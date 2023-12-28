  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 4390 Главный судья: Пиньейру Жоау
Эштрела
1:4
Конец матча
Арока
0'
1:0
11' Гол
Гаспар Киалонга
40' Желтая карточка
Мухика Рафаэль
1:1
47' Гол
Мухика Рафаэль
66' Желтая карточка
Силла Морлей
71' Красная карточка
Дида Нельсон
1:1
75' Не забитый пенальти
Гонсалес Кристо
1:2
77' Гол
Джейсон
1:3
80' Гол
Монтеро Франcиско
1:4
90' Гол
Букия Андре
90' Желтая карточка
Де Арруабаррена Игнасио
90'+8
98
Дида
Нельсон
14
Алмейда
Фелипе
4
Гаспар
Киалонга
25
Шинга
12
Фелипе
Жан
22
Кордейру
Леонарду
18
Вито
17
Рейш
Жоау
8
Лео
Родригес
10
Андре
Силва
90
Перейра
Рональд
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
22
Милованов
Богдан
44
Галович
Нино
4
Монтеро
Франcиско
28
Эшгаю
Тьягу
5
Симау
Давид
8
Куасси
Эбуэ
2
Силла
Морлей
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
19
Мухика
Рафаэль
Эштрела
3-4-3
Арока
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 3 (1) 0.2
Кикаш 3 0.2
Тавареш Роналду 2 0.13
Кордейру Леонарду 2 0.13
Перейра Рональд 1 0.07
Фелипе Жан 1 0.07
Андре Силва 1 0.07
Гаспар Киалонга 1 0.07
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Н'До Режис 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 8 0.53
Гонсалес Кристо 6 0.4
Джейсон 3 0.2
Силла Морлей 1 0.07
Букия Андре 1 0.07
Сантуш Педру 1 0.07
Монтеро Франcиско 1 0.07
Симау Давид 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Галович Нино 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 5 0
Мансур 3 1
Виера Серхио 1 2
Кикаш 3 0
Лео Родригес 3 0
Алосио 3 0
Кордейру Леонарду 3 0
Перейра Рональд 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Рейш Жоау 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Андре Силва 1 0
Ндур Алиун 1 0
Сантос Хеверттон 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 6 0
Симау Давид 3 1
Мухика Рафаэль 3 1
Сантуш Педру 4 0
Трецца Альфонсо 4 0
Куасси Эбуэ 2 1
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Эшгаю Тьягу 3 0
Милованов Богдан 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Гонсалес Кристо 2 0
Монтеро Франcиско 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Джейсон 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Эштрела
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Арока
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
4
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Арока
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
9
Эштрела
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Арока
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

8
12
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
4
33%
76-90

Пропущено

14
9
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
7%
2
22%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
6
43%
2
22%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

10
12
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
7
70%
2
17%
76-90

Забито

14
21
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
14%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
4
29%
4
19%
46-60
3
21%
4
19%
61-75
4
29%
7
33%
76-90

Пропущено

24
21
5 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
1
4%
5
24%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
2
8%
5
24%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
13
54%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1
Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1
Арока
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2
Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1

Результаты матчей

Эштрела
Арока

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
6
9
1
14
2.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 11 1 2 30 - 15 34
2.
Бенфика
 Заявка 14 10 3 1 25 - 10 33
3.
Порту
 Заявка 14 10 1 3 21 - 11 31
4.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 36 - 21 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 Заявка 14 4 6 4 13 - 15 18
9.
Каса Пия
 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
10.
Боавишта
 Заявка 14 4 4 6 21 - 28 16
11.
Арока
 Заявка 15 4 4 7 22 - 20 16
12.
Эштрела
 Заявка 15 4 4 7 16 - 22 16
13.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 3 7 16 - 32 15
14.
Эшторил
 Заявка 14 4 2 8 25 - 24 14
15.
Жил Висенте
 Заявка 14 3 3 8 25 - 29 12
16.
Визела
 Заявка 15 2 6 7 14 - 22 12
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 Заявка 14 3 1 10 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 19 - 6 24
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
5.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
9.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
10.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
11.
Эштрела
 Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Порту
 Заявка 8 6 0 2 12 - 6 18
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
11.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
14.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 12 - 19 4
16.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
17.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (5)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Порту Карму Давид 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 66'
      Morlaye Sylla - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 58'
      Тактическая замена. Вито уходит с поля и его заменяет Келиано Мануэль
    • 58'
      Тактическая замена. Лео Родригес уходит с поля и его заменяет Тавареш Роналду
    • 47'
      Эшгаю Тьягу сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Мухика Рафаэль забивает с левой ноги!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Рефери не любит споров - именно за это Мухика Рафаэль сейчас получил желтую
    • 11'
      Фелипе Жан сделал результативную передачу.
    • 11'
      ГОООООЛ - Гаспар Киалонга Эштрела забивает ударом головой
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 124
    Эштрела 48.4% (60)
    X 37.9% (47)
    Арока 13.7% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Эштрела 1:4 Арока онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эштрела 1:4 Арока

    Исход игры
    Эштрела
    48.4% (60)
    Ничья
    37.9% (47)
    Арока
    13.7% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.43% (24)
    Меньше
    77.57% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    57.94% (62)
    Нет
    42.06% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.6% (38)
    1:0 Эштрела
    28.2% (35)
    2:1 Эштрела
    11.3% (14)
    1:2 Арока
    7.3% (9)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    2:0 Эштрела
    2.4% (3)
    0:1 Арока
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный