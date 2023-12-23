Тур: 15. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Нобре Антониу
1:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаРибейро Томас
26' Желтая карточкаMiguel Nobrega
30' Желтая карточкаБоревкович Тони
60' Желтая карточкаСантос Адерлан
1:0
63' ПенальтиСилва Тьягу
69' Желтая карточкаГраса Жоау
86' Желтая карточкаВарела Бруну
90' Желтая карточкаФеррейра Зе
90'+8
Ход матча
20'
26'
30'
60'
63'
1:0
69'
70'
86'
90'
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
22
Буцке
Адриан
11
Силва
Жота
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
21
Граса
Жоау
14
Жока
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
- Нападающий
-
-
75 Nuno Namora
-
Главный тренер: Luis Freire
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Риу Аве
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 5 побед
35 матчей
45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.3%
51.4%
14.3%
12 побед 18 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
27
Голов в среднем за матч
1.19
1.42
Среднее время на гол
75
63
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
38
41
Голов в среднем за матч
1.09
1.17
Тотал матчей
2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
82
76
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|5
|0.33
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|5
|0.33
|Силва Жота
|4
|0.27
|Силва Тьягу
|3 (2)
|0.2
|Силва Даниэл
|1
|0.07
|Гашпар Бруну
|1
|0.07
|Хэндель Томаш
|1
|0.07
|Да Луз Нелсон
|1
|0.07
|Рибейро Томас
|1
|0.07
|Силва Ману
|1
|0.07
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.07
|Фернандеш Жорже
|0
|0
|Мангаш Рикарду
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|3
|0.2
|Коштинья
|2 (2)
|0.13
|Сантос Адерлан
|2
|0.13
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.13
|Жока
|1
|0.07
|Зе Мануэль
|1
|0.07
|Перейра Андре
|1
|0.07
|Miguel Nobrega
|1
|0.07
|Роналдо Фабио
|1
|0.07
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|4
|0
|Рибейро Томас
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Силва Жота
|4
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Силва Ману
|3
|0
|Андре Андре
|2
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Силва Андре III
|2
|0
|Хэндель Томаш
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|0
|1
|Варела Бруну
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Боревкович Тони
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граса Жоау
|5
|0
|Панталон Ренато
|5
|0
|Идрисси Амин
|4
|0
|Сантос Адерлан
|4
|0
|Miguel Nobrega
|4
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Боатенг Эммануль II
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Жосуэ Са
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Luis Freire
|2
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Коштинья
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Bruno Ventura
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Риу Аве
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
5
Витория Гимарайнш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
7
7
Витория Гимарайнш
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Риу Аве
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
17
5
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
6%
2
40%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
40%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
5
36%
76-90
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
4
16%
2
13%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
5
20%
3
20%
61-75
6
24%
3
20%
76-90
Пропущено
17
25
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
5
20%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
4
24%
2
8%
31-45
4
24%
5
20%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
5
29%
29%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1
Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1
Риу Аве
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1
Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Риу Аве
Точный счет
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
2:0
4 раза 27%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
78
411
411
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|30 - 15
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|25 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|21 - 11
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 21
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 18
|18
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 15
|18
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 28
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 32
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|25 - 24
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|25 - 29
|12
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 24
|12
|18.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|12 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|12 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 22
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (5)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|7
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
|Порту
|Карму Давид
|1 5
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Риу Аве
Исход игры
Витория Гимарайнш
89.1% (98)
Ничья
9.1% (10)
Риу Аве
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.88% (62)
Меньше
43.12% (47)
Обе команды забьют
Да
65.14% (71)
Нет
34.86% (38)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
50.9% (56)
1:0 Витория Гимарайнш
18.2% (20)
2:0 Витория Гимарайнш
15.5% (17)
1:1 Ничья
8.2% (9)
3:1 Витория Гимарайнш
3.6% (4)
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