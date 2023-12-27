Тур: 20. Стадион: Морис Дюфран.
1:1
Конец матча
0'
47' Желтая карточкаRein Van Helden
80' Желтая карточкаCihan Canak
0:1
86' ГолФуджита Джоэл Чима
88' Желтая карточкаКойта Абубакари
90' Желтая карточкаЯнсенс Вольке
1:1
90' ПенальтиКанга Вилфрид
90'+9
Ход матча
47'
54'
80'
86'
88'
90'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
11
Хэйден
Айзак
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
11
Кая
Фатих
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
-
11 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
-
18 Сова КамалПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Matte SmetsЗащитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Стандард
Сент-Трейден
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
28 матчей
21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
17.9%
57.1%
25%
5 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.27
0.54
Среднее время на гол
71
167
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.46
1.13
Среднее время на гол
61
79
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
1.36
0.86
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
66
105
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.3
|Канга Вилфрид
|6 (1)
|0.3
|Сова Камал
|2
|0.1
|Альсате Стивен
|1
|0.05
|Бокади Мервей
|1
|0.05
|Прайс Айзек
|1
|0.05
|Драгус Денис
|1
|0.05
|Nathan Ngoy
|1
|0.05
|Фосси Марлон
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|11 (3)
|0.55
|Jarne Steuckers
|3
|0.15
|Ито Рётаро
|2
|0.1
|Хасиока Даики
|2
|0.1
|Бока Эрик
|1
|0.05
|Mathias Delorge
|1
|0.05
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0.05
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.05
|Анану Фредерик
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|6
|0
|Хефкенс Карл
|4
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|5
|0
|Койта Абубакари
|5
|0
|Rein Van Helden
|5
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Кая Фатих
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сент-Трейден
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
11
Стандард
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сент-Трейден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
9
8
Стандард
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Сент-Трейден
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
11%
4
29%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Пропущено
8
18
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
4
50%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
3
38%
5
28%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
2
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
4
50%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
6
30%
4
33%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
1
5%
5
23%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
6
27%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
5
25%
2
9%
61-75
3
15%
8
36%
76-90
Пропущено
28
30
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
3
11%
2
7%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
5
18%
5
17%
31-45
1
4%
6
20%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
9
32%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0
Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1
Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2
Результаты матчей
Стандард
Сент-Трейден
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Стандард
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
37
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
155
515
614
218
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|3
|2
|44 - 20
|48
|2.
|1:0
|20
|12
|6
|2
|38 - 21
|42
|3.
|20
|10
|8
|2
|36 - 20
|38
|4.
|20
|9
|7
|4
|41 - 20
|34
|5.
|20
|9
|7
|4
|38 - 17
|34
|6.
|20
|8
|8
|4
|37 - 20
|32
|7.
|0:1
|20
|10
|1
|9
|25 - 21
|31
|8.
|20
|6
|9
|5
|23 - 29
|27
|9.
|20
|5
|8
|7
|19 - 29
|23
|10.
|0:1
|20
|6
|4
|10
|19 - 23
|22
|11.
|20
|5
|6
|9
|30 - 35
|21
|12.
|1:0
|20
|5
|6
|9
|19 - 29
|21
|13.
|20
|5
|6
|9
|22 - 40
|21
|14.
|20
|4
|4
|12
|25 - 38
|16
|15.
|20
|4
|3
|13
|21 - 43
|15
|16.
|20
|2
|4
|14
|12 - 44
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|2
|0
|21 - 9
|26
|2.
|10
|8
|1
|1
|24 - 9
|25
|3.
|10
|6
|4
|0
|24 - 6
|22
|4.
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|5.
|10
|5
|5
|0
|21 - 8
|20
|6.
|0:1
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|7.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 14
|18
|8.
|10
|4
|5
|1
|23 - 11
|17
|9.
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|10.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|9 - 8
|14
|12.
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|13.
|10
|3
|2
|5
|15 - 11
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|8 - 18
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 11
|23
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 9
|17
|3.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|4.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|5.
|10
|4
|2
|4
|17 - 9
|14
|6.
|0:1
|10
|4
|1
|5
|10 - 9
|13
|7.
|10
|2
|6
|2
|14 - 18
|12
|8.
|10
|2
|5
|3
|16 - 16
|11
|9.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|11.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|10 - 23
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|14.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|15.
|1:0
|10
|0
|3
|7
|4 - 15
|3
|16.
|10
|0
|2
|8
|4 - 26
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|12 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5