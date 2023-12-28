Тур: 15. Стадион: Эстадио Жозе Гомеш. Главный судья: Пиньейру Жоау
Ход матча
11'
1:0
40'
47'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
98
Дида
Нельсон
25
Шинга
12
Фелипе
Жан
18
Вито
17
Рейш
Жоау
10
Андре
Силва
44
Галович
Нино
28
Эшгаю
Тьягу
10
Джейсон
- Основной состав
-
98 Дида НельсонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 ШингаЗащитник
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
-
17 Рейш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
10 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
61 Ндур АлиунЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
29 КикашНападающий
-
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Роша МатиасЗащитник
-
30 Букия АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
18 Мишель БенжиНападающий
-
Главный тренер: Daniel Sousa
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|3 (1)
|0.2
|Кикаш
|3
|0.2
|Тавареш Роналду
|2
|0.13
|Кордейру Леонарду
|2
|0.13
|Перейра Рональд
|1
|0.07
|Фелипе Жан
|1
|0.07
|Андре Силва
|1
|0.07
|Гаспар Киалонга
|1
|0.07
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Алосио
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
|Н'До Режис
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|7
|0.47
|Гонсалес Кристо
|6
|0.4
|Джейсон
|2
|0.13
|Силла Морлей
|1
|0.07
|Сантуш Педру
|1
|0.07
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Букия Андре
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|5
|0
|Мансур
|3
|1
|Виера Серхио
|1
|2
|Кикаш
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Алосио
|3
|0
|Кордейру Леонарду
|3
|0
|Перейра Рональд
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Рейш Жоау
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Омурва Джонстон
|2
|0
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Морлей
|5
|0
|Симау Давид
|3
|1
|Мухика Рафаэль
|3
|1
|Сантуш Педру
|4
|0
|Трецца Альфонсо
|4
|0
|Куасси Эбуэ
|2
|1
|Эшгаю Тьягу
|3
|0
|Милованов Богдан
|1
|1
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Де Арруабаррена Игнасио
|2
|0
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Арока
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Арока
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
4
9
Эштрела
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
7
8
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
10
12
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
7
70%
2
17%
76-90
Забито
13
17
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
4
31%
3
18%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
4
31%
4
24%
76-90
Пропущено
20
20
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
1
5%
4
20%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
20%
3
15%
61-75
10
50%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1
Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1
Арока
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2
Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1
Результаты матчей
Эштрела
Арока
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
34
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
59
59
113
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|30 - 15
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|25 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|21 - 11
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 21
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 18
|18
|9.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 15
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 28
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 32
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|25 - 24
|14
|14.
|0:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|18 - 20
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|25 - 29
|12
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 24
|12
|18.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|1:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|15.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|12 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|11.
|1:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|14.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 9
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|12 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 22
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (5)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|7
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
|Порту
|Карму Давид
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эштрела 1:1 Арока
Исход игры
Эштрела
48.4% (60)
Ничья
37.9% (47)
Арока
13.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
22.43% (24)
Меньше
77.57% (83)
Обе команды забьют
Да
57.94% (62)
Нет
42.06% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (38)
1:0 Эштрела
28.2% (35)
2:1 Эштрела
11.3% (14)
1:2 Арока
7.3% (9)
0:0 Ничья
3.2% (4)
2:0 Эштрела
2.4% (3)
0:1 Арока
1.6% (2)
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