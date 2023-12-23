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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 16.
АПОЭЛ
1:0
Второй тайм: 68'
Омония Никосия
0'
11' Желтая карточка
Безус Роман
1:0
45' Гол
Маркиньос XXIII
АПОЭЛ
Омония Никосия

История личных встреч

АПОЭЛ
Омония Никосия

43 матча

86%
14%
37 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.8%
30.2%
14%
24 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.8%
27.9%
16.3%
24 победы 12 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 13 побед

65 матчей

56.9%
24.6%
18.5%
37 побед 16 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.9%
47.7%
15.4%
24 победы 31 ничья 10 побед

Второй тайм

36.9%
43.1%
20%
24 победы 28 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:1
К
0:2
ПД
0:2
К
1:2
ПД
4:0
ПД
2:4
ПД
4:2
К
0:1
К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
3:2
К
0:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
4:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:3
С
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:2
К
2:0
ПД
2:2
К
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

57
45

Голов в среднем за матч

1.78
1.36

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

0.88
0.91

Среднее время на гол

102
99

Всего голов

86
74

Голов в среднем за матч

1.32
1.14

Тотал матчей

2.5
58
Больше 89%
Меньше 11%
7
47
Больше 72%
Меньше 28%
18
31
Больше 48%
Меньше 52%
34
13
Больше 20%
Меньше 80%
52
7
Больше 11%
Меньше 89%
58
3
Больше 5%
Меньше 95%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
64

Среднее время на гол

68
79

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 6 (1) 0.38
Вильяфаньес Лукас 3 0.19
Ндонгаля Дьемерси 3 0.19
Шебаке Иссам 3 0.19
Квилитая Георгий 3 (1) 0.19
Джевфе 2 0.13
Донис Анастасиос 2 0.13
Креспо Хосе 1 0.06
Петрович Радосав 1 0.06
Эфрем Георгиос 1 0.06
Эдуарду Уилсон 1 0.06
Далсью 1 0.06
Гавриэл Ставрос 1 0.06
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 8 0.5
Какулис Андроникос 7 (1) 0.44
Кусулос Янис 2 0.13
Лойзу Лойзос 2 0.13
Сиприано Маркос Робсон 2 0.13
Saidou Alioum 2 0.13
Безус Роман 2 (1) 0.13
Ансарифард Карим 2 (1) 0.13
Симич Велько 1 0.06
Панайоту Николас 1 0.06

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 7 0
Маркиньос XXIII 5 0
Костадинов Георги 4 0
Эфрем Георгиос 2 1
Шебаке Иссам 2 1
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Сациас Яннис 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Сушич Матео 1 0
Томане Антониу 1 0
Двали Лаша 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 4 0
Ансарифард Карим 3 0
Кусулос Янис 3 0
Харалампус Харалампос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Мэтьюз Адам 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Франссон Александер 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Псалтис Парис 1 0
Семедо Вилли 1 0
Кулибали Сену 1 0
Лойзу Лойзос 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
3
АПОЭЛ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Омония Никосия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
17
АПОЭЛ
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Омония Никосия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
12%
1-15
3
30%
3
18%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
4
40%
2
12%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
1
10%
3
18%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

27
29
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
0
0%
4
14%
1-15
6
22%
4
14%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
6
22%
5
17%
46-60
4
15%
6
21%
61-75
6
22%
6
21%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
11%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
4
44%
5
29%
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
4
24%
61-75
1
11%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0
АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2
Омония Никосия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1
Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3

Результаты матчей

АПОЭЛ
Омония Никосия

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
7
1
3
4
2.5
3
5
2
5
3.5
2
6
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
5
2
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
12
3
4
11
2.5
5
10
2
13
3.5
2
13
2
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Арис Лимасол
 16 10 2 4 28 - 16 32
3.
Омония Никосия
 0:1 16 9 5 2 31 - 16 32
4.
Анортосис
 15 9 4 2 25 - 12 31
5.
Пафос
 1:1 16 9 3 4 30 - 11 30
6.
АЕК Ларнака
 16 8 5 3 28 - 18 29
7.
Аполлон
 16 7 4 5 25 - 17 25
8.
Неа Саламина
 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
АЕЛ Лимасол
 1:1 16 6 2 8 19 - 26 20
10.
Этникос Ахна
 16 3 4 9 20 - 37 13
11.
Отеллос
 16 3 3 10 15 - 26 12
12.
Закакиу
 16 2 5 9 21 - 40 11
13.
Кармиотисса
 16 2 4 10 19 - 35 10
14.
Докса Катокопия
 16 1 1 14 8 - 38 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 8 7 1 0 18 - 3 22
2.
Арис Лимасол
 8 6 1 1 11 - 4 19
3.
Омония Никосия
 0:1 8 5 3 0 19 - 8 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 2 1 21 - 13 17
5.
Пафос
 1:1 8 5 1 2 14 - 4 16
6.
АЕЛ Лимасол
 1:1 8 4 2 2 12 - 13 14
7.
Неа Саламина
 7 4 1 2 11 - 6 13
8.
Анортосис
 8 3 4 1 13 - 9 13
9.
Этникос Ахна
 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Аполлон
 8 3 1 4 8 - 8 10
11.
Кармиотисса
 8 2 3 3 15 - 15 9
12.
Отеллос
 8 2 0 6 7 - 14 6
13.
Закакиу
 8 1 2 5 8 - 24 5
14.
Докса Катокопия
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 7 6 0 1 12 - 3 18
2.
АПОЭЛ
 1:0 8 5 1 2 11 - 5 16
3.
Аполлон
 8 4 3 1 17 - 9 15
4.
Пафос
 1:1 8 4 2 2 16 - 7 14
5.
Омония Никосия
 0:1 8 4 2 2 12 - 8 14
6.
Арис Лимасол
 8 4 1 3 17 - 12 13
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Неа Саламина
 8 2 3 3 11 - 14 9
9.
АЕЛ Лимасол
 1:1 8 2 0 6 7 - 13 6
10.
Закакиу
 8 1 3 4 13 - 16 6
11.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 8 0 2 6 10 - 26 2
13.
Кармиотисса
 8 0 1 7 4 - 20 1
14.
Докса Катокопия
 8 0 0 8 2 - 23 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 7
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Г О О О О Л - Маркиньос XXIII бьет в цель!
  • 11'
    Безус Роман получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Омония Никосия
3.00
5.60
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3.90
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АПОЭЛ
Омония Никосия
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