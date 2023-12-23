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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
Витория Гимарайнш
1:0
Конец матча
Риу Аве
0'
20' Желтая карточка
Рибейро Томас
26' Желтая карточка
Miguel Nobrega
30' Желтая карточка
Боревкович Тони
60' Желтая карточка
Сантос Адерлан
1:0
63' Пенальти
Силва Тьягу
69' Желтая карточка
Граса Жоау
86' Желтая карточка
Варела Бруну
90' Желтая карточка
Феррейра Зе
90'+8

Ход матча

20'
Рибейро Томас
 
26'
 
Miguel Nobrega
30'
Боревкович Тони
 
46'
 
Гомеш Витор
Идрисси Амин
53'
Сантуш Нуну
Да Луз Нелсон
 
54'
Силва Андре
Буцке Адриан
 
60'
 
Сантос Адерлан
63'
Силва Тьягу
1:0
69'
 
Граса Жоау
70'
 
Перейра Андре
Жока
80'
 
Эрнани Жорже
Руиз Леонардо
85'
Силва Даниэл
Силва Тьягу
 
85'
Феррейра Зе
Хэндель Томаш
 
86'
 
Nuno Namora
Miguel Nobrega
86'
 
Bruno Ventura
Граса Жоау
86'
Варела Бруну
 
90'
Феррейра Зе
 
90'
Мигель Магальяеш
Силва Жота
 
Прогнозы 110
Витория Гимарайнш 89.1% (98)
X 9.1% (10)
Риу Аве 1.8% (2)
Все прогнозы
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
19
Мангаш
Рикарду
20
Да
Луз
Нелсон
22
Буцке
Адриан
11
Силва
Жота
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Miguel
Nobrega
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
21
Граса
Жоау
77
Роналдо
Фабио
14
Жока
9
Руиз
Леонардо
22
Боатенг
Эммануль
II
Витория Гимарайнш
3-4-3
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Риу Аве

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 5 побед

35 матчей

45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.3%
51.4%
14.3%
12 побед 18 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
КЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМС
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
2:2
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4

Голы

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.19
1.42

Среднее время на гол

75
63

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

38
41

Голов в среднем за матч

1.09
1.17

Тотал матчей

2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

82
76

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 5 0.33
Мендеш Жоао Педро Морейра 5 0.33
Силва Жота 4 0.27
Силва Тьягу 3 (2) 0.2
Силва Даниэл 1 0.07
Гашпар Бруну 1 0.07
Хэндель Томаш 1 0.07
Да Луз Нелсон 1 0.07
Рибейро Томас 1 0.07
Силва Ману 1 0.07
Сафира Алиссон 1 (1) 0.07
Фернандеш Жорже 0 0
Мангаш Рикарду 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 3 0.2
Коштинья 2 (2) 0.13
Сантос Адерлан 2 0.13
Руиз Леонардо 2 (1) 0.13
Жока 1 0.07
Зе Мануэль 1 0.07
Перейра Андре 1 0.07
Miguel Nobrega 1 0.07
Роналдо Фабио 1 0.07
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 4 0
Рибейро Томас 4 0
Феррейра Зе 4 0
Силва Жота 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Силва Ману 3 0
Андре Андре 2 0
Гашпар Бруну 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Силва Андре III 2 0
Хэндель Томаш 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Боревкович Тони 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граса Жоау 5 0
Панталон Ренато 5 0
Идрисси Амин 4 0
Сантос Адерлан 4 0
Miguel Nobrega 4 0
Перейра Андре 3 0
Боатенг Эммануль II 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Жонатан Луис 2 0
Жосуэ Са 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Luis Freire 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Коштинья 1 0
Алвес Савио 1 0
Bruno Ventura 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Риу Аве
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5
Витория Гимарайнш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

7
7
Витория Гимарайнш
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Риу Аве
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

17
5
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
6%
2
40%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
40%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
5
36%
76-90

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
4
16%
2
13%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
5
20%
3
20%
61-75
6
24%
3
20%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
5
20%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
4
24%
2
8%
31-45
4
24%
5
20%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
5
29%
29%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1
Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1
Риу Аве
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1
Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Риу Аве

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
2:0
4 раза 27%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
5
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
4
11
4
11
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 11 1 2 30 - 15 34
2.
Бенфика
 Заявка 14 10 3 1 25 - 10 33
3.
Порту
 Заявка 14 10 1 3 21 - 11 31
4.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 36 - 21 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 Заявка 14 4 6 4 13 - 15 18
9.
Эштрела
 Заявка 14 4 4 6 15 - 18 16
10.
Каса Пия
 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
11.
Боавишта
 Заявка 14 4 4 6 21 - 28 16
12.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 3 7 16 - 32 15
13.
Эшторил
 Заявка 14 4 2 8 25 - 24 14
14.
Арока
 Заявка 14 3 4 7 18 - 19 13
15.
Жил Висенте
 Заявка 14 3 3 8 25 - 29 12
16.
Визела
 Заявка 15 2 6 7 14 - 22 12
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 Заявка 14 3 1 10 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 19 - 6 24
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
5.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
9.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
10.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
11.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Порту
 Заявка 8 6 0 2 12 - 6 18
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
14.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 12 - 19 4
16.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
17.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (5)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Визела Эссанд Самюэль 7
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Порту Карму Давид 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Идрисси Амин уходит с поля и его заменяет Гомеш Витор
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Боревкович Тони получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Miguel Nobrega получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Рибейро Томас получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 110
    Витория Гимарайнш 89.1% (98)
    X 9.1% (10)
    Риу Аве 1.8% (2)
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    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 1:0 Риу Аве онлайн

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    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Риу Аве

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    89.1% (98)
    Ничья
    9.1% (10)
    Риу Аве
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.88% (62)
    Меньше
    43.12% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    65.14% (71)
    Нет
    34.86% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    50.9% (56)
    1:0 Витория Гимарайнш
    18.2% (20)
    2:0 Витория Гимарайнш
    15.5% (17)
    1:1 Ничья
    8.2% (9)
    3:1 Витория Гимарайнш
    3.6% (4)
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