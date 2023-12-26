Тур: 1.
0:1
Конец матча
Ход матча
21'
73'
14
Juan
Mera
99
Luka
Majcen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan MeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Luka MajcenНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вергетис Стайкос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Кришна РойНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Sahil Panwar
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
Бомбардиры внутри турнира
Пенджаб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luka Majcen
|3
|0.25
|Juan Mera
|1
|0.08
|Талаль Мехди
|1
|0.08
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.08
|Krishananda Singh Khungdongbam
|1
|0.08
|Nikhil Prabhu
|1
|0.08
|Melroy Assisi
|1
|0.08
|Amarjit Singh Kiyam
|0
|0
|Khaiminthang Lhungdim
|0
|0
|Krishnananda Khundongbam
|0
|0
|Nongmaikapam Meitei
|0
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кришна Рой
|5 (1)
|0.45
|Маурисио Диего
|3
|0.27
|Mourtada Sergine Fall
|3
|0.27
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.18
|Ahmed Jahouh
|2 (1)
|0.18
|Amey Ranwade
|1
|0.09
|Isak Vanlalruatfela
|1
|0.09
|Lalmalsawma
|1
|0.09
|Годдард Си
|0
|0
|Дельгадо Карлос
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
Карточки
Пенджаб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikhil Prabhu
|4
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|1
|Luka Majcen
|3
|0
|Melroy Assisi
|1
|1
|Amarjit Singh Kiyam
|2
|0
|Khaiminthang Lhungdim
|2
|0
|Nitesh Darjee
|2
|0
|Juan Mera
|1
|0
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0
|Талаль Мехди
|1
|0
|Ravi Kumar
|1
|0
|Mashoor Thangalakath
|1
|0
|Amarjit Singh
|1
|0
|Asish Pradhan
|1
|0
|Kingslee Fernandes
|1
|0
|Nongmaikapam Meitei
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|4
|0
|Маурисио Диего
|2
|1
|Jerry Lalrinzuala
|3
|0
|Pranjal Bhumij
|3
|0
|Сингх Амриндер
|3
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|3
|0
|Дельгадо Карлос
|2
|0
|Кришна Рой
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Гахлот Нарендер
|1
|0
|Princeton Rebello
|1
|0
|Aniket Jadhav
|1
|0
|Lalmalsawma
|1
|0
Результаты матчей
Пенджаб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дели Динамос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Пенджаб
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Дели Динамос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
3
11
Пенджаб
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Дели Динамос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
5
16
Голы по времени матча
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
9%
16-30
1
17%
6
55%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
14
4
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
7%
1
25%
1-15
4
29%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
1
11%
8
44%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
3
17%
76-90
Пропущено
18
11
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
6%
1
9%
1-15
5
28%
1
9%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
4
22%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Пенджаб
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пенджаб - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Керала Бластерс 0:1 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Бенгалуру - Пенджаб 3:3
Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Крей Велли 1:2 Пенджаб - Эббсфлит 0:6 Пенджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пенджаб 0:4 Пенджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пенджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пенджаб 0:1
Дели Динамос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2
Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1
Результаты матчей
Пенджаб
Дели Динамос
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Пенджаб
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
16
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
101
111
65
111
29
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|6 (2)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|5
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|5
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|5
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 3