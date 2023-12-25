Тур: 18. Стадион: Новый стадион Хатая.
0'
0:1
38' ГолКиличсой Семих
51' Желтая карточкаРивас Ригоберто
0:2
53' ГолКолли Омар
57' Желтая карточкаАмарти Даниэль
1:2
80' ГолХоджич Армин
90'+7
Ход матча
38'
51'
53'
57'
80'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 7
-
5 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
-
9.00 Точный счёт – 1:2
-
-
22
Аличи
Керим
34
Гюнок
Мерт
11
Рашица
Милот
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
65 Килич ЯкупНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сердар Топрактепе
История личных встреч
Хатайспор
Бешикташ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
3.67
1
Среднее время на гол
24
90
Всего голов
16
4
Голов в среднем за матч
2.67
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
33
135
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|5 (1)
|0.29
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.24
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.24
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.18
|Ривас Ригоберто
|2
|0.12
|Саглам Геркем
|1
|0.06
|Гулам Фаузи
|1
|0.06
|Аличи Керим
|1
|0.06
|Ходжич Армин II
|1
|0.06
|Абид Рейан
|1
|0.06
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.06
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.06
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колли Омар
|5
|0.29
|Абубакар Венсан
|4
|0.24
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.24
|Тосун Дженк
|3
|0.18
|Рашица Милот
|2
|0.12
|Мулека Джексон
|2
|0.12
|Учан Салих
|1
|0.06
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.06
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.06
|Киличсой Семих
|1
|0.06
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Желсон II
|3
|1
|Дадашов Ренат
|4
|0
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0
|Кардешлер Эрдже
|3
|0
|Саглам Геркем
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Массанга Шандрель
|3
|0
|Гулам Фаузи
|2
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|2
|0
|Беяз Омер
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Абид Рейан
|1
|0
|Бекай Висар
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|5
|0
|Гюнок Мерт
|3
|1
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Уйсал Неджип
|3
|0
|Учан Салих
|3
|0
|Бингол Тайфур
|3
|0
|Масуаку Артур
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Фернандеш Жедсон
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Киличсой Семих
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Бешикташ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
6
Хатайспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Бешикташ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
5
10
Хатайспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Бешикташ
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
15
16
Голы по времени матча
Забито
18
12
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
6
33%
3
25%
61-75
5
28%
5
42%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
4
44%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
4
50%
76-90
Забито
27
24
7 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
2
7%
3
13%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
2
7%
3
13%
31-45
7
26%
3
13%
46-60
6
22%
6
25%
61-75
7
26%
6
25%
76-90
Пропущено
22
24
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
5
21%
16-30
6
27%
3
13%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
6
27%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3
Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1
Бешикташ
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1
Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0
Результаты матчей
Хатайспор
Бешикташ
Точный счет
1:2
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
Точный счет
0:0
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
9 раз 53%
1
7 раз 41%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
81
27
54
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
161
710
98
512
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|44 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|32 - 9
|44
|3.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|25 - 23
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|31 - 22
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 23
|26
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 19
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|29 - 33
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 27
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 25
|20
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|22 - 22
|20
|13.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|20 - 27
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 22
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 22
|18
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 29
|15
|19.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 39
|14
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 20
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|17.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|9.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6
Прогноз на матч от Liveresult
-
9.00 Точный счёт – 1:2
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