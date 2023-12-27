Тур: 20. Стадион: Лото-парк.
2:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолДрейер Андерс
2:0
52' ГолВаскес Луис
53' Желтая карточкаДилейни Томас
56' Желтая карточкаМьянге Сенна
90'+6
Ход матча
10'
46'
52'
2:0
53'
56'
56
Дебаст
Зено
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
1
Варлесон
18
Мьянге
Сенна
11
Минда
Алан
10
Гбоо
Янн
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азар ТорганНападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Андерлехт
Серкль Брюгге
20 матчей
100%
20 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
29 матчей
69%
6.9%
24.1%
20 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
51.7%
37.9%
10.4%
15 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
2.14
1.53
Среднее время на гол
42
58
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.34
1.28
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|0.65
|Дольберг Каспер
|10 (2)
|0.5
|Леони Тео
|3
|0.15
|Струйкенс Марио
|3
|0.15
|Васкес Луис
|3
|0.15
|Амузу Френсис
|3
|0.15
|Вертонген Ян
|1
|0.05
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.05
|Дилейни Томас
|1
|0.05
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Версхарен Яри
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|14 (2)
|0.7
|Сомерс Тибо
|4
|0.2
|Минда Алан
|3
|0.15
|Лопес Леонардо
|2
|0.1
|Олайгбе Казим
|2
|0.1
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Уткус Эдгарас
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|5
|1
|Леони Тео
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Вертонген Ян
|3
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Brian Riemer
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|0
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|Денкей Кевин
|4
|0
|Попович Борис
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Сомерс Тибо
|3
|0
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Лемарешаль Феликс
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Серкль Брюгге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
4
Андерлехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Серкль Брюгге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
14
14
Андерлехт
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Серкль Брюгге
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
17
18
Голы по времени матча
Забито
22
11
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
18%
1
9%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
2
18%
31-45
4
18%
2
18%
46-60
3
14%
4
36%
61-75
6
27%
2
18%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Забито
16
16
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
2
13%
2
13%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
19%
3
19%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
18%
76-90
Забито
38
27
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 12
1 Не забивали 4
6
16%
3
11%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
7
18%
6
22%
31-45
6
16%
6
22%
46-60
5
13%
7
26%
61-75
9
24%
5
19%
76-90
Пропущено
22
20
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 10
1
5%
4
20%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
4
18%
6
30%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
5
23%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0
Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1
Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0
Результаты матчей
Андерлехт
Серкль Брюгге
Точный счет
2:1
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 40%
1
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 35%
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
55
37
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
146
137
911
515
218
119
119
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5