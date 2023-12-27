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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
3:1
Конец матча
Мехелен
0'
1:0
3' Гол
Зоргане Адем
2:0
28' Гол
Youssuf Sylla
44' Желтая карточка
Багер Йонас
49' Желтая карточка
Рогель Жан
2:1
66' Гол
Бассетте Норман
70' Желтая карточка
Мрабти Керим
3:1
90' Гол
Зоргане Адем
90'+10
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
4
Ван
Клеемпут
Жюль
29
Рогель
Жан
15
Драгснес
Ветле
44
Мориока
Риота
6
Зоргане
Адем
8
Гуагон
Парфэйт
7
Мбенза
Исаак
80
Youssuf
Sylla
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
30
Ванлерберге
Йорди
8
Конате
Мори
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
70
Бассетте
Норман
Спортинг Шарлеруа
3-4-2-1
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Мехелен

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 4 0.2
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.2
Гуагон Парфэйт 3 0.15
Зоргане Адем 2 0.1
Драгснес Ветле 2 0.1
Youssuf Sylla 2 0.1
Мбенза Исаак 1 0.05
Хейманс Дан 1 0.05
Андреу Стелиос 1 0.05
Nikola Stulic 1 0.05
Багер Йонас 0 0
Бернье Антуан 0 0
Рогель Жан 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 4 0.2
Мрабти Керим 3 0.15
Хайреманс Джеффри 3 (2) 0.15
Бассетте Норман 3 0.15
Лаубербах Лион 2 0.1
Сторм Никола 1 0.05
Флюке Патрик 1 0.05
Rafik Belghali 1 0.05
Бейтс Дэвид 1 0.05
Маледе Йонас 0 0
Фулон Дам 0 0
Уолш Сэнди 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 5 1
Багер Йонас 5 0
Андреу Стелиос 5 0
Марк Дамьен 3 1
Хейманс Дан 4 0
Рогель Жан 4 0
Кнежевич Стефан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Мбенза Исаак 2 0
Зоргане Адем 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Даббаг Одай 1 0
Баджи Юссуф 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 5 0
Бейтс Дэвид 4 0
Конате Мори 4 0
Схоофс Роб 2 0
Уолш Сэнди 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Мрабти Керим 2 0
Коббо Элиас 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Bilal Bafdili 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Rafik Belghali 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Мехелен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
4
Спортинг Шарлеруа
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Мехелен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

0
9
Спортинг Шарлеруа
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Мехелен
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

17
9
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
12%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
3
33%
61-75
9
53%
3
33%
76-90

Пропущено

15
19
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
5
26%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
6
40%
4
21%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

15
6
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
7%
2
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
40%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

21
20
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
9
43%
8
40%
76-90

Пропущено

30
25
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 12
2
7%
4
16%
1-15
5
17%
5
20%
16-30
6
20%
4
16%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
2
7%
5
20%
61-75
10
33%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2
РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0
Мехелен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мехелен - Стандард 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2
Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Мехелен

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
2
8
3
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
6
4
1
9
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
11
9
5
15
1.5
4
16
3
17
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 20 15 3 2 44 - 20 48
2.
Андерлехт
 20 12 6 2 39 - 21 42
3.
Гент
 20 10 8 2 36 - 20 38
4.
Генк
 20 9 7 4 41 - 20 34
5.
Брюгге
 20 9 7 4 38 - 17 34
6.
Антверпен
 20 8 8 4 37 - 20 32
7.
Серкль Брюгге
 20 10 1 9 25 - 22 31
8.
Сент-Трейден
 20 6 9 5 23 - 29 27
9.
Стандард
 20 5 8 7 19 - 29 23
10.
Мехелен
 20 6 4 10 20 - 25 22
11.
Вестерло
 20 5 6 9 30 - 35 21
12.
Спортинг Шарлеруа
 20 5 6 9 21 - 30 21
13.
РВДМ 47
 20 5 6 9 22 - 40 21
14.
АХ Лёвен
 20 4 4 12 25 - 38 16
15.
Эйпен
 20 4 3 13 21 - 43 15
16.
Кортрейк
 20 2 4 14 12 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
3.
Антверпен
 10 6 4 0 24 - 6 22
4.
Гент
 10 6 4 0 23 - 10 22
5.
Брюгге
 10 5 5 0 21 - 8 20
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 10 5 3 2 17 - 15 18
8.
Генк
 10 4 5 1 23 - 11 17
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 10 3 5 2 9 - 8 14
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 10 3 2 5 15 - 11 11
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 10 4 1 5 10 - 10 13
7.
Сент-Трейден
 10 2 6 2 14 - 18 12
8.
Вестерло
 10 2 5 3 16 - 16 11
9.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
10.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
11.
Мехелен
 10 2 2 6 10 - 18 8
12.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
13.
Эйпен
 10 2 1 7 8 - 20 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 10 0 3 7 4 - 15 3
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Багер Йонас получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Гуагон Парфэйт сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Youssuf Sylla бьет в цель!
    • 3'
      Мбенза Исаак сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Adem Zorgane бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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