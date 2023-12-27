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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Стандард
1:1
Конец матча
Сент-Трейден
0'
47' Желтая карточка
Rein Van Helden
80' Желтая карточка
Cihan Canak
0:1
86' Гол
Фуджита Джоэл Чима
88' Желтая карточка
Койта Абубакари
90' Желтая карточка
Янсенс Вольке
1:1
90' Пенальти
Канга Вилфрид
90'+9
16
Бодар
Арно
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
4
Ванхесден
Зиньо
34
Лайфис
Константинос
13
Фосси
Марлон
19
Дженепо
Мусса
24
О'Нил
Эйден
11
Хэйден
Айзак
6
Кавабэ
Хаяо
9
Эмон
Рено
14
Канга
Вилфрид
1
Судзуки
Дзион
16
Matte
Smets
20
Rein
Van
Helden
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
17
Mathias
Delorge
8
Фуджита
Джоэл
Чима
18
Jarne
Steuckers
7
Койта
Абубакари
11
Кая
Фатих
Стандард
3-4-1-2
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

Стандард
Сент-Трейден

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

28 матчей

21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

17.9%
57.1%
25%
5 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ТМК
0:2
ПДА
3:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
2:2
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:2
К
2:0
ЛП
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.27
0.54

Среднее время на гол

71
167

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.46
1.13

Среднее время на гол

61
79

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

1.36
0.86

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
105

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 6 0.3
Канга Вилфрид 6 (1) 0.3
Сова Камал 2 0.1
Альсате Стивен 1 0.05
Бокади Мервей 1 0.05
Прайс Айзек 1 0.05
Драгус Денис 1 0.05
Nathan Ngoy 1 0.05
Фосси Марлон 0 0
Cihan Canak 0 0
Доннум Арон 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 11 (3) 0.55
Jarne Steuckers 3 0.15
Ито Рётаро 2 0.1
Хасиока Даики 2 0.1
Бока Эрик 1 0.05
Mathias Delorge 1 0.05
Kahveh Zahiroleslam 1 0.05
Фуджита Джоэл Чима 1 0.05
Анану Фредерик 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 6 0
Хефкенс Карл 4 0
Хэйден Айзак 3 0
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Кавабэ Хаяо 2 0
О'Нил Эйден 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Доннум Арон 2 0
Дженепо Мусса 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Девале Жиль 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0
Lucas Noubi Ngnokam 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 5 0
Койта Абубакари 5 0
Rein Van Helden 5 0
Mathias Delorge 4 0
Янсенс Вольке 3 0
Хасиока Даики 3 0
Кая Фатих 2 0
Harry Charsley 2 0
Анану Фредерик 0 1
Ямамото Рихито 1 0
Бока Эрик 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0

Результаты матчей

Стандард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сент-Трейден
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
11
Стандард
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сент-Трейден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

9
8
Стандард
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Сент-Трейден
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
11%
4
29%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

8
18
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
4
50%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
3
38%
5
28%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
2
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
4
50%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
6
30%
4
33%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
1
5%
5
23%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
6
27%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
5
25%
2
9%
61-75
3
15%
8
36%
76-90

Пропущено

28
30
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
3
11%
2
7%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
5
18%
5
17%
31-45
1
4%
6
20%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
9
32%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0
Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1
Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2

Результаты матчей

Стандард
Сент-Трейден

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Стандард
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
2
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
15
5
5
15
1.5
6
14
2
18
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 20 15 3 2 44 - 20 48
2.
Андерлехт
 1:0 20 12 6 2 38 - 21 42
3.
Гент
 20 10 8 2 36 - 20 38
4.
Генк
 20 9 7 4 41 - 20 34
5.
Брюгге
 20 9 7 4 38 - 17 34
6.
Антверпен
 20 8 8 4 37 - 20 32
7.
Серкль Брюгге
 0:1 20 10 1 9 25 - 21 31
8.
Сент-Трейден
 20 6 9 5 23 - 29 27
9.
Стандард
 20 5 8 7 19 - 29 23
10.
Мехелен
 0:1 20 6 4 10 19 - 23 22
11.
Вестерло
 20 5 6 9 30 - 35 21
12.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 20 5 6 9 19 - 29 21
13.
РВДМ 47
 20 5 6 9 22 - 40 21
14.
АХ Лёвен
 20 4 4 12 25 - 38 16
15.
Эйпен
 20 4 3 13 21 - 43 15
16.
Кортрейк
 20 2 4 14 12 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1:0 10 8 2 0 21 - 9 26
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
3.
Антверпен
 10 6 4 0 24 - 6 22
4.
Гент
 10 6 4 0 23 - 10 22
5.
Брюгге
 10 5 5 0 21 - 8 20
6.
Серкль Брюгге
 0:1 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 10 5 3 2 15 - 14 18
8.
Генк
 10 4 5 1 23 - 11 17
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 0:1 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 10 3 5 2 9 - 8 14
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 10 3 2 5 15 - 11 11
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 1:0 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 0:1 10 4 1 5 10 - 9 13
7.
Сент-Трейден
 10 2 6 2 14 - 18 12
8.
Вестерло
 10 2 5 3 16 - 16 11
9.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
10.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
11.
Мехелен
 0:1 10 2 2 6 9 - 16 8
12.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
13.
Эйпен
 10 2 1 7 8 - 20 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 10 0 3 7 4 - 15 3
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 12 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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