  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Трабзонспор
0:1
Первый тайм: 28'
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
11' Гол
Пелкас Димитрис

Ход матча

11'
0:1
Пелкас Димитрис
(Фигейредо Жоау)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
5.40
4.27
Реклама, melbet.ru
5.46
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
1
Чакыр
Угурджан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
7
Вишча
Эдин
11
Бакасетас
Тасос
10
Эмюр
Абдулкадир
27
Трезеге
30
Онуачу
Пол
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
6
Лима
Лукас
10
Озджан
Беркай
7
Гюрлер
Сердар
19
Абейд
Мехди
14
Пелкас
Димитрис
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
Трабзонспор
4-1-4-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Трабзонспор
Истанбул Башакшехир

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

13.6%
54.5%
31.9%
3 победы 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
0:0
ТМК
0:0
С
0:1
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
2:2
С
2:4
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:3
С
2:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.09
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.27

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.36
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
79

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 8 0.5
Трезеге 4 0.25
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.25
Вишча Эдин 2 0.13
Барди Энис 2 0.13
Дестан Энис 2 0.13
Пепе Николя 2 0.13
Денсвил Стефано 1 0.06
Бенкович Филип 1 0.06
Оздемир Берат 1 0.06
Гюрпюз Гёктан 1 0.06
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 6 (2) 0.35
Фигейредо Жоау 3 0.18
Пелкас Димитрис 3 0.18
Абейд Мехди 2 0.12
Опоку Джером 2 0.12
Дюбуа Лео 1 0.06
Лима Лукас 1 0.06
Тюрюдж Дениз 0 0
Алексич Даниел 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Дестан Энис 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Вишча Эдин 1 0
Барди Энис 1 0
Онуачу Пол 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0
Бания Раян 1 0
Айдин Мехмет 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 4 1
Опоку Джером 4 1
Тюрюдж Дениз 4 0
Пелкас Димитрис 4 0
Фигейредо Жоау 2 1
Гюрлер Сердар 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Лима Лукас 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Абейд Мехди 1 0
Карзев Эден 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Истанбул Башакшехир
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Трабзонспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Истанбул Башакшехир
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

14
12
Трабзонспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Истанбул Башакшехир
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
20%
2
40%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
13%
4
29%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
2
20%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Забито

26
19
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
4
15%
6
32%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
6
23%
4
21%
46-60
3
12%
4
21%
61-75
5
19%
1
5%
76-90

Пропущено

20
20
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
5%
4
20%
1-15
4
20%
5
25%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
8
40%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3
Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2
Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3

Результаты матчей

Трабзонспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
6 раз 75%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
8 раз 50%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
4
4
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
5
3
1.5
2
6
4
4
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
8
9
6
1.5
6
10
5
10
2.5
3
13
1
14
3.5
1
15
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 14 1 1 44 - 14 43
2.
Галатасарай
 Заявка 16 14 1 1 32 - 9 43
3.
Кайсериспор
 Заявка 16 8 5 3 24 - 18 29
4.
Трабзонспор
 0:1 Заявка 16 8 2 6 29 - 21 26
5.
Бешикташ
 Заявка 16 8 2 6 23 - 22 26
6.
Ризеспор
 Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
8.
Антальяспор
 Заявка 16 6 6 4 22 - 17 24
9.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 27 - 31 22
10.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 17 6 3 8 19 - 21 21
11.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
12.
Хатайспор
 Заявка 16 4 7 5 24 - 22 19
13.
Анкарагюджю
 Заявка 16 4 7 5 21 - 21 19
14.
Газиантеп
 Заявка 17 6 1 10 20 - 27 19
15.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 5 7 15 - 24 17
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 4 5 8 18 - 18 17
17.
Самсунспор
 Заявка 16 4 3 9 18 - 26 15
18.
Коньяспор
 Заявка 16 3 6 7 16 - 22 15
19.
Пендикспор
 Заявка 16 3 4 9 17 - 38 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
7.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
8.
Трабзонспор
 0:1 Заявка 8 5 0 3 11 - 7 15
9.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
13.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
15.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 0:1 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
9.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
10.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
12.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
13.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
14.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
15.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
16.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
5.40
4.27
Реклама, melbet.ru
5.46
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Трабзонспор 0:1 Истанбул Башакшехир онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 