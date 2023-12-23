Тур: 18. Стадион: Спортивный комплекс Сенол Гюнес.
1:1
Конец матча
0'
0:1
11' ГолПелкас Димитрис
1:1
34' ГолМенди Батиста
48' Желтая карточкаПелкас Димитрис
57' Желтая карточкаФигейредо Жоау
90'+5
Ход матча
11'
34'
1:1
48'
57'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
27
Трезеге
30
Онуачу
Пол
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
19
Абейд
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
29 Пепе НиколяПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Карзев ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
История личных встреч
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
22 матча
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
13.6%
54.5%
31.9%
3 победы 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.09
1
Среднее время на гол
82
90
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.64
1.27
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.36
1.14
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
66
79
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|8
|0.5
|Трезеге
|4
|0.25
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.25
|Вишча Эдин
|2
|0.13
|Барди Энис
|2
|0.13
|Дестан Энис
|2
|0.13
|Пепе Николя
|2
|0.13
|Денсвил Стефано
|1
|0.06
|Бенкович Филип
|1
|0.06
|Менди Батиста
|1
|0.06
|Оздемир Берат
|1
|0.06
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.06
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Фунтас Таксиархис
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|6 (2)
|0.35
|Фигейредо Жоау
|3
|0.18
|Пелкас Димитрис
|3
|0.18
|Абейд Мехди
|2
|0.12
|Опоку Джером
|2
|0.12
|Дюбуа Лео
|1
|0.06
|Лима Лукас
|1
|0.06
|Тюрюдж Дениз
|0
|0
|Алексич Даниел
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|6
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Дестан Энис
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Бания Раян
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|4
|1
|Опоку Джером
|4
|1
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Фигейредо Жоау
|3
|1
|Тюрюдж Дениз
|4
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Абейд Мехди
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Истанбул Башакшехир
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
4
Трабзонспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Истанбул Башакшехир
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
14
12
Трабзонспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Истанбул Башакшехир
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
17
16
Голы по времени матча
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
18%
3
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
13%
4
29%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
2
20%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Забито
27
20
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
4
15%
7
35%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
6
22%
4
20%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
5
19%
1
5%
76-90
Пропущено
21
21
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
10%
4
19%
1-15
4
19%
5
24%
16-30
2
10%
5
24%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
8
38%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3
Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2
Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Результаты матчей
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
44
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
36
53
27
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
98
97
611
511
314
115
116
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|32 - 9
|43
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 18
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|5.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|29 - 21
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 17
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 31
|22
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 27
|21
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 22
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|21 - 21
|19
|13.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|20 - 27
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 22
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 24
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 18
|17
|17.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|18.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 38
|13
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6