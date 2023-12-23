Тур: 15. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Нобре Антониу
0:0
Перерыв
0'
20' Желтая карточкаРибейро Томас
26' Желтая карточкаMiguel Nobrega
30' Желтая карточкаБоревкович Тони
Ход матча
20'
26'
30'
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
22
Буцке
Адриан
11
Силва
Жота
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
21
Граса
Жоау
14
Жока
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
- Нападающий
-
-
75 Nuno Namora
-
Главный тренер: Luis Freire
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Риу Аве
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 5 побед
35 матчей
45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.3%
51.4%
14.3%
12 побед 18 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
27
Голов в среднем за матч
1.19
1.42
Среднее время на гол
75
63
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
38
41
Голов в среднем за матч
1.09
1.17
Тотал матчей
2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
82
76
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|5
|0.33
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|5
|0.33
|Силва Жота
|4
|0.27
|Силва Тьягу
|2 (1)
|0.13
|Силва Даниэл
|1
|0.07
|Гашпар Бруну
|1
|0.07
|Хэндель Томаш
|1
|0.07
|Да Луз Нелсон
|1
|0.07
|Рибейро Томас
|1
|0.07
|Силва Ману
|1
|0.07
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.07
|Фернандеш Жорже
|0
|0
|Мангаш Рикарду
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|3
|0.2
|Коштинья
|2 (2)
|0.13
|Сантос Адерлан
|2
|0.13
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.13
|Жока
|1
|0.07
|Зе Мануэль
|1
|0.07
|Перейра Андре
|1
|0.07
|Miguel Nobrega
|1
|0.07
|Роналдо Фабио
|1
|0.07
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|4
|0
|Рибейро Томас
|4
|0
|Силва Жота
|4
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Силва Ману
|3
|0
|Феррейра Зе
|3
|0
|Андре Андре
|2
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Силва Андре III
|2
|0
|Хэндель Томаш
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|0
|1
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Боревкович Тони
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|5
|0
|Граса Жоау
|4
|0
|Идрисси Амин
|4
|0
|Miguel Nobrega
|4
|0
|Сантос Адерлан
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Боатенг Эммануль II
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Жосуэ Са
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Luis Freire
|2
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Коштинья
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Bruno Ventura
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Риу Аве
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
5
Витория Гимарайнш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
7
7
Витория Гимарайнш
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Риу Аве
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
16
5
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
6%
2
40%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
40%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
5
36%
76-90
Забито
24
15
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
6
25%
3
20%
76-90
Пропущено
17
24
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
5
21%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
4
24%
2
8%
31-45
4
24%
5
21%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
5
29%
29%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1
Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1
Риу Аве
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1
Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Риу Аве
Точный счет
1:2
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:0
4 раза 29%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
35
34
17
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
77
410
410
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|30 - 15
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|25 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|21 - 11
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 21
|29
|5.
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|6.
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 18
|18
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 15
|18
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 28
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 32
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|25 - 24
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 19
|13
|15.
|0:0 Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 23
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|25 - 29
|12
|17.
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 22
|12
|18.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 6
|24
|2.
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|12.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|12 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|15.
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|12 - 19
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 22
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (5)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|7
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
|Порту
|Карму Давид
|1 5
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:0 Риу Аве
Исход игры
Витория Гимарайнш
89.1% (98)
Ничья
9.1% (10)
Риу Аве
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.88% (62)
Меньше
43.12% (47)
Обе команды забьют
Да
65.14% (71)
Нет
34.86% (38)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
50.9% (56)
1:0 Витория Гимарайнш
18.2% (20)
2:0 Витория Гимарайнш
15.5% (17)
1:1 Ничья
8.2% (9)
3:1 Витория Гимарайнш
3.6% (4)
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