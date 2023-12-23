Тур: 19. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium. Зрители: 4738
1:0
Конец матча
Ход матча
69'
84'
1:0
16
Matte
Smets
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
11
Кая
Фатих
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
29
Рогель
Жан
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Хейманс ДанНападающий
- Запасные игроки
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Сент-Трейден
Спортинг Шарлеруа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|11 (3)
|0.58
|Jarne Steuckers
|3
|0.16
|Ито Рётаро
|2
|0.11
|Хасиока Даики
|2
|0.11
|Бока Эрик
|1
|0.05
|Mathias Delorge
|1
|0.05
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0.05
|Анану Фредерик
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|4
|0.21
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.21
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.16
|Драгснес Ветле
|2
|0.11
|Мбенза Исаак
|1
|0.05
|Андреу Стелиос
|1
|0.05
|Хейманс Дан
|1
|0.05
|Nikola Stulic
|1
|0.05
|Youssuf Sylla
|1
|0.05
|Зоргане Адем
|0
|0
|Багер Йонас
|0
|0
|Бернье Антуан
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|5
|0
|Койта Абубакари
|4
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Rein Van Helden
|4
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Янсенс Вольке
|2
|0
|Кая Фатих
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|5
|1
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Марк Дамьен
|3
|1
|Багер Йонас
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Рогель Жан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Мбенза Исаак
|2
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Баджи Юссуф
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Сент-Трейден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
13
12
Сент-Трейден
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Спортинг Шарлеруа
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
15
16
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 16
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
6
40%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
4
27%
76-90
Забито
13
14
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
4
31%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
23%
8
57%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
4
24%
6
43%
76-90
Забито
21
18
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
5
24%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
29%
2
11%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
7
33%
8
44%
76-90
Пропущено
29
29
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
2
7%
2
7%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
6
21%
5
17%
46-60
5
17%
1
3%
61-75
8
28%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2
Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0
Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Результаты матчей
Сент-Трейден
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
28
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
37
45
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
127
613
415
217
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|15
|2
|2
|43 - 19
|47
|2.
|0:0
|19
|10
|7
|2
|35 - 20
|37
|3.
|19
|9
|8
|2
|34 - 20
|35
|4.
|19
|9
|6
|4
|37 - 16
|33
|5.
|19
|8
|8
|3
|37 - 17
|32
|6.
|0:0
|19
|8
|8
|3
|37 - 18
|32
|7.
|19
|10
|1
|8
|25 - 20
|31
|8.
|19
|6
|8
|5
|22 - 28
|26
|9.
|19
|6
|4
|9
|19 - 22
|22
|10.
|19
|5
|7
|7
|18 - 28
|22
|11.
|19
|5
|6
|8
|22 - 37
|21
|12.
|19
|4
|6
|9
|27 - 35
|18
|13.
|19
|4
|6
|9
|18 - 29
|18
|14.
|19
|4
|3
|12
|21 - 40
|15
|15.
|19
|3
|4
|12
|22 - 38
|13
|16.
|19
|2
|4
|13
|12 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|24 - 9
|25
|2.
|10
|6
|4
|0
|24 - 6
|22
|3.
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|4.
|0:0
|9
|6
|3
|0
|18 - 8
|21
|5.
|9
|5
|4
|0
|20 - 7
|19
|6.
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|7.
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|9.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|20 - 11
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|12.
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|13.
|9
|2
|2
|5
|12 - 11
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|19 - 10
|22
|2.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 7
|18
|3.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|4.
|10
|4
|2
|4
|17 - 9
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|6.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|7.
|9
|2
|5
|2
|13 - 17
|11
|8.
|10
|2
|5
|3
|16 - 16
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|15.
|10
|0
|3
|7
|4 - 15
|3
|16.
|10
|0
|2
|8
|4 - 26
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|10 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5