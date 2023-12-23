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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 4738
Сент-Трейден
1:0
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
1:0
84' Гол
Jarne Steuckers
90'+4
1
Судзуки
Дзион
22
Янсенс
Вольке
16
Matte
Smets
20
Rein
Van
Helden
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
17
Mathias
Delorge
13
Ито
Рётаро
18
Jarne
Steuckers
7
Койта
Абубакари
11
Кая
Фатих
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
25
Марк
Дамьен
21
Андреу
Стелиос
29
Рогель
Жан
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
15
Драгснес
Ветле
8
Гуагон
Парфэйт
9
Даббаг
Одай
18
Хейманс
Дан
Сент-Трейден
3-4-2-1
Спортинг Шарлеруа
3-4-3

История личных встреч

Сент-Трейден
Спортинг Шарлеруа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 11 (3) 0.58
Jarne Steuckers 3 0.16
Ито Рётаро 2 0.11
Хасиока Даики 2 0.11
Бока Эрик 1 0.05
Mathias Delorge 1 0.05
Kahveh Zahiroleslam 1 0.05
Анану Фредерик 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 4 0.21
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.21
Гуагон Парфэйт 3 0.16
Драгснес Ветле 2 0.11
Мбенза Исаак 1 0.05
Андреу Стелиос 1 0.05
Хейманс Дан 1 0.05
Nikola Stulic 1 0.05
Youssuf Sylla 1 0.05
Зоргане Адем 0 0
Багер Йонас 0 0
Бернье Антуан 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 5 0
Койта Абубакари 4 0
Mathias Delorge 4 0
Rein Van Helden 4 0
Хасиока Даики 3 0
Янсенс Вольке 2 0
Кая Фатих 2 0
Harry Charsley 2 0
Анану Фредерик 0 1
Ямамото Рихито 1 0
Бока Эрик 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 5 1
Андреу Стелиос 5 0
Марк Дамьен 3 1
Багер Йонас 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кнежевич Стефан 3 0
Рогель Жан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Мбенза Исаак 2 0
Зоргане Адем 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Даббаг Одай 1 0
Баджи Юссуф 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Сент-Трейден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

13
12
Сент-Трейден
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Спортинг Шарлеруа
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 16
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
6
40%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
4
27%
76-90

Забито

13
14
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
4
31%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
23%
8
57%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
4
24%
6
43%
76-90

Забито

21
18
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
5
24%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
29%
2
11%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
7
33%
8
44%
76-90

Пропущено

29
29
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
2
7%
2
7%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
6
21%
5
17%
46-60
5
17%
1
3%
61-75
8
28%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2
Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0
Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1

Результаты матчей

Сент-Трейден
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
7
4
5
1.5
1
9
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
7
6
13
1.5
4
15
2
17
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 19 15 2 2 43 - 19 47
2.
Андерлехт
 0:0 19 10 7 2 35 - 20 37
3.
Гент
 19 9 8 2 34 - 20 35
4.
Брюгге
 19 9 6 4 37 - 16 33
5.
Антверпен
 19 8 8 3 37 - 17 32
6.
Генк
 0:0 19 8 8 3 37 - 18 32
7.
Серкль Брюгге
 19 10 1 8 25 - 20 31
8.
Сент-Трейден
 19 6 8 5 22 - 28 26
9.
Мехелен
 19 6 4 9 19 - 22 22
10.
Стандард
 19 5 7 7 18 - 28 22
11.
РВДМ 47
 19 5 6 8 22 - 37 21
12.
Вестерло
 19 4 6 9 27 - 35 18
13.
Спортинг Шарлеруа
 19 4 6 9 18 - 29 18
14.
Эйпен
 19 4 3 12 21 - 40 15
15.
АХ Лёвен
 19 3 4 12 22 - 38 13
16.
Кортрейк
 19 2 4 13 12 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Антверпен
 10 6 4 0 24 - 6 22
3.
Гент
 10 6 4 0 23 - 10 22
4.
Андерлехт
 0:0 9 6 3 0 18 - 8 21
5.
Брюгге
 9 5 4 0 20 - 7 19
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
9.
Генк
 0:0 9 3 5 1 20 - 11 14
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 9 2 2 5 12 - 11 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 19 - 10 22
2.
Генк
 0:0 10 5 3 2 17 - 7 18
3.
Андерлехт
 0:0 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
5.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
6.
Гент
 9 3 4 2 11 - 10 13
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Вестерло
 10 2 5 3 16 - 16 11
9.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
10.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 10 0 3 7 4 - 15 3
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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