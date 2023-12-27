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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Андерлехт
2:0
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
1:0
10' Гол
Дрейер Андерс
2:0
52' Гол
Васкес Луис
53' Желтая карточка
Дилейни Томас
56' Желтая карточка
Мьянге Сенна
90'+6
33
Шмейхель
Каспер
56
Дебаст
Зено
54
Сарделла
Киллиан
25
Дилейни
Томас
15
Аугустинссон
Людвиг
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
10
Версхарен
Яри
12
Дольберг
Каспер
1
Варлесон
18
Мьянге
Сенна
4
Даланн
Йеспер
3
Уткус
Эдгарас
20
Назиньо
Флавио
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
6
Лемарешаль
Феликс
11
Минда
Алан
10
Гбоо
Янн
34
Сомерс
Тибо
19
Олайгбе
Казим
Андерлехт
4-2-3-1
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Андерлехт
Серкль Брюгге

20 матчей

100%
20 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

29 матчей

69%
6.9%
24.1%
20 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

51.7%
37.9%
10.4%
15 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
К
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
4:2
ЛЖ
0:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

2.14
1.53

Среднее время на гол

42
58

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.34
1.28

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 13 (2) 0.65
Дольберг Каспер 10 (2) 0.5
Леони Тео 3 0.15
Струйкенс Марио 3 0.15
Васкес Луис 3 0.15
Амузу Френсис 3 0.15
Вертонген Ян 1 0.05
Н'Диайе Мусса 1 0.05
Дилейни Томас 1 0.05
Сарделла Киллиан 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Версхарен Яри 0 0
Азар Торган 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 14 (2) 0.7
Сомерс Тибо 4 0.2
Минда Алан 3 0.15
Лопес Леонардо 2 0.1
Олайгбе Казим 2 0.1
Гбоо Янн 0 0
Сике Уго 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Уткус Эдгарас 0 0
Попович Борис 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 5 1
Леони Тео 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Вертонген Ян 3 0
Дилейни Томас 3 0
Сарделла Киллиан 3 0
Ритс Матс 2 0
Азар Торган 2 0
Аугустинссон Людвиг 2 0
Флипс Алексис 2 0
Патрис Луи 2 0
Васкес Луис 2 0
Brian Riemer 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 7 0
Уткус Эдгарас 5 0
Денкей Кевин 4 0
Попович Борис 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Сомерс Тибо 3 0
Лопес Леонардо 2 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Назиньо Флавио 2 0
Минда Алан 2 0
Лемарешаль Феликс 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Даланн Йеспер 1 0
Деман Оливье 1 0
Мирон Муслич 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Серкль Брюгге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
4
Андерлехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Серкль Брюгге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

14
14
Андерлехт
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Серкль Брюгге
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

22
11
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
18%
1
9%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
2
18%
31-45
4
18%
2
18%
46-60
3
14%
4
36%
61-75
6
27%
2
18%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Забито

16
16
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
2
13%
2
13%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
19%
3
19%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Забито

38
27
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 12
1 Не забивали 4
6
16%
3
11%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
7
18%
6
22%
31-45
6
16%
6
22%
46-60
5
13%
7
26%
61-75
9
24%
5
19%
76-90

Пропущено

22
20
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 10
1
5%
4
20%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
4
18%
6
30%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
5
23%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0
Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1
Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0

Результаты матчей

Андерлехт
Серкль Брюгге

Точный счет

2:1
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
1
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 35%
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
6
4
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
3
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
14
6
13
7
1.5
9
11
5
15
2.5
2
18
1
19
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 20 15 3 2 44 - 20 48
2.
Андерлехт
 20 12 6 2 39 - 21 42
3.
Гент
 20 10 8 2 36 - 20 38
4.
Генк
 20 9 7 4 41 - 20 34
5.
Брюгге
 20 9 7 4 38 - 17 34
6.
Антверпен
 20 8 8 4 37 - 20 32
7.
Серкль Брюгге
 20 10 1 9 25 - 22 31
8.
Сент-Трейден
 20 6 9 5 23 - 29 27
9.
Стандард
 20 5 8 7 19 - 29 23
10.
Мехелен
 20 6 4 10 20 - 25 22
11.
Вестерло
 20 5 6 9 30 - 35 21
12.
Спортинг Шарлеруа
 20 5 6 9 21 - 30 21
13.
РВДМ 47
 20 5 6 9 22 - 40 21
14.
АХ Лёвен
 20 4 4 12 25 - 38 16
15.
Эйпен
 20 4 3 13 21 - 43 15
16.
Кортрейк
 20 2 4 14 12 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
3.
Антверпен
 10 6 4 0 24 - 6 22
4.
Гент
 10 6 4 0 23 - 10 22
5.
Брюгге
 10 5 5 0 21 - 8 20
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 10 5 3 2 17 - 15 18
8.
Генк
 10 4 5 1 23 - 11 17
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 10 3 5 2 9 - 8 14
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 10 3 2 5 15 - 11 11
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 10 4 1 5 10 - 10 13
7.
Сент-Трейден
 10 2 6 2 14 - 18 12
8.
Вестерло
 10 2 5 3 16 - 16 11
9.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
10.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
11.
Мехелен
 10 2 2 6 10 - 18 8
12.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
13.
Эйпен
 10 2 1 7 8 - 20 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 10 0 3 7 4 - 15 3
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
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