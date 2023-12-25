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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Аланьяспор
2:0
Второй тайм: 76'
Самсунспор
0'
1:0
14' Гол
Оздемир Юсуф
25' Желтая карточка
Генюл Сонер
2:0
27' Гол
Айдын Огуз
32' Желтая карточка
Алмейда Ричард
73' Желтая карточка
Аит Бенассер Юссеф

Ход матча

14'
Оздемир Юсуф
(Айдын Огуз)
1:0
25'
 
Генюл Сонер
27'
Айдын Огуз
(Оздемир Юсуф)
2:0
32'
Алмейда Ричард
 
46'
 
Албак Энес
Генюл Сонер
46'
 
Ван Дронгелен Рик
Озтюрк Алим
69'
 
Фофана Морике
Тэт Флавьен
69'
 
Кара Эркан
Кылынч Эмре
73'
 
Аит Бенассер Юссеф

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Самсунспор
3.20
8.85
99.30
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Все Коэффициенты
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
2
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
8
Фер
Лерой
11
Айдын
Огуз
10
Новаиш
Жоау
88
Оздемир
Юсуф
7
Караджа
Эфеджан
1
Коджук
Окан
22
Чифт
Юнус
Эмре
37
Шатка
Любомир
5
Озтюрк
Алим
28
Генюл
Сонер
6
Аит
Бенассер
Юссеф
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
Аланьяспор
4-2-3-1
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Самсунспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛТ
5:1
ПЛТ
3:2
ПЛТ
0:4
ПЛТ
5:1
ПЛТ
1:0
ТПЛ
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

3.67
2

Среднее время на гол

24
45

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

36
67

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 5 (2) 0.29
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0.18
Айдын Огуз 2 0.12
Оздемир Юсуф 2 0.12
Кордова Серхио 2 0.12
Жанвье Николя 1 0.06
Аугусто Лойде 1 0.06
Аксой Фатих 1 0.06
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 5 0.29
Нтчам Оливье 4 (3) 0.24
Хольсе Карло 2 0.12
Кылынч Эмре 1 0.06
Айдогду Сонер 1 0.06
Шиндлер Кингсли 1 0.06
Аит Бенассер Юссеф 1 0.06
Ван Дронгелен Рик 1 0.06
Димата Ландри 1 0.06
Кара Эркан 1 (1) 0.06
Фофана Морике 0 0
Явру Зеки 0 0
Антальялы Тайлан 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 7 0
Оздемир Юсуф 6 0
Байыр Фуркан 5 0
Аугусто Лойде 5 0
Караджа Эфеджан 3 0
Новаиш Жоау 3 0
Жанвье Николя 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Балковец Юре 2 0
Алити Фидан 2 0
Айдын Огуз 0 1
Кордова Серхио 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Силва Андерсон 1 0
Лима Нуно 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тирпан Микаэль 4 0
Кылынч Эмре 3 0
Фофана Морике 2 0
Шатка Любомир 2 0
Нтчам Оливье 2 0
Аит Бенассер Юссеф 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Генюл Сонер 2 0
Димата Ландри 2 0
Хольсе Карло 2 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0
Челик Осман 1 0
Бола Марк 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Самсунспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
4
Аланьяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Самсунспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

5
9
Аланьяспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Самсунспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
6
50%
1
7%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
67%
5
45%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Забито

16
18
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
6%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
6
38%
6
33%
76-90

Пропущено

23
26
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 15
1
4%
4
15%
1-15
1
4%
7
27%
16-30
7
30%
4
15%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
8
35%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2
Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1
Самсунспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3
Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2

Результаты матчей

Аланьяспор
Самсунспор

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
5
11
2
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 14 2 1 44 - 14 44
2.
Галатасарай
 Заявка 17 14 2 1 32 - 9 44
3.
Кайсериспор
 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
5.
Адана Демирспор
 Заявка 17 7 6 4 31 - 22 27
6.
Бешикташ
 Заявка 16 8 2 6 23 - 22 26
7.
Ризеспор
 1:2 Заявка 17 7 4 6 21 - 23 25
8.
Касымпаша
 2:1 Заявка 17 7 4 6 29 - 32 25
9.
Антальяспор
 Заявка 17 6 6 5 23 - 19 24
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Аланьяспор
 2:0 Заявка 17 5 5 7 17 - 24 20
12.
Хатайспор
 Заявка 16 4 7 5 24 - 22 19
13.
Анкарагюджю
 Заявка 16 4 7 5 21 - 21 19
14.
Газиантеп
 Заявка 17 6 1 10 20 - 27 19
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 5 4 8 19 - 22 19
16.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 4 5 8 18 - 18 17
18.
Самсунспор
 0:2 Заявка 17 4 3 10 18 - 28 15
19.
Пендикспор
 Заявка 16 3 4 9 17 - 38 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 1:2 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
8.
Касымпаша
 2:1 Заявка 9 5 1 3 19 - 19 16
9.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
13.
Аланьяспор
 2:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
14.
Самсунспор
 0:2 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
5.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 2:1 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
11.
Аланьяспор
 2:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
12.
Ризеспор
 1:2 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
13.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 0:2 Заявка 9 1 1 7 7 - 17 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Алмейда Ричард получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Оздемир Юсуф сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Айдын Огуз бьет в цель!
  • 25'
    Генюл Сонер получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Айдын Огуз сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Оздемир Юсуф бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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Аланьяспор
Ничья
Самсунспор
3.20
8.85
99.30
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