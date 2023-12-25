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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Пендикспор
1:1
Конец матча
Анкарагюджю
0'
0:1
18' Гол
Бекироглу Эфкан
42' Желтая карточка
Сепас Реналдо
47' Желтая карточка
Моруцан Олимпиу
58' Желтая карточка
Чанкая Атакан
1:1
78' Гол
Эзтюрк Алпаслан
90'+4
35
Огюр
Бурак
61
Асан
Серкан
20
Зюлюнгёз
Беркай
33
Эзтюрк
Алпаслан
6
Секейра
Нуну
66
Лусамба
Арно
18
Мидтше
Фредрик
58
Кайя
Гёкхан
10
Ромеро
Оскар
11
Акбунар
Халиль
19
Хассан
Ахмед
99
Гюнгёрду
Бахадир
4
Чанкая
Атакан
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
23
Гюнерен
Али
Каан
8
Педринью
V
80
Моруцан
Олимпиу
10
Бекироглу
Эфкан
29
Сепас
Реналдо
22
Соу
Али
Пендикспор
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Пендикспор
Анкарагюджю

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 5 0.29
Ромеро Оскар 3 (3) 0.18
Велинтон Соуза 2 0.12
Тюрам Рожерио 2 0.12
Акбунар Халиль 1 0.06
Цекици Эндри 1 0.06
Кайя Гёкхан 1 0.06
Диаби Абдулай 1 0.06
Эзтюрк Алпаслан 1 0.06
Зюлюнгёз Беркай 1 0.06
Лусамба Арно 0 0
Секейра Нуну 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 5 0.29
Соу Али 3 0.18
Джигерджи Толга 3 (1) 0.18
Сепас Реналдо 3 0.18
Моруцан Олимпиу 2 0.12
Баич Риад 2 0.12
Родригес Гарри 1 0.06
Македа Федерико 1 0.06
Улудаг Алпер 1 0.06
Педринью V 1 0.06
Ганоушек Матей 0 0
Гюнерен Али Каан 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 3 1
Вукович Йосип 4 0
Асан Серкан 2 1
Озгенч Эрдем 2 0
Секейра Нуну 2 0
Цекици Эндри 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Лусамба Арно 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Кайя Гёкхан 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 4 0
Соу Али 2 1
Моруцан Олимпиу 3 0
Сепас Реналдо 3 0
Джигерджи Толга 2 0
Педринью V 2 0
Муякич Нихад 2 0
Четин Мерт 2 0
Улудаг Алпер 1 0
Кициу Стелиос 1 0
Родригес Гарри 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Чанкая Атакан 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Анкарагюджю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
10
Пендикспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

8
9
Пендикспор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Анкарагюджю
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
3
38%
2
14%
76-90

Пропущено

17
12
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
12%
2
17%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
7
41%
2
17%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
19%
1
11%
1-15
2
10%
3
33%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
5
24%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
4
19%
2
22%
76-90

Забито

19
23
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
1
5%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
5
26%
3
13%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
6
32%
3
13%
76-90

Пропущено

38
21
15 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
6
16%
3
14%
1-15
4
11%
6
29%
16-30
5
13%
1
5%
31-45
8
21%
2
10%
46-60
4
11%
5
24%
61-75
11
29%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2
Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1
Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0

Результаты матчей

Пендикспор
Анкарагюджю

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
3
5
1
8
2.5
2
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
5
12
1
16
2.5
3
14
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 14 2 1 44 - 14 44
2.
Галатасарай
 Заявка 17 14 2 1 32 - 9 44
3.
Бешикташ
 Заявка 17 9 2 6 25 - 23 29
4.
Кайсериспор
 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
5.
Трабзонспор
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
6.
Адана Демирспор
 Заявка 17 7 6 4 31 - 22 27
7.
Ризеспор
 Заявка 17 7 5 5 22 - 23 26
8.
Антальяспор
 Заявка 17 6 6 5 23 - 19 24
9.
Касымпаша
 Заявка 17 6 5 6 29 - 33 23
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 5 7 18 - 25 20
12.
Анкарагюджю
 Заявка 17 4 8 5 22 - 22 20
13.
Газиантеп
 Заявка 17 6 1 10 20 - 27 19
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 5 4 8 19 - 22 19
15.
Хатайспор
 Заявка 17 4 7 6 25 - 24 19
16.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 4 5 8 18 - 18 17
18.
Самсунспор
 Заявка 17 4 3 10 19 - 29 15
19.
Пендикспор
 Заявка 17 3 5 9 18 - 39 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
8.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
9.
Касымпаша
 Заявка 9 4 2 3 19 - 20 14
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
11.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
13.
Аланьяспор
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 8 1 3 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
4.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
7.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
8.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
9.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
10.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
11.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
13.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Сепас Реналдо получил желтую карточку от судьи
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