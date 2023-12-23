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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Эйпен
1:2
Второй тайм: 70'
Унион Сент-Жиллуаз
0'
10' Желтая карточка
Дэвидсон Джейсон
0:1
20' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
0:2
22' Гол
Пуэртас Кэмерон
44' Желтая карточка
Jan Kral
54' Желтая карточка
Нуху Айзек
58' Желтая карточка
Rune Paeshuyse
1:2
66' Гол
Дэвидсон Джейсон

Ход матча

10'
Дэвидсон Джейсон
 
20'
0:1
Эль-Амин Амура Мохамед
22'
0:2
Пуэртас Кэмерон
(Ванхутт Шарль)
44'
Jan Kral
 
46'
Филин Александр
Jan Kral
 
54'
Нуху Айзек
 
58'
Rune Paeshuyse
 
63'
Чарльз-Кук Риган
Нуху Айзек
 
63'
Деом Жером
Gary Magnee
 
66'
Дэвидсон Джейсон
(Чарльз-Кук Риган)
1:2
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Эйпен
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24
Слонина
Габриел
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Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
21
Jan
Kral
2
Yentil
van
Genechten
15
Gary
Magnee
6
Байе
Брандон
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Мёхвальд
Кевин
7
Нуху
Айзек
18
Кейта
Амаду
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
8
Амани
Жан
24
Ванхутт
Шарль
10
Лапуссен
Лоик
13
Родригес
Кевин
II
23
Пуэртас
Кэмерон
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
Эйпен
3-4-3
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-3

История личных встреч

Эйпен
Унион Сент-Жиллуаз

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
4:1
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:3
ТМК
0:2
ТМК
2:1
ВД
0:0
ВД
0:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.21
Чарльз-Кук Риган 3 0.16
Gary Magnee 2 (1) 0.11
Пантович Милош 2 0.11
Палссон Виктор 2 0.11
Yentil van Genechten 2 0.11
Финнбогасон Альфред 1 0.05
Мёхвальд Кевин 1 0.05
Деом Жером 1 0.05
Кейта Амаду 1 0.05
Jan Kral 1 0.05
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 13 0.68
Нильссон Хокан 7 (3) 0.37
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.32
Пуэртас Кэмерон 4 (1) 0.21
Лапуссен Лоик 3 0.16
Родригес Кевин II 2 0.11
Сайкс Росс 2 0.11
Терхо Каспер 2 0.11
Кастро-Монтес Алессио 1 0.05
Расмуссен Матиас 1 0.05
Кабангу Элтон 1 0.05
Бёрджесс Кристиан 1 0.05
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Дэвидсон Джейсон 3 0
Мёхвальд Кевин 3 0
Gary Magnee 3 0
Битумазала Натан 1 1
Финнбогасон Альфред 2 0
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Кейта Амаду 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Пантович Милош 1 0
Ламбер Борис 1 0
Байе Брандон 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 5 0
Нильссон Хокан 5 0
Лапуссен Лоик 4 0
Ванхутт Шарль 4 0
Макаллистер Кевин 3 0
Амани Жан 3 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Матида Коки 2 0
Лейсен Федде 2 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0

Результаты матчей

Эйпен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Унион Сент-Жиллуаз
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
1
Эйпен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

6
24
Эйпен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Унион Сент-Жиллуаз
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

14
25

Голы по времени матча

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
3
18%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
3
23%
5
29%
29%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
2
15%
3
18%
76-90

Пропущено

20
9
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
10%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
4
44%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
6
30%
4
44%
76-90

Забито

10
24
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
2
20%
1
4%
1-15
2
20%
6
25%
16-30
0
0%
7
29%
29%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
3
30%
4
17%
76-90

Пропущено

15
9
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Забито

23
41
9 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
2
9%
4
10%
1-15
5
22%
7
17%
16-30
2
9%
11
27%
31-45
5
22%
7
17%
46-60
4
17%
5
12%
61-75
5
22%
7
17%
76-90

Пропущено

35
18
12 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
3
9%
1
6%
1-15
3
9%
3
17%
16-30
6
17%
7
39%
31-45
4
11%
1
6%
46-60
9
26%
0
0%
61-75
10
29%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0
Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2

Результаты матчей

Эйпен
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:3
4 раза 44%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

4:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:3
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
3
6
1.5
8
2
1
8
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
5
3
1
8
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
2
4
14
1.5
13
5
2
16
2.5
8
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2:0 19 15 2 2 43 - 18 47
2.
Андерлехт
 18 10 6 2 35 - 20 36
3.
Гент
 19 9 8 2 34 - 20 35
4.
Брюгге
 19 9 6 4 37 - 16 33
5.
Антверпен
 18 8 7 3 35 - 15 31
6.
Генк
 18 8 7 3 37 - 18 31
7.
Серкль Брюгге
 19 10 1 8 25 - 20 31
8.
Сент-Трейден
 18 5 8 5 21 - 28 23
9.
Мехелен
 19 6 4 9 19 - 22 22
10.
Стандард
 19 5 7 7 18 - 28 22
11.
РВДМ 47
 19 5 6 8 22 - 37 21
12.
Спортинг Шарлеруа
 18 4 6 8 18 - 28 18
13.
Вестерло
 18 4 5 9 25 - 33 17
14.
Эйпен
 0:2 19 4 3 12 20 - 40 15
15.
АХ Лёвен
 19 3 4 12 22 - 38 13
16.
Кортрейк
 19 2 4 13 12 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2:0 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Гент
 10 6 4 0 23 - 10 22
3.
Антверпен
 9 6 3 0 22 - 4 21
4.
Андерлехт
 8 6 2 0 18 - 8 20
5.
Брюгге
 9 5 4 0 20 - 7 19
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Генк
 9 3 5 1 20 - 11 14
9.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
10.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
11.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
12.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
13.
АХ Лёвен
 9 2 2 5 12 - 11 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 0:2 10 2 2 6 12 - 23 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2:0 9 7 1 1 19 - 9 22
2.
Генк
 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
5.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
6.
Гент
 9 3 4 2 11 - 10 13
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 0:2 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 9 0 3 6 4 - 14 3
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Весь список
  • 46'
    Jan Kral уходит с поля. Филин Александр выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Jan Kral получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Ванхутт Шарль сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Пуэртас Кэмерон бьет в цель!
  • 20'
    Г О О О О Л - Эль-Амин Амура Мохамед бьет в цель!
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