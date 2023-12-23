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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Трабзонспор
1:1
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
11' Гол
Пелкас Димитрис
1:1
34' Гол
Менди Батиста
48' Желтая карточка
Пелкас Димитрис
57' Желтая карточка
Фигейредо Жоау
90'+5

Ход матча

11'
0:1
Пелкас Димитрис
(Фигейредо Жоау)
34'
Менди Батиста
(Онуачу Пол)
1:1
46'
Айдин Мехмет
Стрюгер-Ларсен Йенс
 
48'
 
Пелкас Димитрис
57'
 
Фигейредо Жоау
66'
 
Илкхан Эмирхан
Абейд Мехди
72'
Дестан Энис
Онуачу Пол
 
81'
Барди Энис
Эмюр Абдулкадир
 
81'
Пепе Николя
Вишча Эдин
 
85'
 
Карзев Эден
Пелкас Димитрис
85'
 
Шахинер Омер Али
Дюбуа Лео
90'
 
Сертель Джемали
Гюрлер Сердар
90'
 
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
1
Чакыр
Угурджан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
7
Вишча
Эдин
11
Бакасетас
Тасос
10
Эмюр
Абдулкадир
27
Трезеге
30
Онуачу
Пол
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
6
Лима
Лукас
10
Озджан
Беркай
7
Гюрлер
Сердар
19
Абейд
Мехди
14
Пелкас
Димитрис
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
Трабзонспор
4-1-4-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Трабзонспор
Истанбул Башакшехир

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

13.6%
54.5%
31.9%
3 победы 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
0:0
ТМК
0:0
С
0:1
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
2:2
С
2:4
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:3
С
2:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.09
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.27

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.36
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
79

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 8 0.5
Трезеге 4 0.25
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.25
Вишча Эдин 2 0.13
Барди Энис 2 0.13
Дестан Энис 2 0.13
Пепе Николя 2 0.13
Денсвил Стефано 1 0.06
Бенкович Филип 1 0.06
Менди Батиста 1 0.06
Оздемир Берат 1 0.06
Гюрпюз Гёктан 1 0.06
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 6 (2) 0.35
Фигейредо Жоау 3 0.18
Пелкас Димитрис 3 0.18
Абейд Мехди 2 0.12
Опоку Джером 2 0.12
Дюбуа Лео 1 0.06
Лима Лукас 1 0.06
Тюрюдж Дениз 0 0
Алексич Даниел 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Дестан Энис 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Вишча Эдин 1 0
Барди Энис 1 0
Онуачу Пол 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0
Бания Раян 1 0
Айдин Мехмет 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 4 1
Опоку Джером 4 1
Пелкас Димитрис 5 0
Фигейредо Жоау 3 1
Тюрюдж Дениз 4 0
Гюрлер Сердар 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Лима Лукас 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Абейд Мехди 1 0
Карзев Эден 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Истанбул Башакшехир
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4
Трабзонспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Истанбул Башакшехир
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

14
12
Трабзонспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Истанбул Башакшехир
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

17
16

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
18%
3
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
13%
4
29%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
2
20%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Забито

27
20
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
4
15%
7
35%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
6
22%
4
20%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
5
19%
1
5%
76-90

Пропущено

21
21
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
10%
4
19%
1-15
4
19%
5
24%
16-30
2
10%
5
24%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
8
38%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3
Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2
Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3

Результаты матчей

Трабзонспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
6
5
3
1.5
2
7
4
4
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
8
9
7
1.5
6
11
5
11
2.5
3
14
1
15
3.5
1
16
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 14 1 1 44 - 14 43
2.
Галатасарай
 Заявка 16 14 1 1 32 - 9 43
3.
Кайсериспор
 Заявка 16 8 5 3 24 - 18 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
5.
Бешикташ
 Заявка 16 8 2 6 23 - 22 26
6.
Ризеспор
 Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
8.
Антальяспор
 Заявка 16 6 6 4 22 - 17 24
9.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 27 - 31 22
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Хатайспор
 Заявка 16 4 7 5 24 - 22 19
12.
Анкарагюджю
 Заявка 16 4 7 5 21 - 21 19
13.
Газиантеп
 Заявка 17 6 1 10 20 - 27 19
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 5 4 8 19 - 22 19
15.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 5 7 15 - 24 17
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 4 5 8 18 - 18 17
17.
Самсунспор
 Заявка 16 4 3 9 18 - 26 15
18.
Коньяспор
 Заявка 16 3 6 7 16 - 22 15
19.
Пендикспор
 Заявка 16 3 4 9 17 - 38 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
8.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
13.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
15.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
9.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
10.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
12.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
13.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Онуачу Пол сделал результативную передачу.
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