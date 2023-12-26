  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Пенджаб
0:1
Конец матча
Дели Динамос
0'
0:1
21' Гол
Кришна Рой
73' Желтая карточка
Luka Majcen
90'+8
1
Ravi
Kumar
12
Khaiminthang
Lhungdim
74
Nongmaikapam
Meitei
5
Хациисаяс
Димитриос
39
Mohammed
Salah
14
Juan
Mera
4
Nikhil
Prabhu
80
Amarjit
Singh
Kiyam
11
Samuel
Kynshi
99
Luka
Majcen
8
Талаль
Мехди
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
3
Гахлот
Нарендер
5
Дельгадо
Карлос
18
Jerry
Lalrinzuala
42
Lenny
Rodrigues
10
Ahmed
Jahouh
25
Princeton
Rebello
19
Isak
Vanlalruatfela
9
Маурисио
Диего
21
Кришна
Рой
Пенджаб
Дели Динамос

Бомбардиры внутри турнира

Пенджаб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Majcen 3 0.25
Juan Mera 1 0.08
Талаль Мехди 1 0.08
Хациисаяс Димитриос 1 0.08
Krishananda Singh Khungdongbam 1 0.08
Nikhil Prabhu 1 0.08
Melroy Assisi 1 0.08
Amarjit Singh Kiyam 0 0
Khaiminthang Lhungdim 0 0
Krishnananda Khundongbam 0 0
Nongmaikapam Meitei 0 0
Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кришна Рой 5 (1) 0.45
Маурисио Диего 3 0.27
Mourtada Sergine Fall 3 0.27
Jerry Mawihmingthanga 2 0.18
Ahmed Jahouh 2 (1) 0.18
Amey Ranwade 1 0.09
Isak Vanlalruatfela 1 0.09
Lalmalsawma 1 0.09
Годдард Си 0 0
Дельгадо Карлос 0 0
Khawlhring Lalthathanga 0 0

Карточки

Пенджаб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikhil Prabhu 4 0
Хациисаяс Димитриос 2 1
Luka Majcen 3 0
Melroy Assisi 1 1
Amarjit Singh Kiyam 2 0
Khaiminthang Lhungdim 2 0
Nitesh Darjee 2 0
Juan Mera 1 0
Prasanth Karuthadathkuni 1 0
Талаль Мехди 1 0
Ravi Kumar 1 0
Mashoor Thangalakath 1 0
Amarjit Singh 1 0
Asish Pradhan 1 0
Kingslee Fernandes 1 0
Nongmaikapam Meitei 1 0
Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 4 0
Маурисио Диего 2 1
Jerry Lalrinzuala 3 0
Pranjal Bhumij 3 0
Сингх Амриндер 3 0
Khawlhring Lalthathanga 3 0
Дельгадо Карлос 2 0
Кришна Рой 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Amey Ranwade 1 0
Гахлот Нарендер 1 0
Princeton Rebello 1 0
Aniket Jadhav 1 0
Lalmalsawma 1 0

Результаты матчей

Пенджаб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дели Динамос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Пенджаб
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Дели Динамос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

3
11
Пенджаб
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Дели Динамос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

5
16

Голы по времени матча

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
9%
16-30
1
17%
6
55%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

14
4
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
7%
1
25%
1-15
4
29%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
1
11%
8
44%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
3
17%
76-90

Пропущено

18
11
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
6%
1
9%
1-15
5
28%
1
9%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
4
22%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Пенджаб
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пенджаб - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Керала Бластерс 0:1 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Бенгалуру - Пенджаб 3:3
Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Крей Велли 1:2 Пенджаб - Эббсфлит 0:6 Пенджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пенджаб 0:4 Пенджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пенджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пенджаб 0:1
Дели Динамос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2
Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1

Результаты матчей

Пенджаб
Дели Динамос

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Пенджаб
Дели Динамос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
1
1
11
1.5
6
5
1
11
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 9 7 2 0 15 - 4 23
2.
Керала Бластерс
 11 7 2 2 16 - 10 23
3.
Дели Динамос
 11 6 3 2 18 - 11 21
4.
АТК
 9 6 1 2 19 - 13 19
5.
Мумбаи Сити
 10 5 4 1 15 - 9 19
6.
Ченнаин
 11 3 3 5 15 - 19 12
7.
Ист Бенгал
 10 2 5 3 11 - 8 11
8.
Нортист Юнайтед
 11 2 5 4 12 - 17 11
9.
Бенгалуру
 12 2 5 5 12 - 19 11
10.
Джамшедпур
 11 2 3 6 11 - 11 9
11.
Пенджаб
 12 1 5 6 9 - 18 8
12.
Хайдарабад
 11 0 4 7 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 7 5 2 0 12 - 6 17
2.
Дели Динамос
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Бенгалуру
 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
7.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
8.
АТК
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Пенджаб
 5 1 2 2 3 - 4 5
12.
Хайдарабад
 4 0 1 3 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
2.
Гоа
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Мумбаи Сити
 5 2 2 1 8 - 5 8
4.
Дели Динамос
 6 2 2 2 7 - 7 8
5.
Керала Бластерс
 4 2 0 2 4 - 4 6
6.
Ченнаин
 6 1 2 3 6 - 11 5
7.
Джамшедпур
 6 1 1 4 6 - 5 4
8.
Нортист Юнайтед
 5 0 3 2 3 - 9 3
9.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
10.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
11.
Ист Бенгал
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Бенгалуру
 6 0 2 4 5 - 10 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 6 (2)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Джамшедпур Чима Даниэль 5
Дели Динамос Кришна Рой 5
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 5
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 3
Весь список
  • 67'
    Juan Mera уходит с поля. Хордан Вильмар выходит вместо него
  • 61'
    Princeton Rebello уходит с поля. Aniket Jadhav выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Isak Vanlalruatfela сделал результативную передачу.
  • 21'
    Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Пенджаб 0:1 Дели Динамос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный