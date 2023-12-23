Второй тайм в Мадриде!

В перерыве в составе "Атлетико" произошли замены: вместо Науэля Молины и Родриго Рикельме на поле вышли Маркос Льоренте и Анхель Корреа.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЛЬОРЕНТЕ!!! Льоренте справа ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр. Мяч от Рамоса вернулся обратно к Маркосу, который аккуратно пробил под Дмитровичем.

Де Пауль на чужой половине поля упал на мяч и сыграл рукой.

Навес Молины справа со штрафного опасным не получился. Гости выбили мяч.

Сусо на фланге отмахнулся от Коке и получил жёлтую карточку.

Молина справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Рамос выиграл борьбу вверху и переправил мяч на противоположный фланг.

Хименес у центрального круга опасно сыграл против Ракитича и получил жёлтую карточку.

Вторую половину тайма "Атлетико" практически не покидает чужую половину поля. Вот только моментов у ворот гостей это не прибавляет.

Торресу мяч попал в руку на фланге.

Гризманн справа сделал заброс к воротам, где Лино немного не дотянулся до мяча. А Дмитрович на выходе сыграл уверенно, забрав сферу в руки.

Гризманн от углового флага навесил к ближней штанге. Гости выбили мяч из штрафной площади.

Молина в центральном круге ударил по ногам Ракитича и получил жёлтую карточку.

Рамос не смог сделать точный заброс налево на Педросу. Адриа упустил мяч за боковую линию поля.

Мората слева вошёл в штрафную площадь и в борьбе с Гуделем с острого угла пробил по воротам. Дмитрович мяч поймал.

Салас у центрального круга толкнул в спину Гризманна.

Гризманн от углового флага навесил к воротам. Ракитич поднял мяч вверх, после чего руками сыграл Дмитрович.

Хименес на чужой половине поля наступил на ногу Окампосу.

Сумаре на фланге ударил по ногам Гризманна.

24' Удар Рикельме слева с шестнадцати метров заблокировал Гудель.

23' Следующий угловой удар Гризманн разыграл с Молиной и от угла штрафной площади пробил выше ворот.

22' Гризманн от углового флага навесил в центр штрафной площади. Рамос выбил мяч на Де Пауля, который обострить не сумел.

21' Мората на чужой половине поля подтолкнул в спину Гуделя.

20' Гризманн с двадцати восьми метров пробил немного левее ворот.

19' Заброс Окампоса справа в штрафную площадь перехватил Аспиликуэта.

18' Мората слева сделал заброс направо на Молину. Науэлю не удалось выкатить мяч партнёрам под удар.

16' Коке по центра сделал заброс к штрафной площади на Морату, который находился в офсайде. Арбитр свистка не дал, так как мяч быстро оказался у игроков "Севильи".

15' Де Пауль сделал заброс направо в штрафную площадь на Гризманна, которому не удалось прокинуть мяч себе на ход.

14' Гризманн от углового флага навесил к ближней штанге. Гости выбили мяч обратно на Антуана.

13' Торрес на чужой половине поля завалил на газон Лино.

12' Подача Молины справа в касание не получилась удачной. Мяч улетел за пределы поля.

10' Де Пауль слева пошёл в центр перед штрафной площадью, но проскочить между Ракитичем и Сумаре не смог.

9' Сусо справа сделал пас в штрафную площадь на Окампоса, чей удар в касание получился точно в Облака.

8' Лино в штрафной площади пропустил мяч на Гризманна, которому помешал пробить по воротам Торрес.

7' Рикельме слишком сильно сделал пас направо на Де Пауля. Родриго у углового флага с умел остановить мяч, но сам убежал за пределы поля.

6' Ракитич исполнил подачу справа со штрафного, а у одиннадцатиметровой отметки Рамос не попал головой по мячу.

5' Хименес на фланге сбил Окампоса.

4' Де Пауль слева вывел к воротам Морату, который не смог переиграть выскочившего навстречу Дмитровича.

3' Ракитич от центрального круга пробил немного левее ворот.

2' "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Севилья" - в белой форме.