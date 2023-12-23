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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 16.
АЕЛ Лимасол
1:2
Конец матча
Пафос
0'
5' Желтая карточка
Yiannis Gerolemou
0:1
14' Гол
Наме Мустафа
27' Желтая карточка
Бочкай Петар
1:1
49' Гол
Yiannis Gerolemou
55' Желтая карточка
Драгомир Влад
1:2
81' Гол
Танкович Муамер
90' Желтая карточка
Жайро
90' Желтая карточка
Марш Джордж
90'+11
АЕЛ Лимасол
Пафос

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Пафос

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
Р
2:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.6

Среднее время на гол

72
150

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.1
0.5

Среднее время на гол

81
180

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.17
0.56

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

77
162

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 3 0.19
Папафотис Вассилис 2 0.13
Морсай Йонатан 2 0.13
Silva 2 0.13
Андреу Эвангелос 2 0.13
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.13
Филипович Петар 1 0.06
Срнич Драголюб 1 0.06
Мендоса Хавьер 1 0.06
Yiannis Gerolemou 1 0.06
Fabrice Nkwoh 1 0.06
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 10 (1) 0.63
Танкович Муамер 6 (1) 0.38
Твумаси Патрик 3 0.19
Драгомир Влад 3 0.19
Бруно V 2 0.13
Наме Мустафа 2 0.13
Matheus Davo 2 0.13
Валакари Онни 2 (1) 0.13
Бочкай Петар 1 0.06

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 6 0
Филипович Петар 3 1
Мендоса Хавьер 4 0
Цука Рави 4 0
Папафотис Вассилис 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Франдзис Христофорос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Yiannis Gerolemou 2 0
Silva 2 0
Андреу Эвангелос 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Башту Угу 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 6 0
Икоко Джордан 3 0
Жайро 3 0
Бруно V 3 0
Квида Джозев 3 0
Драгомир Влад 3 0
Гольдар Давид 2 0
Родригеш Педру 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Танкович Муамер 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Рус Адриан 1 0
Наме Мустафа 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Пафос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
2
АЕЛ Лимасол
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Пафос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

5
14
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Пафос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
5
29%
29%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
20%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
1
14%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
15%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

18
31
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
2
11%
3
10%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
6
33%
6
19%
31-45
4
22%
6
19%
46-60
3
17%
4
13%
61-75
3
17%
8
26%
76-90

Пропущено

28
11
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
5
18%
2
18%
1-15
3
11%
2
18%
16-30
5
18%
3
27%
31-45
2
7%
3
27%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
8
29%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0
АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0
Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Пафос

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
4
4
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
5
3
1
7
2.5
3
5
1
7
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
9
7
2
14
2.5
7
9
2
14
3.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 16 12 2 2 31 - 8 38
2.
Анортосис
 2:0 16 10 4 2 27 - 12 34
3.
Пафос
 16 10 2 4 31 - 11 32
4.
Арис Лимасол
 16 10 2 4 28 - 16 32
5.
Омония Никосия
 16 9 5 2 31 - 18 32
6.
АЕК Ларнака
 16 8 5 3 28 - 18 29
7.
Аполлон
 16 7 4 5 25 - 17 25
8.
Неа Саламина
 0:2 16 6 4 6 22 - 22 22
9.
АЕЛ Лимасол
 16 6 1 9 19 - 27 19
10.
Этникос Ахна
 16 3 4 9 20 - 37 13
11.
Отеллос
 16 3 3 10 15 - 26 12
12.
Закакиу
 16 2 5 9 21 - 40 11
13.
Кармиотисса
 16 2 4 10 19 - 35 10
14.
Докса Катокопия
 16 1 1 14 8 - 38 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 20 - 3 22
2.
Арис Лимасол
 8 6 1 1 11 - 4 19
3.
Омония Никосия
 8 5 3 0 19 - 8 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 2 1 21 - 13 17
5.
Пафос
 8 5 1 2 14 - 4 16
6.
Неа Саламина
 0:2 8 4 1 3 11 - 8 13
7.
АЕЛ Лимасол
 8 4 1 3 12 - 14 13
8.
Анортосис
 2:0 8 3 4 1 13 - 9 13
9.
Этникос Ахна
 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Аполлон
 8 3 1 4 8 - 8 10
11.
Кармиотисса
 8 2 3 3 15 - 15 9
12.
Отеллос
 8 2 0 6 7 - 14 6
13.
Закакиу
 8 1 2 5 8 - 24 5
14.
Докса Катокопия
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2:0 8 7 0 1 14 - 3 21
2.
Пафос
 8 5 1 2 17 - 7 16
3.
АПОЭЛ
 8 5 1 2 11 - 5 16
4.
Аполлон
 8 4 3 1 17 - 9 15
5.
Омония Никосия
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Арис Лимасол
 8 4 1 3 17 - 12 13
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Неа Саламина
 0:2 8 2 3 3 11 - 14 9
9.
АЕЛ Лимасол
 8 2 0 6 7 - 13 6
10.
Закакиу
 8 1 3 4 13 - 16 6
11.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 8 0 2 6 10 - 26 2
13.
Кармиотисса
 8 0 1 7 4 - 20 1
14.
Докса Катокопия
 8 0 0 8 2 - 23 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Анортосис Кастель Серхио 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 7
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 7
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Бочкай Петар получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 14'
      Г О О О О Л - Наме Мустафа бьет в цель!
    • 5'
      Giannis Gerolemou получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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