Тур: 1.
4:1
Конец матча
0'
0:1
23' ГолRei Tachikawa
1:1
27' ГолIsak Vanlalruatfela
28' Желтая карточкаScott Cooper
2:1
36' ГолКришна Рой
43' Желтая карточкаJitendra Singh
3:1
45' ПенальтиМаурисио Диего
4:1
45' ГолКришна Рой
90'+8
Ход матча
23'
0:1
27'
28'
36'
2:1
43'
45'
3:1
45'
10
Ahmed
Jahouh
21
Кришна
Рой
32
Rehenesh
TP
12
Provat
Lakra
91
Элсинью
77
Nikhil
Barla
17
Imran
Khan
99
Чима
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
36 Sahil Panwar
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
-
12 Provat LakraЗащитник
-
91 ЭлсиньюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Nikhil BarlaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Imran KhanПолузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vishal Yadav
-
-
-
-
-
27 Emil Benny
-
Главный тренер: Scott Cooper
История личных встреч
Дели Динамос
Джамшедпур
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
13 матчей
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.67
1.57
Среднее время на гол
135
57
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2.29
1.83
Среднее время на гол
39
49
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.54
1.69
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
53
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кришна Рой
|7 (1)
|0.58
|Маурисио Диего
|4 (1)
|0.33
|Mourtada Sergine Fall
|3
|0.25
|Isak Vanlalruatfela
|2
|0.17
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.17
|Ahmed Jahouh
|2 (1)
|0.17
|Amey Ranwade
|1
|0.08
|Lalmalsawma
|1
|0.08
|Годдард Си
|0
|0
|Дельгадо Карлос
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|5
|0.42
|Rei Tachikawa
|2
|0.17
|Доунгел Семинлен
|1
|0.08
|Laldinpuia Pc
|1
|0.08
|Sanan Mohammed
|1
|0.08
|Амбри Стив
|1 (1)
|0.08
|Nikhil Barla
|0
|0
|Манзорро Жереми
|0
|0
|Imran Khan
|0
|0
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|4
|0
|Маурисио Диего
|2
|1
|Jerry Lalrinzuala
|3
|0
|Pranjal Bhumij
|3
|0
|Сингх Амриндер
|3
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|3
|0
|Дельгадо Карлос
|2
|0
|Кришна Рой
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Гахлот Нарендер
|1
|0
|Princeton Rebello
|1
|0
|Aniket Jadhav
|1
|0
|Lalmalsawma
|1
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pratik Chowdhary
|4
|0
|Jitendra Singh
|4
|0
|Стеванович Ален
|3
|0
|Манзорро Жереми
|3
|0
|Халдер Пронай
|3
|0
|Nikhil Barla
|3
|0
|Emil Benny
|2
|0
|Rehenesh TP
|0
|1
|Чима Даниэль
|1
|0
|Элсинью
|1
|0
|Доунгел Семинлен
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Амбри Стив
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
|Scott Cooper
|1
|0
Результаты матчей
Дели Динамос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Джамшедпур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
2
Дели Динамос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Джамшедпур
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
3
Дели Динамос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Джамшедпур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
15
6
11 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
13%
3
50%
16-30
9
60%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Пропущено
7
6
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Забито
22
11
16 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
2
9%
2
18%
1-15
3
14%
3
27%
16-30
11
50%
1
9%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
3
14%
4
36%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
4
33%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0
АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3
Джамшедпур
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1
Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2
Результаты матчей
Дели Динамос
Джамшедпур
Точный счет
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Дели Динамос
Джамшедпур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
66
75
39
39
111
111
111
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|7 (2)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|7 (1)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|5
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|5
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 3