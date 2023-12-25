Тур: 18. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0'
0:0
17' Не забитый пенальтиКара Айтач
1:0
30' ГолХайрадинович Харис
1:1
45' ГолГайч Адольфо
45' Желтая карточкаНильсен Каспер
2:1
60' ГолДа Кошта Нуну
2:2
73' ГолГайч Адольфо
90'+4
Ход матча
17'
0:0
30'
45'
1:1
45'
60'
73'
2:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Йылдыз МуратВратарь
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
-
13 Актас АднанЗащитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
-
19 Явручу СарпНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пинчи ОскарПолузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Касымпаша
Ризеспор
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
27 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.71
1.46
Среднее время на гол
52
61
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.38
1.21
Среднее время на гол
65
74
Всего голов
42
36
Голов в среднем за матч
1.56
1.33
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|9 (2)
|0.53
|Фалл Мамаду
|5
|0.29
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.24
|Да Кошта Нуну
|3
|0.18
|Винк Клаудио
|2
|0.12
|Хайрадинович Харис
|1
|0.06
|Гомис Ирон
|1
|0.06
|Омеруо Кеннет
|1
|0.06
|Нгой Жульен
|1
|0.06
|Озчан Ясин
|1
|0.06
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гайч Адольфо
|6
|0.35
|Варешанович Дал
|5
|0.29
|Кесер Бенхур
|4
|0.24
|Олавоин Ибрахим
|2
|0.12
|Шелви Джонджо
|1
|0.06
|Зекири Альтин
|1
|0.06
|Мари Джон
|1
|0.06
|Мочи Отилла
|1
|0.06
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.06
|Пала Митхат
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Омеруо Кеннет
|3
|1
|Кара Айтач
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гомис Ирон
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Гюл Гёкхан
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Озчан Ясин
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|4
|1
|Пала Митхат
|4
|1
|Олавоин Ибрахим
|5
|0
|Варешанович Дал
|4
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|4
|0
|Шелви Джонджо
|3
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Минчев Мартин
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ризеспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
5
Касымпаша
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ризеспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
6
12
Касымпаша
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Ризеспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
20
10
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
5
25%
1
10%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
4
20%
4
40%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
4
21%
4
22%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
22%
4
33%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
17%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
14%
3
60%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
29
22
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
7%
2
9%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
5
17%
6
27%
31-45
6
21%
2
9%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
8
28%
6
27%
76-90
Пропущено
33
23
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 12
5
15%
5
22%
1-15
4
12%
3
13%
16-30
7
21%
3
13%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
4
12%
4
17%
61-75
7
21%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2
Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2
Ризеспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2
Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1
Результаты матчей
Касымпаша
Ризеспор
Точный счет
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 12%
0:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
63
26
45
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
35
36
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
98
512
611
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|44 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|32 - 9
|44
|3.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|25 - 23
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|31 - 22
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 23
|26
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 19
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|29 - 33
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 27
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 25
|20
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|22 - 22
|20
|13.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|20 - 27
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 22
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 22
|18
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 29
|15
|19.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 39
|14
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 20
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|17.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|9.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6