Тур: 16.
1:2
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаYiannis Gerolemou
0:1
14' ГолНаме Мустафа
27' Желтая карточкаБочкай Петар
1:1
49' ГолYiannis Gerolemou
55' Желтая карточкаДрагомир Влад
1:2
81' ГолТанкович Муамер
90' Желтая карточкаЖайро
90' Желтая карточкаМарш Джордж
90'+11
Ход матча
14'
0:1
27'
49'
55'
81'
1:2
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Silva
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Пафос
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.6
Среднее время на гол
72
150
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.1
0.5
Среднее время на гол
81
180
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.17
0.56
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
77
162
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|3
|0.19
|Папафотис Вассилис
|2
|0.13
|Морсай Йонатан
|2
|0.13
|Silva
|2
|0.13
|Андреу Эвангелос
|2
|0.13
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.13
|Филипович Петар
|1
|0.06
|Срнич Драголюб
|1
|0.06
|Мендоса Хавьер
|1
|0.06
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.06
|Fabrice Nkwoh
|1
|0.06
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|10 (1)
|0.63
|Танкович Муамер
|6 (1)
|0.38
|Твумаси Патрик
|3
|0.19
|Драгомир Влад
|3
|0.19
|Бруно V
|2
|0.13
|Наме Мустафа
|2
|0.13
|Matheus Davo
|2
|0.13
|Валакари Онни
|2 (1)
|0.13
|Бочкай Петар
|1
|0.06
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|6
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Цука Рави
|4
|0
|Папафотис Вассилис
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Франдзис Христофорос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Silva
|2
|0
|Андреу Эвангелос
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Башту Угу
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|6
|0
|Икоко Джордан
|3
|0
|Жайро
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Квида Джозев
|3
|0
|Драгомир Влад
|3
|0
|Гольдар Давид
|2
|0
|Родригеш Педру
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Пафос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
2
АЕЛ Лимасол
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Пафос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
5
14
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Пафос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
5
29%
29%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
20%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
1
14%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
15%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
18
31
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
2
11%
3
10%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
6
33%
6
19%
31-45
4
22%
6
19%
46-60
3
17%
4
13%
61-75
3
17%
8
26%
76-90
Пропущено
28
11
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
5
18%
2
18%
1-15
3
11%
2
18%
16-30
5
18%
3
27%
31-45
2
7%
3
27%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
8
29%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0
АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0
Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Пафос
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
44
44
17
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
17
53
17
35
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
511
97
214
79
214
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|31 - 8
|38
|2.
|2:0
|16
|10
|4
|2
|27 - 12
|34
|3.
|16
|10
|2
|4
|31 - 11
|32
|4.
|16
|10
|2
|4
|28 - 16
|32
|5.
|16
|9
|5
|2
|31 - 18
|32
|6.
|16
|8
|5
|3
|28 - 18
|29
|7.
|16
|7
|4
|5
|25 - 17
|25
|8.
|0:2
|16
|6
|4
|6
|22 - 22
|22
|9.
|16
|6
|1
|9
|19 - 27
|19
|10.
|16
|3
|4
|9
|20 - 37
|13
|11.
|16
|3
|3
|10
|15 - 26
|12
|12.
|16
|2
|5
|9
|21 - 40
|11
|13.
|16
|2
|4
|10
|19 - 35
|10
|14.
|16
|1
|1
|14
|8 - 38
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 3
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|3.
|8
|5
|3
|0
|19 - 8
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|21 - 13
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|14 - 4
|16
|6.
|0:2
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|8
|4
|1
|3
|12 - 14
|13
|8.
|2:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|15 - 15
|9
|12.
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|8 - 24
|5
|14.
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|7
|0
|1
|14 - 3
|21
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|17 - 12
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|8.
|0:2
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|9.
|8
|2
|0
|6
|7 - 13
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|13 - 16
|6
|11.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|12.
|8
|0
|2
|6
|10 - 26
|2
|13.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|14.
|8
|0
|0
|8
|2 - 23
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Анортосис
|Кастель Серхио
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|8
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|7
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|7