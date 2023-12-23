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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 16.
АЕЛ Лимасол
1:1
Второй тайм: 69'
Пафос
0'
5' Желтая карточка
Yiannis Gerolemou
0:1
14' Гол
Наме Мустафа
27' Желтая карточка
Бочкай Петар
1:1
49' Гол
Yiannis Gerolemou
55' Желтая карточка
Драгомир Влад

Ход матча

5'
Yiannis Gerolemou
 
14'
0:1
Наме Мустафа
27'
 
Бочкай Петар
49'
Yiannis Gerolemou
1:1
50'
Хенти Эзекиэль
Fabrice Nkwoh
 
55'
 
Драгомир Влад
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История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Пафос

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
Р
2:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.6

Среднее время на гол

72
150

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.1
0.5

Среднее время на гол

81
180

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.17
0.56

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

77
162

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 3 0.19
Папафотис Вассилис 2 0.13
Морсай Йонатан 2 0.13
Silva 2 0.13
Андреу Эвангелос 2 0.13
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.13
Филипович Петар 1 0.06
Срнич Драголюб 1 0.06
Мендоса Хавьер 1 0.06
Yiannis Gerolemou 1 0.06
Fabrice Nkwoh 1 0.06
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 10 (1) 0.63
Танкович Муамер 5 (1) 0.31
Твумаси Патрик 3 0.19
Драгомир Влад 3 0.19
Бруно V 2 0.13
Наме Мустафа 2 0.13
Matheus Davo 2 0.13
Валакари Онни 2 (1) 0.13
Бочкай Петар 1 0.06

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 5 0
Филипович Петар 3 1
Мендоса Хавьер 4 0
Цука Рави 4 0
Папафотис Вассилис 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Франдзис Христофорос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Yiannis Gerolemou 2 0
Silva 2 0
Андреу Эвангелос 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Башту Угу 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 6 0
Икоко Джордан 3 0
Бруно V 3 0
Квида Джозев 3 0
Драгомир Влад 3 0
Гольдар Давид 2 0
Жайро 2 0
Родригеш Педру 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Танкович Муамер 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Рус Адриан 1 0
Наме Мустафа 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Пафос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
2
АЕЛ Лимасол
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Пафос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

5
14
АЕЛ Лимасол
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Пафос
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
30%
5
33%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
15%
1
17%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
15%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

17
29
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
12%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
6
35%
6
21%
31-45
3
18%
6
21%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
3
18%
7
24%
76-90

Пропущено

26
10
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
4
15%
2
20%
1-15
3
12%
2
20%
16-30
5
19%
3
30%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
7
27%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0
АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0
Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Пафос

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
4
4
1
6
2.5
4
4
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
4
3
1
7
2.5
3
4
1
7
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
8
7
2
13
2.5
7
8
2
13
3.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Арис Лимасол
 16 10 2 4 28 - 16 32
3.
Омония Никосия
 0:1 16 9 5 2 31 - 16 32
4.
Анортосис
 15 9 4 2 25 - 12 31
5.
Пафос
 1:1 16 9 3 4 30 - 11 30
6.
АЕК Ларнака
 16 8 5 3 28 - 18 29
7.
Аполлон
 16 7 4 5 25 - 17 25
8.
Неа Саламина
 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
АЕЛ Лимасол
 1:1 16 6 2 8 19 - 26 20
10.
Этникос Ахна
 16 3 4 9 20 - 37 13
11.
Отеллос
 16 3 3 10 15 - 26 12
12.
Закакиу
 16 2 5 9 21 - 40 11
13.
Кармиотисса
 16 2 4 10 19 - 35 10
14.
Докса Катокопия
 16 1 1 14 8 - 38 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 8 7 1 0 18 - 3 22
2.
Арис Лимасол
 8 6 1 1 11 - 4 19
3.
Омония Никосия
 0:1 8 5 3 0 19 - 8 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 2 1 21 - 13 17
5.
Пафос
 1:1 8 5 1 2 14 - 4 16
6.
АЕЛ Лимасол
 1:1 8 4 2 2 12 - 13 14
7.
Неа Саламина
 7 4 1 2 11 - 6 13
8.
Анортосис
 8 3 4 1 13 - 9 13
9.
Этникос Ахна
 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Аполлон
 8 3 1 4 8 - 8 10
11.
Кармиотисса
 8 2 3 3 15 - 15 9
12.
Отеллос
 8 2 0 6 7 - 14 6
13.
Закакиу
 8 1 2 5 8 - 24 5
14.
Докса Катокопия
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 7 6 0 1 12 - 3 18
2.
АПОЭЛ
 1:0 8 5 1 2 11 - 5 16
3.
Аполлон
 8 4 3 1 17 - 9 15
4.
Пафос
 1:1 8 4 2 2 16 - 7 14
5.
Омония Никосия
 0:1 8 4 2 2 12 - 8 14
6.
Арис Лимасол
 8 4 1 3 17 - 12 13
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Неа Саламина
 8 2 3 3 11 - 14 9
9.
АЕЛ Лимасол
 1:1 8 2 0 6 7 - 13 6
10.
Закакиу
 8 1 3 4 13 - 16 6
11.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 8 0 2 6 10 - 26 2
13.
Кармиотисса
 8 0 1 7 4 - 20 1
14.
Докса Катокопия
 8 0 0 8 2 - 23 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 7
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Драгомир Влад получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Fabrice Kah уходит с поля. Хенти Эзекиэль выходит вместо него
  • 49'
    Г О О О О Л - Giannis Gerolemou бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Бочкай Петар получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
АЕЛ Лимасол
Ничья
Пафос
6.20
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6.45
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2.40
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Где смотреть матч АЕЛ Лимасол 1:1 Пафос онлайн

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