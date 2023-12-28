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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Эштрела
1:1
Второй тайм: 47'
Арока
0'
1:0
11' Гол
Гаспар Киалонга
40' Желтая карточка
Мухика Рафаэль
1:1
47' Гол

Ход матча

11'
Гаспар Киалонга
(Фелипе Жан)
1:0
40'
 
Мухика Рафаэль
47'
1:1
Прогнозы 124
Эштрела 48.4% (60)
X 37.9% (47)
Арока 13.7% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эштрела
Ничья
Арока
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Все Коэффициенты
98
Дида
Нельсон
14
Алмейда
Фелипе
4
Гаспар
Киалонга
25
Шинга
12
Фелипе
Жан
22
Кордейру
Леонарду
18
Вито
17
Рейш
Жоау
8
Лео
Родригес
10
Андре
Силва
90
Перейра
Рональд
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
22
Милованов
Богдан
44
Галович
Нино
4
Монтеро
Франcиско
28
Эшгаю
Тьягу
5
Симау
Давид
8
Куасси
Эбуэ
2
Силла
Морлей
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
19
Мухика
Рафаэль
Эштрела
3-4-3
Арока
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 3 (1) 0.2
Кикаш 3 0.2
Тавареш Роналду 2 0.13
Кордейру Леонарду 2 0.13
Перейра Рональд 1 0.07
Фелипе Жан 1 0.07
Андре Силва 1 0.07
Гаспар Киалонга 1 0.07
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Н'До Режис 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 7 0.47
Гонсалес Кристо 6 0.4
Джейсон 2 0.13
Силла Морлей 1 0.07
Сантуш Педру 1 0.07
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Букия Андре 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 5 0
Мансур 3 1
Виера Серхио 1 2
Кикаш 3 0
Лео Родригес 3 0
Алосио 3 0
Кордейру Леонарду 3 0
Перейра Рональд 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Рейш Жоау 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Алмейда Фелипе 1 0
Андре Силва 1 0
Ндур Алиун 1 0
Сантос Хеверттон 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 5 0
Симау Давид 3 1
Мухика Рафаэль 3 1
Сантуш Педру 4 0
Трецца Альфонсо 4 0
Куасси Эбуэ 2 1
Эшгаю Тьягу 3 0
Милованов Богдан 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Де Арруабаррена Игнасио 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Монтеро Франcиско 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Джейсон 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Эштрела
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Арока
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Арока
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
9
Эштрела
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

7
8
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

10
12
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
7
70%
2
17%
76-90

Забито

13
17
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
4
31%
3
18%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Пропущено

20
20
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
1
5%
4
20%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
20%
3
15%
61-75
10
50%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1
Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1
Арока
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2
Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1

Результаты матчей

Эштрела
Арока

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
4
1.5
3
5
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
5
9
1
13
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 11 1 2 30 - 15 34
2.
Бенфика
 Заявка 14 10 3 1 25 - 10 33
3.
Порту
 Заявка 14 10 1 3 21 - 11 31
4.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 36 - 21 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Эштрела
 1:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
8.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
9.
Фамаликан
 Заявка 14 4 6 4 13 - 15 18
10.
Каса Пия
 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
11.
Боавишта
 Заявка 14 4 4 6 21 - 28 16
12.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 3 7 16 - 32 15
13.
Эшторил
 Заявка 14 4 2 8 25 - 24 14
14.
Арока
 0:1 Заявка 15 3 4 8 18 - 20 13
15.
Жил Висенте
 Заявка 14 3 3 8 25 - 29 12
16.
Визела
 Заявка 15 2 6 7 14 - 22 12
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 Заявка 14 3 1 10 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 19 - 6 24
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
5.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Эштрела
 1:0 Заявка 8 4 0 4 9 - 9 12
8.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
9.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
11.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
15.
Арока
 0:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Порту
 Заявка 8 6 0 2 12 - 6 18
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
11.
Эштрела
 1:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
14.
Арока
 0:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 9 5
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 12 - 19 4
16.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
17.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (5)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Визела Эссанд Самюэль 7
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Порту Карму Давид 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    ГОООООЛ Арока забивает
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Рефери не любит споров - именно за это Мухика Рафаэль сейчас получил желтую
  • 11'
    Фелипе Жан сделал результативную передачу.
  • 11'
    ГОООООЛ - Гаспар Киалонга Эштрела забивает ударом головой
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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Прогнозы 124
Эштрела 48.4% (60)
X 37.9% (47)
Арока 13.7% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эштрела
Ничья
Арока
2.80
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3.55
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7.10
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Где смотреть матч Эштрела 1:1 Арока онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эштрела 1:1 Арока

Исход игры
Эштрела
48.4% (60)
Ничья
37.9% (47)
Арока
13.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
22.43% (24)
Меньше
77.57% (83)
Обе команды забьют
Да
57.94% (62)
Нет
42.06% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (38)
1:0 Эштрела
28.2% (35)
2:1 Эштрела
11.3% (14)
1:2 Арока
7.3% (9)
0:0 Ничья
3.2% (4)
2:0 Эштрела
2.4% (3)
0:1 Арока
1.6% (2)
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