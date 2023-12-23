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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Андерлехт
0:0
Перерыв
Генк
0'
0:0
22' Не забитый пенальти
Хейнен Бриан
44' Желтая карточка
Кайембе Йорис

Ход матча

22'
0:0
Хейнен Бриан
44'
 
Кайембе Йорис
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Генк
5.10
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4.70
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2.66
Все Коэффициенты
33
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
17
Леони
Тео
22
Патрис
Луи
15
Аугустинссон
Людвиг
25
Дилейни
Томас
23
Ритс
Матс
10
Версхарен
Яри
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
29
Струйкенс
Марио
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
3
Садик
Муджаид
18
Кайембе
Йорис
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
10
Эль-Ханнус
Билаль
7
Фадера
Алию
14
Сор
Коллинс
Андерлехт
4-3-3
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Андерлехт
Генк

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.4%
35.5%
16.1%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

77.3%
22.7%
0 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

53 матча

49.1%
15.1%
35.8%
26 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

28.3%
52.8%
18.9%
15 побед 28 ничьих 10 побед

Второй тайм

45.3%
24.5%
30.2%
24 победы 13 ничьих 16 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
5:2
К
1:0
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:1
К
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
0:1
ЛП
2:0
ЛП
0:2
ЛП
5:2
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
С
1:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
КБ
1:0
КБ
1:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.33
1.19

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.12
0.78

Среднее время на гол

80
115

Всего голов

65
52

Голов в среднем за матч

1.23
0.98

Тотал матчей

2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
32
Больше 60%
Меньше 40%
21
17
Больше 32%
Меньше 68%
36
8
Больше 15%
Меньше 85%
45
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
51

Среднее время на гол

73
91

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 11 (2) 0.58
Дольберг Каспер 10 (2) 0.53
Струйкенс Марио 3 0.16
Амузу Френсис 3 0.16
Леони Тео 2 0.11
Васкес Луис 2 0.11
Вертонген Ян 1 0.05
Н'Диайе Мусса 1 0.05
Дилейни Томас 1 0.05
Сарделла Киллиан 0 0
Азар Торган 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Версхарен Яри 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пейнтсил Джозеф 6 0.32
Хейнен Бриан 5 (2) 0.26
Муньос Даниэль 5 0.26
Арокодаре Толуваласе 4 0.21
Сор Коллинс 4 0.21
Эль-Ханнус Билаль 3 0.16
Зекири Анди 3 0.16
Кайембе Йорис 1 0.05
Баа Кристофер 1 0.05
Куэста Карлос 1 0.05
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.05
Фадера Алию 1 0.05
Галарса Матиас 1 0.05
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Ойен Люка 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 5 1
Дрейер Андерс 2 1
Вертонген Ян 3 0
Сарделла Киллиан 3 0
Леони Тео 3 0
Дилейни Томас 2 0
Ритс Матс 2 0
Азар Торган 2 0
Аугустинссон Людвиг 2 0
Флипс Алексис 2 0
Патрис Луи 2 0
Васкес Луис 2 0
Brian Riemer 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 2
Муньос Даниэль 4 0
Кайембе Йорис 3 0
Куэста Карлос 3 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Фадера Алию 3 0
Галарса Матиас 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Зекири Анди 2 0
Хейнен Бриан 2 0
Маккензи Марк 2 0
Артеага Херардо 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Генк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
4
Андерлехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Генк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

14
20
Андерлехт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Генк
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
22%
5
31%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
4
50%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

16
20
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
13%
1
5%
1-15
4
25%
4
20%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
2
13%
6
30%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
19%
5
25%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Забито

34
36
17 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
5
15%
1
3%
1-15
5
15%
6
17%
16-30
7
21%
7
19%
31-45
5
15%
8
22%
46-60
4
12%
5
14%
61-75
8
24%
9
25%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
1
5%
4
21%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
5
24%
5
26%
61-75
5
24%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3
Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0
Генк
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1
Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2

Результаты матчей

Андерлехт
Генк

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
4:0
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
6
3
2
6
2.5
5
4
1
7
3.5
2
7
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
5
1.5
5
4
3
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
3
11
7
1.5
11
7
5
13
2.5
8
10
1
17
3.5
3
15
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 19 15 2 2 43 - 19 47
2.
Андерлехт
 0:0 19 10 7 2 35 - 20 37
3.
Гент
 19 9 8 2 34 - 20 35
4.
Брюгге
 19 9 6 4 37 - 16 33
5.
Антверпен
 19 8 8 3 37 - 17 32
6.
Генк
 0:0 19 8 8 3 37 - 18 32
7.
Серкль Брюгге
 19 10 1 8 25 - 20 31
8.
Сент-Трейден
 19 6 8 5 22 - 28 26
9.
Мехелен
 19 6 4 9 19 - 22 22
10.
Стандард
 19 5 7 7 18 - 28 22
11.
РВДМ 47
 19 5 6 8 22 - 37 21
12.
Вестерло
 19 4 6 9 27 - 35 18
13.
Спортинг Шарлеруа
 19 4 6 9 18 - 29 18
14.
Эйпен
 19 4 3 12 21 - 40 15
15.
АХ Лёвен
 19 3 4 12 22 - 38 13
16.
Кортрейк
 19 2 4 13 12 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Антверпен
 10 6 4 0 24 - 6 22
3.
Гент
 10 6 4 0 23 - 10 22
4.
Андерлехт
 0:0 9 6 3 0 18 - 8 21
5.
Брюгге
 9 5 4 0 20 - 7 19
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
9.
Генк
 0:0 9 3 5 1 20 - 11 14
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 9 2 2 5 12 - 11 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 19 - 10 22
2.
Генк
 0:0 10 5 3 2 17 - 7 18
3.
Андерлехт
 0:0 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
5.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
6.
Гент
 9 3 4 2 11 - 10 13
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Вестерло
 10 2 5 3 16 - 16 11
9.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
10.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 10 0 3 7 4 - 15 3
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Кайембе Йорис получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Г О О О О Л - Сор Коллинс бьет в цель!
  • 22'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Хейнен Бриан пробил пенальти, но не смог забить!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Генк
5.10
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4.70
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2.66
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