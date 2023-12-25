Тур: 18. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
2:0
Второй тайм: 76'
0'
1:0
14' ГолОздемир Юсуф
25' Желтая карточкаГенюл Сонер
2:0
27' ГолАйдын Огуз
32' Желтая карточкаАлмейда Ричард
73' Желтая карточкаАит Бенассер Юссеф
Ход матча
14'
1:0
25'
27'
2:0
32'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
10
Новаиш
Жоау
88
Оздемир
Юсуф
28
Генюл
Сонер
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Албак ЭнесЗащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аланьяспор
Самсунспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
3.67
2
Среднее время на гол
24
45
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
36
67
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.29
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0.18
|Айдын Огуз
|2
|0.12
|Оздемир Юсуф
|2
|0.12
|Кордова Серхио
|2
|0.12
|Жанвье Николя
|1
|0.06
|Аугусто Лойде
|1
|0.06
|Аксой Фатих
|1
|0.06
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|5
|0.29
|Нтчам Оливье
|4 (3)
|0.24
|Хольсе Карло
|2
|0.12
|Кылынч Эмре
|1
|0.06
|Айдогду Сонер
|1
|0.06
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.06
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.06
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.06
|Димата Ландри
|1
|0.06
|Кара Эркан
|1 (1)
|0.06
|Фофана Морике
|0
|0
|Явру Зеки
|0
|0
|Антальялы Тайлан
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|7
|0
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Байыр Фуркан
|5
|0
|Аугусто Лойде
|5
|0
|Караджа Эфеджан
|3
|0
|Новаиш Жоау
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Балковец Юре
|2
|0
|Алити Фидан
|2
|0
|Айдын Огуз
|0
|1
|Кордова Серхио
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Фофана Морике
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Нтчам Оливье
|2
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Димата Ландри
|2
|0
|Хольсе Карло
|2
|0
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Коджук Окан
|1
|0
|Челик Осман
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Самсунспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
4
Аланьяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Самсунспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
5
9
Аланьяспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Самсунспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
6
50%
1
7%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
67%
5
45%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
2
18%
4
36%
76-90
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
6%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
6
38%
6
33%
76-90
Пропущено
23
26
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 15
1
4%
4
15%
1-15
1
4%
7
27%
16-30
7
30%
4
15%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
8
35%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2
Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1
Самсунспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3
Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2
Результаты матчей
Аланьяспор
Самсунспор
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
44
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
106
511
511
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|44 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|32 - 9
|44
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|5.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|31 - 22
|27
|6.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|7.
|1:2 Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 23
|25
|8.
|2:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 32
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 19
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 27
|21
|11.
|2:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 24
|20
|12.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 22
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|21 - 21
|19
|14.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|20 - 27
|19
|15.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 22
|19
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 22
|18
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 18
|17
|18.
|0:2 Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 28
|15
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 38
|13
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|1:2 Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|8.
|2:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 19
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|13.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|14.
|0:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|17.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|2:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|11.
|2:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|12.
|1:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|0:2 Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 17
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6