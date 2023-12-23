Тур: 16.
3:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаБезус Роман
1:0
45' ГолМаркиньос XXIII
2:0
83' ГолГавриэл Ставрос
88' Желтая карточкаКулибали Сену
3:0
90' ГолШебаке Иссам
90'+4
Ход матча
11'
45'
1:0
83'
2:0
88'
90'
3:0
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
История личных встреч
АПОЭЛ
Омония Никосия
43 матча
86%
14%
37 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.8%
30.2%
14%
24 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.8%
27.9%
16.3%
24 победы 12 ничьих 0 побед
22 матча
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 13 побед
65 матчей
56.9%
24.6%
18.5%
37 побед 16 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.9%
47.7%
15.4%
24 победы 31 ничья 10 побед
Второй тайм
36.9%
43.1%
20%
24 победы 28 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
45
Голов в среднем за матч
1.78
1.36
Среднее время на гол
50
66
Всего голов
29
29
Голов в среднем за матч
0.88
0.91
Среднее время на гол
102
99
Всего голов
86
74
Голов в среднем за матч
1.32
1.14
Тотал матчей
2.5
58
Больше 89%
Меньше 11%
7
47
Больше 72%
Меньше 28%
18
31
Больше 48%
Меньше 52%
34
13
Больше 20%
Меньше 80%
52
7
Больше 11%
Меньше 89%
58
3
Больше 5%
Меньше 95%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
Среднее время на гол
68
79
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|6 (1)
|0.38
|Шебаке Иссам
|4
|0.25
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0.19
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0.19
|Квилитая Георгий
|3 (1)
|0.19
|Джевфе
|2
|0.13
|Донис Анастасиос
|2
|0.13
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.13
|Креспо Хосе
|1
|0.06
|Петрович Радосав
|1
|0.06
|Эфрем Георгиос
|1
|0.06
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.06
|Далсью
|1
|0.06
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|8
|0.5
|Какулис Андроникос
|7 (1)
|0.44
|Кусулос Янис
|2
|0.13
|Лойзу Лойзос
|2
|0.13
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.13
|Saidou Alioum
|2
|0.13
|Безус Роман
|2 (1)
|0.13
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.13
|Симич Велько
|1
|0.06
|Панайоту Николас
|1
|0.06
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|7
|0
|Маркиньос XXIII
|5
|0
|Костадинов Георги
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Сациас Яннис
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Томане Антониу
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|4
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Кусулос Янис
|3
|0
|Харалампус Харалампос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Кулибали Сену
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Франссон Александер
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
3
АПОЭЛ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Омония Никосия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
17
АПОЭЛ
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Омония Никосия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
20
12
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
7
35%
3
25%
76-90
Пропущено
3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
2
67%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
3
30%
3
18%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
4
40%
2
12%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
1
10%
3
18%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
30
29
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
0
0%
4
14%
1-15
6
20%
4
14%
16-30
6
20%
4
14%
31-45
6
20%
5
17%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
8
27%
6
21%
76-90
Пропущено
9
20
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
11%
2
10%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
4
44%
6
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
4
20%
61-75
1
11%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0
АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2
Омония Никосия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1
Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3
Результаты матчей
АПОЭЛ
Омония Никосия
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
44
35
26
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
124
79
124
511
511
214
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|31 - 8
|38
|2.
|2:0
|16
|10
|4
|2
|27 - 12
|34
|3.
|16
|10
|2
|4
|31 - 11
|32
|4.
|16
|10
|2
|4
|28 - 16
|32
|5.
|16
|9
|5
|2
|31 - 18
|32
|6.
|16
|8
|5
|3
|28 - 18
|29
|7.
|16
|7
|4
|5
|25 - 17
|25
|8.
|0:2
|16
|6
|4
|6
|22 - 22
|22
|9.
|16
|6
|1
|9
|19 - 27
|19
|10.
|16
|3
|4
|9
|20 - 37
|13
|11.
|16
|3
|3
|10
|15 - 26
|12
|12.
|16
|2
|5
|9
|21 - 40
|11
|13.
|16
|2
|4
|10
|19 - 35
|10
|14.
|16
|1
|1
|14
|8 - 38
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 3
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|3.
|8
|5
|3
|0
|19 - 8
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|21 - 13
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|14 - 4
|16
|6.
|0:2
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|8
|4
|1
|3
|12 - 14
|13
|8.
|2:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|15 - 15
|9
|12.
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|8 - 24
|5
|14.
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|7
|0
|1
|14 - 3
|21
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|17 - 12
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|8.
|0:2
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|9.
|8
|2
|0
|6
|7 - 13
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|13 - 16
|6
|11.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|12.
|8
|0
|2
|6
|10 - 26
|2
|13.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|14.
|8
|0
|0
|8
|2 - 23
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Анортосис
|Кастель Серхио
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|8
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|7
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|7