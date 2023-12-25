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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Касымпаша
1:1
Первый тайм: 45+'
Ризеспор
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Кара Айтач
1:0
30' Гол
Хайрадинович Харис
1:1
45' Гол
Гайч Адольфо

Ход матча

16'
Кара Айтач
0:0
30'
Хайрадинович Харис
(Омеруо Кеннет)
1:0
36'
 
Османоглу Синан
Аликулов Хусниддин
40'
Нгой Жульен
Чифтпынар Садик
 
45'
1:1
Гайч Адольфо

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
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Касымпаша
Ничья
Ризеспор
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1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
5
Чифтпынар
Садик
58
Озчан
Ясин
6
Гюл
Гёкхан
35
Кара
Айтач
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
12
Бен
Уаннес
Мортада
18
Да
Кошта
Нуну
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
2
Аликулов
Хусниддин
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Нильсен
Каспер
6
Шелви
Джонджо
10
Олавоин
Ибрахим
7
Кесер
Бенхур
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
9
Гайч
Адольфо
Касымпаша
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Ризеспор

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

27 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

С
3:1
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
2:0
С
0:3
С
0:1
С
2:3
С
4:2
К
2:2
К
2:0
К
2:3
К
1:6
С
0:1
С
2:0
С
1:1
С
1:3
С
3:1
С
1:1
С
0:0
АЛ
1:2
АЛ
4:2
АЛ
4:0
АЛ
0:0
ТМС
0:1
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.71
1.46

Среднее время на гол

52
61

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.38
1.21

Среднее время на гол

65
74

Всего голов

42
36

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 9 (2) 0.53
Фалл Мамаду 5 0.29
Бен Уаннес Мортада 4 0.24
Да Кошта Нуну 2 0.12
Винк Клаудио 2 0.12
Хайрадинович Харис 1 0.06
Гомис Ирон 1 0.06
Омеруо Кеннет 1 0.06
Нгой Жульен 1 0.06
Озчан Ясин 1 0.06
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 5 0.29
Гайч Адольфо 5 0.29
Кесер Бенхур 4 0.24
Олавоин Ибрахим 2 0.12
Шелви Джонджо 1 0.06
Зекири Альтин 1 0.06
Мари Джон 1 0.06
Мочи Отилла 1 0.06
Зауэр Густаво 1 (1) 0.06
Пала Митхат 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтпынар Садик 5 0
Омеруо Кеннет 3 1
Кара Айтач 3 0
Винк Клаудио 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Фалл Мамаду 2 0
Гомис Ирон 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Гюл Гёкхан 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Озчан Ясин 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 4 1
Пала Митхат 4 1
Олавоин Ибрахим 5 0
Варешанович Дал 4 0
Шахин Мухаммет Таха 4 0
Шелви Джонджо 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Минчев Мартин 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ризеспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

6
3
Касымпаша
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ризеспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

6
12
Касымпаша
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Ризеспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

18
8
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
2
25%
61-75
4
22%
4
50%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
18%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
4
24%
4
25%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
22%
4
33%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
17%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
14%
3
60%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

27
20
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
7%
2
10%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
5
19%
5
25%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
8
30%
30%
6
30%
76-90

Пропущено

31
21
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
5
16%
5
24%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
3
10%
4
19%
61-75
7
23%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2
Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2
Ризеспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2
Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1

Результаты матчей

Касымпаша
Ризеспор

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
2
6
4
4
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
4
12
6
10
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 14 2 1 44 - 14 44
2.
Галатасарай
 Заявка 17 14 2 1 32 - 9 44
3.
Кайсериспор
 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
5.
Адана Демирспор
 Заявка 17 7 6 4 31 - 22 27
6.
Бешикташ
 Заявка 16 8 2 6 23 - 22 26
7.
Ризеспор
 1:1 Заявка 17 7 5 5 21 - 22 26
8.
Антальяспор
 Заявка 17 6 6 5 23 - 19 24
9.
Касымпаша
 1:1 Заявка 17 6 5 6 28 - 32 23
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Аланьяспор
 2:0 Заявка 17 5 5 7 17 - 24 20
12.
Хатайспор
 Заявка 16 4 7 5 24 - 22 19
13.
Анкарагюджю
 Заявка 16 4 7 5 21 - 21 19
14.
Газиантеп
 Заявка 17 6 1 10 20 - 27 19
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 5 4 8 19 - 22 19
16.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 4 5 8 18 - 18 17
18.
Самсунспор
 0:2 Заявка 17 4 3 10 18 - 28 15
19.
Пендикспор
 Заявка 16 3 4 9 17 - 38 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 1:1 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
8.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
9.
Касымпаша
 1:1 Заявка 9 4 2 3 18 - 19 14
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
13.
Аланьяспор
 2:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
14.
Самсунспор
 0:2 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
5.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 1:1 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
9.
Ризеспор
 1:1 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
10.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
11.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
12.
Аланьяспор
 2:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
13.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 0:2 Заявка 9 1 1 7 7 - 17 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Ризеспор
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