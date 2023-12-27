Тур: 20. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
3:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолЗоргане Адем
2:0
28' ГолYoussuf Sylla
44' Желтая карточкаБагер Йонас
49' Желтая карточкаРогель Жан
2:1
66' ГолБассетте Норман
70' Желтая карточкаМрабти Керим
3:1
90' ГолЗоргане Адем
90'+10
Ход матча
3'
1:0
28'
2:0
44'
49'
66'
2:1
70'
90'
3:1
16
Коффи
Херве
29
Рогель
Жан
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хейманс ДанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
-
77 Флюке ПатрикНападающий
-
38 Антонио БиллНападающий
-
-
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Мехелен
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|4
|0.2
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.2
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.15
|Зоргане Адем
|2
|0.1
|Драгснес Ветле
|2
|0.1
|Youssuf Sylla
|2
|0.1
|Мбенза Исаак
|1
|0.05
|Хейманс Дан
|1
|0.05
|Андреу Стелиос
|1
|0.05
|Nikola Stulic
|1
|0.05
|Багер Йонас
|0
|0
|Бернье Антуан
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|4
|0.2
|Мрабти Керим
|3
|0.15
|Хайреманс Джеффри
|3 (2)
|0.15
|Бассетте Норман
|3
|0.15
|Лаубербах Лион
|2
|0.1
|Сторм Никола
|1
|0.05
|Флюке Патрик
|1
|0.05
|Rafik Belghali
|1
|0.05
|Бейтс Дэвид
|1
|0.05
|Маледе Йонас
|0
|0
|Фулон Дам
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|5
|1
|Багер Йонас
|5
|0
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Марк Дамьен
|3
|1
|Хейманс Дан
|4
|0
|Рогель Жан
|4
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Мбенза Исаак
|2
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Баджи Юссуф
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|5
|0
|Бейтс Дэвид
|4
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Уолш Сэнди
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Мрабти Керим
|2
|0
|Коббо Элиас
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Bilal Bafdili
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Мехелен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
4
Спортинг Шарлеруа
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Мехелен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
0
9
Спортинг Шарлеруа
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Мехелен
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
17
9
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
12%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
3
33%
61-75
9
53%
3
33%
76-90
Пропущено
15
19
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
5
26%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
6
40%
4
21%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
15
6
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
7%
2
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
40%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
21
20
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
9
43%
8
40%
76-90
Пропущено
30
25
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 12
2
7%
4
16%
1-15
5
17%
5
20%
16-30
6
20%
4
16%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
2
7%
5
20%
61-75
10
33%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2
РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0
Мехелен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мехелен - Стандард 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2
Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Мехелен
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
28
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
64
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
119
515
416
317
416
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5