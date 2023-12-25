Тур: 18. Стадион: Пендик.
1:1
Конец матча
0'
0:1
18' ГолБекироглу Эфкан
42' Желтая карточкаСепас Реналдо
47' Желтая карточкаМоруцан Олимпиу
58' Желтая карточкаЧанкая Атакан
1:1
78' ГолЭзтюрк Алпаслан
90'+4
Ход матча
18'
0:1
42'
47'
58'
78'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
35
Огюр
Бурак
61
Асан
Серкан
66
Лусамба
Арно
58
Кайя
Гёкхан
10
Ромеро
Оскар
19
Хассан
Ахмед
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
- Основной состав
-
35 Огюр БуракВратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хассан АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Акшит МуратВратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Гюней МелихПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Пендикспор
Анкарагюджю
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|5
|0.29
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.18
|Велинтон Соуза
|2
|0.12
|Тюрам Рожерио
|2
|0.12
|Акбунар Халиль
|1
|0.06
|Цекици Эндри
|1
|0.06
|Кайя Гёкхан
|1
|0.06
|Диаби Абдулай
|1
|0.06
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0.06
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.06
|Лусамба Арно
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|5
|0.29
|Соу Али
|3
|0.18
|Джигерджи Толга
|3 (1)
|0.18
|Сепас Реналдо
|3
|0.18
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.12
|Баич Риад
|2
|0.12
|Родригес Гарри
|1
|0.06
|Македа Федерико
|1
|0.06
|Улудаг Алпер
|1
|0.06
|Педринью V
|1
|0.06
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Гюнерен Али Каан
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|3
|1
|Вукович Йосип
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Секейра Нуну
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Акдаг Ибрахим
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Лусамба Арно
|1
|0
|Мидтше Фредрик
|1
|0
|Кайя Гёкхан
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|4
|0
|Соу Али
|2
|1
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Сепас Реналдо
|3
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Педринью V
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Кициу Стелиос
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Чанкая Атакан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Анкарагюджю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
10
Пендикспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
8
9
Пендикспор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Анкарагюджю
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
3
38%
2
14%
76-90
Пропущено
17
12
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
12%
2
17%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
7
41%
2
17%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
19%
1
11%
1-15
2
10%
3
33%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
5
24%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
4
19%
2
22%
76-90
Забито
19
23
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
1
5%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
5
26%
3
13%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
6
32%
3
13%
76-90
Пропущено
38
21
15 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
6
16%
3
14%
1-15
4
11%
6
29%
16-30
5
13%
1
5%
31-45
8
21%
2
10%
46-60
4
11%
5
24%
61-75
11
29%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2
Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1
Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0
Результаты матчей
Пендикспор
Анкарагюджю
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
27
35
18
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
314
512
116
314
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|44 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|32 - 9
|44
|3.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|25 - 23
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|31 - 22
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 23
|26
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 19
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|29 - 33
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 27
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 25
|20
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|22 - 22
|20
|13.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|20 - 27
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 22
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 22
|18
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 29
|15
|19.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 39
|14
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 20
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|17.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|9.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6