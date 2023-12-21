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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Атлетико М
 
Позже
Севилья
Прогнозы 40
Атлетико М 92.5% (37)
X 2.5% (1)
Севилья 5% (2)
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Атлетико М
Ничья
Севилья
4.50
4.60
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Атлетико М
Севилья

История личных встреч

Атлетико М
Севилья

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

38 матчей

39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

36.8%
44.7%
18.5%
14 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
16 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
1:1
ЛЛ
6:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:5
КК
3:1
КК
1:2
П
2:0
П
3:1
П
1:0
П
0:0
П
0:3
П
0:0
П
4:0
П
1:1
П
1:3
П
0:1
КК
2:2
КК
2:1
П
4:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
3:1
КК
0:2
П
3:1
П
2:1
П
1:0
П
0:1
ПД
1:2
ПД
4:3

Голы

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.9
1.39

Среднее время на гол

47
64

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.28
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

61
45

Голов в среднем за матч

1.61
1.18

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

56
76

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 11 (3) 0.65
Мората Альваро 9 0.53
Корреа Анхель 4 0.24
Льоренте Маркос 2 0.12
Рикельме Родриго 2 0.12
Лино Сэмуел 2 0.12
Молина Науэль 2 0.12
Депай Мемфис 2 0.12
Витсель Аксель 1 0.06
Ньигес Сауль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 5 0.29
Ракитич Иван 2 0.12
Окампос Лукас 2 0.12
Лукебакио Доди 2 0.12
Ламела Эрик 2 0.12
Салас Кике 2 0.12
Сусо Хесус 1 0.06
Педроса Адриа 1 0.06
Соу Джибрил 1 0.06
Рамос Серхио 1 0.06
Гудель Неманья 1 0.06
Мир Рафа 1 0.06
Хуанлу Санчес 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 5 0
Коке Хорхе 4 0
Савич Стефан 2 1
Мората Альваро 2 1
Гризманн Антуан 3 0
Хименес Хосе 3 0
Аспиликуэта Сесар 2 0
Ньигес Сауль 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Льоренте Маркос 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Витсель Аксель 1 0
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 6 0
Ракитич Иван 5 0
Рамос Серхио 3 1
Навас Хесус 3 1
Окампос Лукас 4 0
Сумаре Бубакари 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Баде Луак 1 1
Акунья Маркос 2 0
Сусо Хесус 2 0
Соу Джибрил 2 0
Эн-Несири Юссеф 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Салас Кике 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Педроса Адриа 1 0
Буэно Ману 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Севилья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
8
Атлетико М
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Севилья
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

12
10
Атлетико М
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Севилья
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

22
11
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
5%
1
9%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
3
27%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
9%
4
40%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
1
8%
2
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
5
38%
3
25%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

35
23
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
6%
3
13%
1-15
8
23%
1
4%
16-30
6
17%
5
22%
31-45
2
6%
5
22%
46-60
8
23%
3
13%
61-75
9
26%
6
26%
76-90

Пропущено

19
24
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
11%
5
21%
1-15
3
16%
6
25%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
4
21%
4
17%
46-60
5
26%
3
13%
61-75
3
16%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1
Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0
Севилья
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0
Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0

Результаты матчей

Атлетико М
Севилья

Точный счет

3:1
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
7
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
2
7
5
4
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
11
6
1.5
5
12
7
10
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 41 - 20 44
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 13 3 1 38 - 11 42
3.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
4.
Атлетико М
 Заявка 17 11 2 4 35 - 19 35
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Бетис
 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Алавес
 Заявка 17 4 4 9 14 - 23 16
15.
Севилья
 Заявка 17 3 7 7 23 - 24 16
16.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
17.
Кадис
 Заявка 17 2 8 7 14 - 24 14
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 9 8 1 0 22 - 11 25
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
15.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
16.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Жирона Довбик Артём 10 (4)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алехо Иван 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2023, осталось 2 дня 7 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 40
    Атлетико М 92.5% (37)
    X 2.5% (1)
    Севилья 5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Севилья
    4.50
    4.60
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    6.20
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Севилья

    Исход игры
    Атлетико М
    92.5% (37)
    Ничья
    2.5% (1)
    Севилья
    5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (20)
    Меньше
    47.37% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (21)
    Нет
    44.74% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    45% (18)
    2:0 Атлетико М
    32.5% (13)
    1:0 Атлетико М
    10% (4)
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