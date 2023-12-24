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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Бенгалуру
1:1
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
10' Желтая карточка
Jessel Carneiro
21' Желтая карточка
Сингх Суреш
23' Желтая карточка
Бемаммер Мохаммед
0:1
86' Пенальти
Альбьяк Нестор
89' Желтая карточка
Gani Nigam
1:1
90' Гол
Sivasakthi Narayanan
90'+9
1
Сандху
Гурприт
32
Синг
Наорем
Рошан
4
Aleksandar
Jovanovic
I
6
Веендорп
Кезиа
14
Jessel
Carneiro
8
Сингх
Суреш
49
Harsh
Patre
10
Хави
Эрнандес
II
19
Нарзари
Холичаран
7
Уильямс
Райан
11
Чхетри
Сунил
32
Mirshad
Michu
2
Dinesh
Singh
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
77
Buanthanglun
Samte
6
Бемаммер
Мохаммед
26
Konsam
Singh
15
Macarton
Nickson
10
Филиппото
Ромен
18
Jithin
M.S
8
Альбьяк
Нестор
Бенгалуру
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Бенгалуру
Нортист Юнайтед

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

СИ
1:1
СИ
1:2
СИ
1:0
СИ
2:1
СИ
4:2
СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
0:2
СИ
0:0
СИ
3:0
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
0:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
84

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 3 (2) 0.25
Хави Эрнандес II 3 (1) 0.25
Уильямс Райан 2 0.17
Мэйн Кёртис 2 0.17
Harsh Patre 1 0.08
Sivasakthi Narayanan 1 0.08
Веендорп Кезиа 0 0
Нарзари Холичаран 0 0
Rohit Danu 0 0
Jessel Carneiro 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Parthib Gogoi 3 0.27
Альбьяк Нестор 2 (1) 0.18
Konsam Singh 2 0.18
Asheer Akhtar 1 0.09
Сабако Мичел 1 0.09
Ибсон Баррето 1 (1) 0.09
Jithin M.S 0 0
Филиппото Ромен 0 0

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Суреш 3 1
Синг Наорем Рошан 1 2
Дамьянович Славко 4 0
Aleksandar Jovanovic I 3 0
Кумар Рохит 3 0
Хави Эрнандес II 2 0
Shankar Sampingiraj 2 0
Jessel Carneiro 2 0
Harsh Patre 2 0
Robin Yadav 2 0
Уильямс Райан 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0
Monirul Molla 1 0
Chingambam Shivaldo Singh 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 6 0
Asheer Akhtar 4 0
Tondonba Singh 2 1
Dinesh Singh 3 0
Gani Nigam 2 0
Хамед Яссер 2 0
Mirshad Michu 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Redeem Tlang 1 0
Сабако Мичел 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Jithin M.S 1 0
Macarton Nickson 1 0
Buanthanglun Samte 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Нортист Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Бенгалуру
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
5
Бенгалуру
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Нортист Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
4
44%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
4
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
7%
2
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
3
30%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
4
40%
76-90

Пропущено

17
19
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
18%
3
16%
1-15
5
29%
29%
4
21%
16-30
2
12%
5
26%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
1
6%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3
Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1
Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0

Результаты матчей

Бенгалуру
Нортист Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 45%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
2
9
1
11
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 9 7 2 0 15 - 4 23
2.
Керала Бластерс
 2:0 11 7 2 2 16 - 10 23
3.
АТК
 9 6 1 2 19 - 13 19
4.
Мумбаи Сити
 0:2 10 5 4 1 15 - 9 19
5.
Дели Динамос
 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Ченнаин
 11 3 3 5 15 - 19 12
7.
Ист Бенгал
 10 2 5 3 11 - 8 11
8.
Нортист Юнайтед
 11 2 5 4 12 - 17 11
9.
Бенгалуру
 12 2 5 5 12 - 19 11
10.
Джамшедпур
 11 2 3 6 11 - 11 9
11.
Пенджаб
 11 1 5 5 9 - 17 8
12.
Хайдарабад
 11 0 4 7 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 2:0 7 5 2 0 12 - 6 17
2.
Дели Динамос
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Мумбаи Сити
 0:2 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Бенгалуру
 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
7.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
8.
АТК
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Пенджаб
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Хайдарабад
 4 0 1 3 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
2.
Гоа
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Мумбаи Сити
 0:2 5 2 2 1 8 - 5 8
4.
Керала Бластерс
 2:0 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Дели Динамос
 5 1 2 2 6 - 7 5
6.
Ченнаин
 6 1 2 3 6 - 11 5
7.
Джамшедпур
 6 1 1 4 6 - 5 4
8.
Нортист Юнайтед
 5 0 3 2 3 - 9 3
9.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
10.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
11.
Ист Бенгал
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Бенгалуру
 6 0 2 4 5 - 10 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 6 (2)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Джамшедпур Чима Даниэль 5
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
АТК Каммингс Джейсон 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 3
Бенгалуру Сингх Суреш 1 3
Весь список
  • 71'
    Buanthanglun Samte уходит с поля. Bekey Oram выходит вместо него
  • 70'
    Филиппото Ромен уходит с поля. Ибсон Баррето выходит вместо него
  • 66'
    Macarton Nickson уходит с поля. Gani Nigam выходит вместо него
  • 59'
    Jithin M.S уходит с поля. Parthib Gogoi выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Бемаммер Мохаммед получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Сингх Суреш получил желтую карточку от судьи
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