Тур: 1.
1:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаJessel Carneiro
21' Желтая карточкаСингх Суреш
23' Желтая карточкаБемаммер Мохаммед
0:1
86' ПенальтиАльбьяк Нестор
89' Желтая карточкаGani Nigam
1:1
90' ГолSivasakthi Narayanan
90'+9
Ход матча
10'
21'
86'
0:1
89'
90'
49
Harsh
Patre
11
Чхетри
Сунил
26
Konsam
Singh
18
Jithin
M.S
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
49 Harsh PatreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Sahil Poonia
-
-
-
-
24 Rohit Danu
-
-
-
-
Главный тренер: Gerard Zaragoza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Konsam SinghПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Хамед ЯссерЗащитник
-
25 Thoi SinghПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
13 Gaurav Bora
-
-
17 Gani Nigam
-
23 Bekey Oram
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
История личных встреч
Бенгалуру
Нортист Юнайтед
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.47
1.07
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
84
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|0.25
|Хави Эрнандес II
|3 (1)
|0.25
|Уильямс Райан
|2
|0.17
|Мэйн Кёртис
|2
|0.17
|Harsh Patre
|1
|0.08
|Sivasakthi Narayanan
|1
|0.08
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
|Jessel Carneiro
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Parthib Gogoi
|3
|0.27
|Альбьяк Нестор
|2 (1)
|0.18
|Konsam Singh
|2
|0.18
|Asheer Akhtar
|1
|0.09
|Сабако Мичел
|1
|0.09
|Ибсон Баррето
|1 (1)
|0.09
|Jithin M.S
|0
|0
|Филиппото Ромен
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Суреш
|3
|1
|Синг Наорем Рошан
|1
|2
|Дамьянович Славко
|4
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|3
|0
|Кумар Рохит
|3
|0
|Хави Эрнандес II
|2
|0
|Shankar Sampingiraj
|2
|0
|Jessel Carneiro
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Robin Yadav
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Lalremtluanga Fanai
|1
|0
|Monirul Molla
|1
|0
|Chingambam Shivaldo Singh
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|6
|0
|Asheer Akhtar
|4
|0
|Tondonba Singh
|2
|1
|Dinesh Singh
|3
|0
|Gani Nigam
|2
|0
|Хамед Яссер
|2
|0
|Mirshad Michu
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Redeem Tlang
|1
|0
|Сабако Мичел
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
|Jithin M.S
|1
|0
|Macarton Nickson
|1
|0
|Buanthanglun Samte
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Нортист Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
3
Бенгалуру
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
3
5
Бенгалуру
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Нортист Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
4
44%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
4
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
7%
2
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
3
30%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
4
40%
76-90
Пропущено
17
19
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
18%
3
16%
1-15
5
29%
29%
4
21%
16-30
2
12%
5
26%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
1
6%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3
Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1
Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0
Результаты матчей
Бенгалуру
Нортист Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 45%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
92
39
29
111
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|15 - 4
|23
|2.
|2:0
|11
|7
|2
|2
|16 - 10
|23
|3.
|9
|6
|1
|2
|19 - 13
|19
|4.
|0:2
|10
|5
|4
|1
|15 - 9
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|6.
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|7.
|10
|2
|5
|3
|11 - 8
|11
|8.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|9.
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|10.
|11
|2
|3
|6
|11 - 11
|9
|11.
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|12.
|11
|0
|4
|7
|5 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|2.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|0:2
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|6
|2
|3
|1
|7 - 9
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|9 - 5
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|2:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|6.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|7.
|6
|1
|1
|4
|6 - 5
|4
|8.
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|9.
|7
|0
|3
|4
|4 - 10
|3
|10.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|6 (2)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|5
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|АТК
|Каммингс Джейсон
|4 (1)
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 3
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 3