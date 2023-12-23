Тур: 19. Стадион: Босуил.
Ход матча
34
Батай
Йелле
21
Винс
Сэмюэл
11
Муйя
Арбнор
24
Тагир
Равиль
18
Йоу
Гриффин
89
Шадли
Насер
14
Kyan
Vaesen
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
-
14 Kyan VaesenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Антверпен
Вестерло
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
81
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|8 (1)
|0.42
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.26
|Муйя Арбнор
|5
|0.26
|Иленикена Джордж
|5
|0.26
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0.21
|Эджуке Чидера
|2
|0.11
|Вермирен Артур
|1
|0.05
|Керк Джирано
|1
|0.05
|Батай Йелле
|1
|0.05
|Винс Сэмюэл
|1
|0.05
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Корбани Кобе
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|7 (4)
|0.37
|Стассин Лукас
|4
|0.21
|Фриган Матия
|4
|0.21
|Даци Эрдон
|3
|0.16
|Йоу Гриффин
|2
|0.11
|Байрам Эмин
|1
|0.05
|Бос Джордан
|1
|0.05
|Сидорчук Сергей
|1
|0.05
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.05
|Tuur Rommens
|1
|0.05
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|4
|0
|Керк Джирано
|2
|0
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|5
|0
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|3
|0
|Arthur Piedfort
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Вестерло
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
10
Антверпен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Вестерло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
15
Упущенные победы
10
6
Антверпен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Вестерло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
19
14
13 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
6
32%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
7
37%
1
7%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
3
16%
7
50%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
29%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
5
36%
61-75
1
14%
1
7%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
8%
2
17%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
4
36%
6
33%
76-90
Забито
32
26
18 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
7
22%
2
8%
1-15
2
6%
5
19%
16-30
9
28%
3
12%
31-45
3
9%
1
4%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
7
22%
10
38%
76-90
Пропущено
18
32
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
17%
4
13%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
5
28%
5
16%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
3
17%
9
28%
61-75
5
28%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2
Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0
Вестерло
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2
Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1
Результаты матчей
Антверпен
Вестерло
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
6:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:3
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
6
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
6:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
6
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
36
45
18
36
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
54
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
810
810
612
216
315
216
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|15
|2
|2
|43 - 19
|47
|2.
|18
|10
|6
|2
|35 - 20
|36
|3.
|19
|9
|8
|2
|34 - 20
|35
|4.
|1:0
|19
|9
|7
|3
|36 - 15
|34
|5.
|19
|9
|6
|4
|37 - 16
|33
|6.
|18
|8
|7
|3
|37 - 18
|31
|7.
|19
|10
|1
|8
|25 - 20
|31
|8.
|0:0
|19
|5
|9
|5
|21 - 28
|24
|9.
|19
|6
|4
|9
|19 - 22
|22
|10.
|19
|5
|7
|7
|18 - 28
|22
|11.
|19
|5
|6
|8
|22 - 37
|21
|12.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|18 - 28
|19
|13.
|0:1
|19
|4
|5
|10
|25 - 34
|17
|14.
|19
|4
|3
|12
|21 - 40
|15
|15.
|19
|3
|4
|12
|22 - 38
|13
|16.
|19
|2
|4
|13
|12 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|24 - 9
|25
|2.
|1:0
|10
|7
|3
|0
|23 - 4
|24
|3.
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|4.
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|5.
|9
|5
|4
|0
|20 - 7
|19
|6.
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|7.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|9
|3
|5
|1
|20 - 11
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|11.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|8 - 11
|13
|12.
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|13.
|9
|2
|2
|5
|12 - 11
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|16.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|19 - 10
|22
|2.
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|4.
|10
|4
|2
|4
|17 - 9
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|6.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|7.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|13 - 17
|11
|8.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|9.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|14 - 15
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|15.
|0:0
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|16.
|10
|0
|2
|8
|4 - 26
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|10 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5