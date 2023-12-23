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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Сент-Трейден
0:0
Второй тайм: 64'
Спортинг Шарлеруа
0'

Ход матча

62'
 
Мбенза Исаак
Гуагон Парфэйт
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
Спортинг Шарлеруа
3.17
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2.25
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3.77
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Все Коэффициенты
1
Судзуки
Дзион
22
Янсенс
Вольке
16
Matte
Smets
20
Rein
Van
Helden
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
17
Mathias
Delorge
13
Ито
Рётаро
18
Jarne
Steuckers
7
Койта
Абубакари
11
Кая
Фатих
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
25
Марк
Дамьен
21
Андреу
Стелиос
29
Рогель
Жан
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
15
Драгснес
Ветле
8
Гуагон
Парфэйт
9
Даббаг
Одай
18
Хейманс
Дан
Сент-Трейден
3-4-2-1
Спортинг Шарлеруа
3-4-3

История личных встреч

Сент-Трейден
Спортинг Шарлеруа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 11 (3) 0.58
Jarne Steuckers 2 0.11
Ито Рётаро 2 0.11
Хасиока Даики 2 0.11
Mathias Delorge 1 0.05
Бока Эрик 1 0.05
Kahveh Zahiroleslam 1 0.05
Анану Фредерик 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 4 0.21
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.21
Гуагон Парфэйт 3 0.16
Драгснес Ветле 2 0.11
Мбенза Исаак 1 0.05
Андреу Стелиос 1 0.05
Хейманс Дан 1 0.05
Nikola Stulic 1 0.05
Youssuf Sylla 1 0.05
Зоргане Адем 0 0
Багер Йонас 0 0
Бернье Антуан 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 5 0
Койта Абубакари 4 0
Mathias Delorge 4 0
Rein Van Helden 4 0
Хасиока Даики 3 0
Янсенс Вольке 2 0
Кая Фатих 2 0
Harry Charsley 2 0
Анану Фредерик 0 1
Ямамото Рихито 1 0
Бока Эрик 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 5 1
Андреу Стелиос 5 0
Марк Дамьен 3 1
Багер Йонас 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кнежевич Стефан 3 0
Рогель Жан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Мбенза Исаак 2 0
Зоргане Адем 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Даббаг Одай 1 0
Баджи Юссуф 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Сент-Трейден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

13
12
Сент-Трейден
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Спортинг Шарлеруа
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 15
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
6
43%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Забито

13
14
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
4
31%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
23%
8
57%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
4
24%
6
43%
76-90

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
5
25%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
30%
2
11%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
6
30%
8
44%
76-90

Пропущено

29
28
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
7%
2
7%
1-15
3
10%
5
18%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
6
21%
5
18%
46-60
5
17%
1
4%
61-75
8
28%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2
Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0
Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1

Результаты матчей

Сент-Трейден
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
4
5
1.5
1
8
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
6
6
12
1.5
4
14
2
16
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 19 15 2 2 43 - 19 47
2.
Андерлехт
 18 10 6 2 35 - 20 36
3.
Гент
 19 9 8 2 34 - 20 35
4.
Антверпен
 1:0 19 9 7 3 36 - 15 34
5.
Брюгге
 19 9 6 4 37 - 16 33
6.
Генк
 18 8 7 3 37 - 18 31
7.
Серкль Брюгге
 19 10 1 8 25 - 20 31
8.
Сент-Трейден
 0:0 19 5 9 5 21 - 28 24
9.
Мехелен
 19 6 4 9 19 - 22 22
10.
Стандард
 19 5 7 7 18 - 28 22
11.
РВДМ 47
 19 5 6 8 22 - 37 21
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 19 4 7 8 18 - 28 19
13.
Вестерло
 0:1 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Эйпен
 19 4 3 12 21 - 40 15
15.
АХ Лёвен
 19 3 4 12 22 - 38 13
16.
Кортрейк
 19 2 4 13 12 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Антверпен
 1:0 10 7 3 0 23 - 4 24
3.
Гент
 10 6 4 0 23 - 10 22
4.
Андерлехт
 8 6 2 0 18 - 8 20
5.
Брюгге
 9 5 4 0 20 - 7 19
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Генк
 9 3 5 1 20 - 11 14
9.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
10.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
11.
Сент-Трейден
 0:0 10 3 4 3 8 - 11 13
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 9 2 2 5 12 - 11 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
16.
Вестерло
 0:1 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 19 - 10 22
2.
Генк
 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
5.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
6.
Гент
 9 3 4 2 11 - 10 13
7.
Сент-Трейден
 0:0 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Антверпен
 1:0 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 0:1 10 2 4 4 14 - 15 10
10.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 10 0 4 6 4 - 14 4
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Гуагон Парфэйт уходит с поля. Мбенза Исаак выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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