 2 4 4 11 - 16 10
9.
Бенгалуру
 11 2 4 5 11 - 18 10
10.
Джамшедпур
 11 2 3 6 11 - 11 9
11.
Пенджаб
 11 1 5 5 9 - 17 8
12.
Хайдарабад
 11 0 4 7 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Дели Динамос
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Гоа
 4:1 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
6.
Бенгалуру
 5 2 2 1 6 - 8 8
7.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
8.
АТК
 1:4 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Пенджаб
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Хайдарабад
 4 0 1 3 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 1:4 5 4 0 1 12 - 6 12
2.
Гоа
 4:1 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Мумбаи Сити
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Керала Бластерс
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Дели Динамос
 5 1 2 2 6 - 7 5
6.
Ченнаин
 6 1 2 3 6 - 11 5
7.
Джамшедпур
 6 1 1 4 6 - 5 4
8.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
9.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
10.
Ист Бенгал
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Нортист Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 8 2
12.
Бенгалуру
 6 0 2 4 5 - 10 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (1)
Джамшедпур Чима Даниэль 5
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
АТК Каммингс Джейсон 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 5
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 3
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
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