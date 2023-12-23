Тур: 19. Стадион: Лото-парк.
Ход матча
22'
0:0
44'
17
Леони
Тео
22
Патрис
Луи
23
Ритс
Матс
14
Сор
Коллинс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Леони ТеоЗащитник
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Андерлехт
Генк
31 матч
83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.4%
35.5%
16.1%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
77.3%
22.7%
0 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
53 матча
49.1%
15.1%
35.8%
26 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
28.3%
52.8%
18.9%
15 побед 28 ничьих 10 побед
Второй тайм
45.3%
24.5%
30.2%
24 победы 13 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.33
1.19
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.12
0.78
Среднее время на гол
80
115
Всего голов
65
52
Голов в среднем за матч
1.23
0.98
Тотал матчей
2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
32
Больше 60%
Меньше 40%
21
17
Больше 32%
Меньше 68%
36
8
Больше 15%
Меньше 85%
45
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
Среднее время на гол
73
91
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|0.58
|Дольберг Каспер
|10 (2)
|0.53
|Струйкенс Марио
|3
|0.16
|Амузу Френсис
|3
|0.16
|Леони Тео
|2
|0.11
|Васкес Луис
|2
|0.11
|Вертонген Ян
|1
|0.05
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.05
|Дилейни Томас
|1
|0.05
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Версхарен Яри
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.32
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.26
|Муньос Даниэль
|5
|0.26
|Арокодаре Толуваласе
|4
|0.21
|Сор Коллинс
|4
|0.21
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.16
|Зекири Анди
|3
|0.16
|Кайембе Йорис
|1
|0.05
|Баа Кристофер
|1
|0.05
|Куэста Карлос
|1
|0.05
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.05
|Фадера Алию
|1
|0.05
|Галарса Матиас
|1
|0.05
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|5
|1
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Вертонген Ян
|3
|0
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Леони Тео
|3
|0
|Дилейни Томас
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Brian Riemer
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|2
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Куэста Карлос
|3
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Галарса Матиас
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Генк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
4
Андерлехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Генк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
14
20
Андерлехт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Генк
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
17
24
Голы по времени матча
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
22%
5
31%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
5
28%
4
25%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
4
50%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
16
20
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
13%
1
5%
1-15
4
25%
4
20%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
2
13%
6
30%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
19%
5
25%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Забито
34
36
17 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
5
15%
1
3%
1-15
5
15%
6
17%
16-30
7
21%
7
19%
31-45
5
15%
8
22%
46-60
4
12%
5
14%
61-75
8
24%
9
25%
76-90
Пропущено
21
19
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
1
5%
4
21%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
5
24%
5
26%
61-75
5
24%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3
Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0
Генк
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1
Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2
Результаты матчей
Андерлехт
Генк
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
4:0
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
26
54
17
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
55
54
37
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
153
117
117
513
810
117
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|15
|2
|2
|43 - 19
|47
|2.
|0:0
|19
|10
|7
|2
|35 - 20
|37
|3.
|19
|9
|8
|2
|34 - 20
|35
|4.
|19
|9
|6
|4
|37 - 16
|33
|5.
|19
|8
|8
|3
|37 - 17
|32
|6.
|0:0
|19
|8
|8
|3
|37 - 18
|32
|7.
|19
|10
|1
|8
|25 - 20
|31
|8.
|19
|6
|8
|5
|22 - 28
|26
|9.
|19
|6
|4
|9
|19 - 22
|22
|10.
|19
|5
|7
|7
|18 - 28
|22
|11.
|19
|5
|6
|8
|22 - 37
|21
|12.
|19
|4
|6
|9
|27 - 35
|18
|13.
|19
|4
|6
|9
|18 - 29
|18
|14.
|19
|4
|3
|12
|21 - 40
|15
|15.
|19
|3
|4
|12
|22 - 38
|13
|16.
|19
|2
|4
|13
|12 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|24 - 9
|25
|2.
|10
|6
|4
|0
|24 - 6
|22
|3.
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|4.
|0:0
|9
|6
|3
|0
|18 - 8
|21
|5.
|9
|5
|4
|0
|20 - 7
|19
|6.
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|7.
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|9.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|20 - 11
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|12.
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|13.
|9
|2
|2
|5
|12 - 11
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|19 - 10
|22
|2.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 7
|18
|3.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|4.
|10
|4
|2
|4
|17 - 9
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|6.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|7.
|9
|2
|5
|2
|13 - 17
|11
|8.
|10
|2
|5
|3
|16 - 16
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|15.
|10
|0
|3
|7
|4 - 15
|3
|16.
|10
|0
|2
|8
|4 - 26
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|10 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5