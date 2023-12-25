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Тур: 18. Стадион: .
Хатайспор
1:2
Конец матча
Бешикташ
0'
0:1
38' Гол
Киличсой Семих
51' Желтая карточка
Ривас Ригоберто
0:2
53' Гол
Колли Омар
57' Желтая карточка
Амарти Даниэль
1:2
80' Гол
Ходжич Армин
90'+7

Ход матча

31'
Фернандеш Желсон II
Массанга Шандрель
 
38'
0:1
Киличсой Семих
(Хаджиахметович Амир)
46'
Чорекчи Камил
Страндберг Карлос
 
51'
Ривас Ригоберто
 
53'
0:2
Колли Омар
(Хаджиахметович Амир)
57'
 
Амарти Даниэль
68'
Абид Рейан
Саглам Геркем
 
68'
Ходжич Армин
Беяз Омер
 
73'
 
Бингол Тайфур
Рашица Милот
80'
Ходжич Армин
1:2
80'
Гулам Фаузи
Аличи Керим
 
80'
 
Тосун Дженк
Киличсой Семих
88'
 
Тыкназ Демир
Учан Салих

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
19
Максимович
Никола
99
Ривас
Ригоберто
10
Страндберг
Карлос
5
Саглам
Геркем
4
Массанга
Шандрель
17
Деле-Баширу
Фисайо
7
Беяз
Омер
9
Дадашов
Ренат
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
22
Зайнутдинов
Бактиёр
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
12
Амарти
Даниэль
11
Рашица
Милот
8
Учан
Салих
19
Хаджиахметович
Амир
90
Киличсой
Семих
40
Мулека
Джексон
Хатайспор
4-4-2
Бешикташ
4-1-4-1

История личных встреч

Хатайспор
Бешикташ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
7:0
С
2:2

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

3.67
1

Среднее время на гол

24
90

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

2.67
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

33
135

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 5 (1) 0.29
Деле-Баширу Фисайо 4 0.24
Дадашов Ренат 4 (3) 0.24
Ламкель Зе Дидье 3 0.18
Ривас Ригоберто 2 0.12
Саглам Геркем 1 0.06
Гулам Фаузи 1 0.06
Аличи Керим 1 0.06
Ходжич Армин II 1 0.06
Абид Рейан 1 0.06
Килама Ги-Марселен 1 0.06
Йылдырым Бертуг 1 0.06
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колли Омар 5 0.29
Абубакар Венсан 4 0.24
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.24
Тосун Дженк 3 0.18
Рашица Милот 2 0.12
Мулека Джексон 2 0.12
Учан Салих 1 0.06
Геззаль Рашид 1 (1) 0.06
Фернандеш Жедсон 1 0.06
Киличсой Семих 1 0.06
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Булут Онур 0 0
Розье Валентен 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Желсон II 3 1
Дадашов Ренат 4 0
Ривас Ригоберто 4 0
Деле-Баширу Фисайо 4 0
Кардешлер Эрдже 3 0
Саглам Геркем 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Массанга Шандрель 3 0
Гулам Фаузи 2 0
Абурджания Георгий 2 0
Страндберг Карлос 2 0
Аличи Керим 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Килама Ги-Марселен 2 0
Беяз Омер 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Абид Рейан 1 0
Бекай Висар 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 5 0
Гюнок Мерт 3 1
Хаджиахметович Амир 3 1
Уйсал Неджип 3 0
Учан Салих 3 0
Бингол Тайфур 3 0
Масуаку Артур 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Розье Валентен 3 0
Рашица Милот 2 0
Фернандеш Жедсон 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Булут Онур 1 0
Колли Омар 1 0
Мулека Джексон 1 0
Киличсой Семих 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Бешикташ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
6
Хатайспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Бешикташ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

5
10
Хатайспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Бешикташ
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

18
12
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
6
33%
3
25%
61-75
5
28%
5
42%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
4
44%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
4
50%
76-90

Забито

27
24
7 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
2
7%
3
13%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
2
7%
3
13%
31-45
7
26%
3
13%
46-60
6
22%
6
25%
61-75
7
26%
6
25%
76-90

Пропущено

22
24
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
5
21%
16-30
6
27%
3
13%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
6
27%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3
Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1
Бешикташ
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1
Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0

Результаты матчей

Хатайспор
Бешикташ

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%

Точный счет

0:0
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
9 раз 53%
1
7 раз 41%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
4
4
4
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
5
4
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
16
1
7
10
1.5
9
8
5
12
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 14 2 1 44 - 14 44
2.
Галатасарай
 Заявка 17 14 2 1 32 - 9 44
3.
Бешикташ
 Заявка 17 9 2 6 25 - 23 29
4.
Кайсериспор
 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
5.
Трабзонспор
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
6.
Адана Демирспор
 Заявка 17 7 6 4 31 - 22 27
7.
Ризеспор
 Заявка 17 7 5 5 22 - 23 26
8.
Антальяспор
 Заявка 17 6 6 5 23 - 19 24
9.
Касымпаша
 Заявка 17 6 5 6 29 - 33 23
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 5 7 18 - 25 20
12.
Анкарагюджю
 Заявка 17 4 8 5 22 - 22 20
13.
Газиантеп
 Заявка 17 6 1 10 20 - 27 19
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 5 4 8 19 - 22 19
15.
Хатайспор
 Заявка 17 4 7 6 25 - 24 19
16.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 4 5 8 18 - 18 17
18.
Самсунспор
 Заявка 17 4 3 10 19 - 29 15
19.
Пендикспор
 Заявка 17 3 5 9 18 - 39 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
8.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
9.
Касымпаша
 Заявка 9 4 2 3 19 - 20 14
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
11.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
13.
Аланьяспор
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 8 1 3 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
4.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
7.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
8.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
9.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
10.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
11.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
13.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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