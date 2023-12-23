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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Антверпен
1:0
Второй тайм: 64'
Вестерло
0'
1:0
45' Гол
Муйя Арбнор
57' Желтая карточка
Эккеленкамп Юрген
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
21
Винс
Сэмюэл
48
Вермирен
Артур
27
Кейта
Мандела
11
Муйя
Арбнор
24
Эккеленкамп
Юрген
19
Эджуке
Чидера
18
Янссен
Винсент
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
24
Тагир
Равиль
33
Нойштедтер
Роман
5
Бос
Джордан
15
Сидорчук
Сергей
46
Arthur
Piedfort
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
89
Шадли
Насер
14
Kyan
Vaesen
Антверпен
4-2-3-1
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Антверпен
Вестерло

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
3:3
ПДА
3:0
К
2:1
К
1:1
БВЛ
2:0
БВЛ
2:1
БВЛ
1:1
БВЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 8 (1) 0.42
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.26
Муйя Арбнор 5 0.26
Иленикена Джордж 5 0.26
Эккеленкамп Юрген 4 0.21
Эджуке Чидера 2 0.11
Вермирен Артур 1 0.05
Керк Джирано 1 0.05
Батай Йелле 1 0.05
Винс Сэмюэл 1 0.05
Алдервейрельд Тоби 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Корбани Кобе 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 7 (4) 0.37
Стассин Лукас 4 0.21
Фриган Матия 4 0.21
Даци Эрдон 3 0.16
Йоу Гриффин 2 0.11
Байрам Эмин 1 0.05
Бос Джордан 1 0.05
Сидорчук Сергей 1 0.05
Йорданов Эдиссон 1 0.05
Tuur Rommens 1 0.05
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Arthur Piedfort 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 4 0
Керк Джирано 2 0
Эккеленкамп Юрген 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Ван Боммел Марк 1 0
Кулибали Сумайла 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Батай Йелле 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 5 0
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 3 0
Arthur Piedfort 3 0
Bakary Haidara 3 0
Mathias Fixelles 2 0
Мадсен Николас 2 0
Даци Эрдон 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Болат Синан 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Бос Джордан 1 0
Tuur Rommens 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Вестерло
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
10
Антверпен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Вестерло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
15

Упущенные победы

10
6
Антверпен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Вестерло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

19
14
13 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
6
32%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
7
37%
1
7%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
3
16%
7
50%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
29%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
5
36%
61-75
1
14%
1
7%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
8%
2
17%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
4
36%
6
33%
76-90

Забито

32
26
18 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
7
22%
2
8%
1-15
2
6%
5
19%
16-30
9
28%
3
12%
31-45
3
9%
1
4%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
7
22%
10
38%
76-90

Пропущено

18
32
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
17%
4
13%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
5
28%
5
16%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
3
17%
9
28%
61-75
5
28%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2
Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0
Вестерло
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2
Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1

Результаты матчей

Антверпен
Вестерло

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
6:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:3
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
6
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
6:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
6
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
3
6
4
5
2.5
1
8
3
6
3.5
2
7
4.5
2
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
8
10
1.5
8
10
6
12
2.5
2
16
3
15
3.5
2
16
4.5
2
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 19 15 2 2 43 - 19 47
2.
Андерлехт
 18 10 6 2 35 - 20 36
3.
Гент
 19 9 8 2 34 - 20 35
4.
Антверпен
 1:0 19 9 7 3 36 - 15 34
5.
Брюгге
 19 9 6 4 37 - 16 33
6.
Генк
 18 8 7 3 37 - 18 31
7.
Серкль Брюгге
 19 10 1 8 25 - 20 31
8.
Сент-Трейден
 0:0 19 5 9 5 21 - 28 24
9.
Мехелен
 19 6 4 9 19 - 22 22
10.
Стандард
 19 5 7 7 18 - 28 22
11.
РВДМ 47
 19 5 6 8 22 - 37 21
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 19 4 7 8 18 - 28 19
13.
Вестерло
 0:1 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Эйпен
 19 4 3 12 21 - 40 15
15.
АХ Лёвен
 19 3 4 12 22 - 38 13
16.
Кортрейк
 19 2 4 13 12 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Антверпен
 1:0 10 7 3 0 23 - 4 24
3.
Гент
 10 6 4 0 23 - 10 22
4.
Андерлехт
 8 6 2 0 18 - 8 20
5.
Брюгге
 9 5 4 0 20 - 7 19
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Генк
 9 3 5 1 20 - 11 14
9.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
10.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
11.
Сент-Трейден
 0:0 10 3 4 3 8 - 11 13
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 9 2 2 5 12 - 11 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
16.
Вестерло
 0:1 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 19 - 10 22
2.
Генк
 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
5.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
6.
Гент
 9 3 4 2 11 - 10 13
7.
Сент-Трейден
 0:0 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Антверпен
 1:0 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 0:1 10 2 4 4 14 - 15 10
10.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 10 0 4 6 4 - 14 4
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Вестерло
8.50
7.30
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8.80
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