Тур: 19. Стадион: Kehrwegstadion.
1:2
Второй тайм: 70'
0'
10' Желтая карточкаДэвидсон Джейсон
0:1
20' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
0:2
22' ГолПуэртас Кэмерон
44' Желтая карточкаJan Kral
54' Желтая карточкаНуху Айзек
58' Желтая карточкаRune Paeshuyse
1:2
66' ГолДэвидсон Джейсон
Ход матча
10'
20'
22'
0:2
44'
54'
58'
66'
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
18
Кейта
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Jan KralЗащитник
- Полузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Кейта АмадуНападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Гомеш ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Эйпен
Унион Сент-Жиллуаз
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.21
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.16
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.11
|Пантович Милош
|2
|0.11
|Палссон Виктор
|2
|0.11
|Yentil van Genechten
|2
|0.11
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.05
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.05
|Деом Жером
|1
|0.05
|Кейта Амаду
|1
|0.05
|Jan Kral
|1
|0.05
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13
|0.68
|Нильссон Хокан
|7 (3)
|0.37
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.32
|Пуэртас Кэмерон
|4 (1)
|0.21
|Лапуссен Лоик
|3
|0.16
|Родригес Кевин II
|2
|0.11
|Сайкс Росс
|2
|0.11
|Терхо Каспер
|2
|0.11
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.05
|Расмуссен Матиас
|1
|0.05
|Кабангу Элтон
|1
|0.05
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.05
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|3
|0
|Мёхвальд Кевин
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Финнбогасон Альфред
|2
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Кейта Амаду
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|5
|0
|Нильссон Хокан
|5
|0
|Лапуссен Лоик
|4
|0
|Ванхутт Шарль
|4
|0
|Макаллистер Кевин
|3
|0
|Амани Жан
|3
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Матида Коки
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Унион Сент-Жиллуаз
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
1
Эйпен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
6
24
Эйпен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Унион Сент-Жиллуаз
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
14
25
Голы по времени матча
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
3
18%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
3
23%
5
29%
29%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
2
15%
3
18%
76-90
Пропущено
20
9
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
10%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
4
44%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
6
30%
4
44%
76-90
Забито
10
24
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
2
20%
1
4%
1-15
2
20%
6
25%
16-30
0
0%
7
29%
29%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
3
30%
4
17%
76-90
Пропущено
15
9
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Забито
23
41
9 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
2
9%
4
10%
1-15
5
22%
7
17%
16-30
2
9%
11
27%
31-45
5
22%
7
17%
46-60
4
17%
5
12%
61-75
5
22%
7
17%
76-90
Пропущено
35
18
12 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
3
9%
1
6%
1-15
3
9%
3
17%
16-30
6
17%
7
39%
31-45
4
11%
1
6%
46-60
9
26%
0
0%
61-75
10
29%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0
Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Результаты матчей
Эйпен
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:3
4 раза 44%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
4:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:3
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
36
82
18
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
18
53
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
162
414
135
216
810
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|15
|2
|2
|43 - 18
|47
|2.
|18
|10
|6
|2
|35 - 20
|36
|3.
|19
|9
|8
|2
|34 - 20
|35
|4.
|19
|9
|6
|4
|37 - 16
|33
|5.
|18
|8
|7
|3
|35 - 15
|31
|6.
|18
|8
|7
|3
|37 - 18
|31
|7.
|19
|10
|1
|8
|25 - 20
|31
|8.
|18
|5
|8
|5
|21 - 28
|23
|9.
|19
|6
|4
|9
|19 - 22
|22
|10.
|19
|5
|7
|7
|18 - 28
|22
|11.
|19
|5
|6
|8
|22 - 37
|21
|12.
|18
|4
|6
|8
|18 - 28
|18
|13.
|18
|4
|5
|9
|25 - 33
|17
|14.
|0:2
|19
|4
|3
|12
|20 - 40
|15
|15.
|19
|3
|4
|12
|22 - 38
|13
|16.
|19
|2
|4
|13
|12 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|8
|1
|1
|24 - 9
|25
|2.
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|3.
|9
|6
|3
|0
|22 - 4
|21
|4.
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|5.
|9
|5
|4
|0
|20 - 7
|19
|6.
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|7.
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|9
|3
|5
|1
|20 - 11
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|11.
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|12.
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|13.
|9
|2
|2
|5
|12 - 11
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|15.
|0:2
|10
|2
|2
|6
|12 - 23
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|7
|1
|1
|19 - 9
|22
|2.
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|4.
|10
|4
|2
|4
|17 - 9
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|6.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|7.
|9
|2
|5
|2
|13 - 17
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|13.
|0:2
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|4 - 14
|3
|16.
|10
|0
|2
|8
|4 - 26
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|10 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5