Тур: 4. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Цезар Гарсиа
1:0
Второй тайм: 49'
0'
28' Желтая карточкаМолина Науэль
38' Желтая карточкаХименес Хосе
44' Желтая карточкаСусо Хесус
1:0
46' ГолЛьоренте Маркос
Ход матча
28'
38'
44'
46'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
12
Лино
Сэмуел
27
Салас
Кике
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Галан ХавиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
-
28 Буэно МануПолузащитник
-
39 Дасилва ЛулоПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
-
30 Сов ИбраимаНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико М
Севилья
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
38 матчей
39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
36.8%
44.7%
18.5%
14 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
16 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.9
1.39
Среднее время на гол
47
64
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.28
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
61
45
Голов в среднем за матч
1.61
1.18
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
56
76
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|0.61
|Мората Альваро
|9
|0.5
|Корреа Анхель
|4
|0.22
|Льоренте Маркос
|2
|0.11
|Рикельме Родриго
|2
|0.11
|Лино Сэмуел
|2
|0.11
|Молина Науэль
|2
|0.11
|Депай Мемфис
|2
|0.11
|Витсель Аксель
|1
|0.06
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|5
|0.28
|Ракитич Иван
|2
|0.11
|Окампос Лукас
|2
|0.11
|Лукебакио Доди
|2
|0.11
|Ламела Эрик
|2
|0.11
|Салас Кике
|2
|0.11
|Сусо Хесус
|1
|0.06
|Педроса Адриа
|1
|0.06
|Соу Джибрил
|1
|0.06
|Рамос Серхио
|1
|0.06
|Гудель Неманья
|1
|0.06
|Мир Рафа
|1
|0.06
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Савич Стефан
|2
|1
|Мората Альваро
|2
|1
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0
|Ньигес Сауль
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Льоренте Маркос
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудель Неманья
|6
|0
|Ракитич Иван
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Навас Хесус
|3
|1
|Окампос Лукас
|4
|0
|Сумаре Бубакари
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Сусо Хесус
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Акунья Маркос
|2
|0
|Соу Джибрил
|2
|0
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Салас Кике
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Севилья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
8
Атлетико М
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Севилья
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
12
10
Атлетико М
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Севилья
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
15
18
Голы по времени матча
Забито
22
11
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
5%
1
9%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
3
27%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
9%
4
40%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
1
8%
2
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
5
38%
3
25%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
35
23
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
6%
3
13%
1-15
8
23%
1
4%
16-30
6
17%
5
22%
31-45
2
6%
5
22%
46-60
8
23%
3
13%
61-75
9
26%
6
26%
76-90
Пропущено
19
24
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
11%
5
21%
1-15
3
16%
6
25%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
4
21%
4
17%
46-60
5
26%
3
13%
61-75
3
16%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1
Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0
Севилья
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0
Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0
Результаты матчей
Атлетико М
Севилья
Точный счет
3:1
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
7
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
27
54
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
35
35
26
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
116
512
710
314
116
116
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 11
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 21
|45
|3.
|1:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 19
|38
|4.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|34 - 21
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 19
|35
|6.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 18
|31
|7.
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|20 - 18
|28
|8.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 23
|26
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|15 - 15
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 35
|19
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|17 - 22
|18
|15.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 24
|16
|16.
|0:1 Заявка
|18
|3
|7
|8
|23 - 25
|16
|17.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 28
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|20 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|19 - 42
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|5.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|14.
|0:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
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|Атлетико М
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|Атлетико М
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|Кадис
|Алехо Иван
|10
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Кадис
|Алькарас Рубен
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М 1:0 Севилья
Исход игры
Атлетико М
92.7% (115)
Ничья
4% (5)
Севилья
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (62)
Меньше
43.64% (48)
Обе команды забьют
Да
56.36% (62)
Нет
43.64% (48)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
41.9% (52)
2:0 Атлетико М
25% (31)
1:0 Атлетико М
12.1% (15)
3:1 Атлетико М
4.8% (6)
1:1 Ничья
1.6% (2)
3:0 Атлетико М
1.6% (2)
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