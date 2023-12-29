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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Дели Динамос
4:1
Конец матча
Джамшедпур
0'
0:1
23' Гол
Rei Tachikawa
1:1
27' Гол
Isak Vanlalruatfela
28' Желтая карточка
Scott Cooper
2:1
36' Гол
Кришна Рой
43' Желтая карточка
Jitendra Singh
3:1
45' Пенальти
Маурисио Диего
4:1
45' Гол
Кришна Рой
90'+8
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
3
Гахлот
Нарендер
5
Дельгадо
Карлос
18
Jerry
Lalrinzuala
7
Khawlhring
Lalthathanga
10
Ahmed
Jahouh
25
Princeton
Rebello
21
Кришна
Рой
9
Маурисио
Диего
19
Isak
Vanlalruatfela
32
Rehenesh
TP
12
Provat
Lakra
91
Элсинью
4
Laldinpuia
Pc
3
Jitendra
Singh
77
Nikhil
Barla
8
Rei
Tachikawa
10
Манзорро
Жереми
17
Imran
Khan
99
Чима
Даниэль
15
Sanan
Mohammed
Дели Динамос
Джамшедпур

История личных встреч

Дели Динамос
Джамшедпур

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

13 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

СИ
0:1
СИ
0:2
СИ
2:3
СИ
5:1
СИ
0:4
СИ
0:1
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
2:2
СИ
3:2
СИ
0:1

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.57

Среднее время на гол

135
57

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2.29
1.83

Среднее время на гол

39
49

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.54
1.69

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
53

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кришна Рой 7 (1) 0.58
Маурисио Диего 4 (1) 0.33
Mourtada Sergine Fall 3 0.25
Isak Vanlalruatfela 2 0.17
Jerry Mawihmingthanga 2 0.17
Ahmed Jahouh 2 (1) 0.17
Amey Ranwade 1 0.08
Lalmalsawma 1 0.08
Годдард Си 0 0
Дельгадо Карлос 0 0
Khawlhring Lalthathanga 0 0
Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 5 0.42
Rei Tachikawa 2 0.17
Доунгел Семинлен 1 0.08
Laldinpuia Pc 1 0.08
Sanan Mohammed 1 0.08
Амбри Стив 1 (1) 0.08
Nikhil Barla 0 0
Манзорро Жереми 0 0
Imran Khan 0 0

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 4 0
Маурисио Диего 2 1
Jerry Lalrinzuala 3 0
Pranjal Bhumij 3 0
Сингх Амриндер 3 0
Khawlhring Lalthathanga 3 0
Дельгадо Карлос 2 0
Кришна Рой 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Amey Ranwade 1 0
Гахлот Нарендер 1 0
Princeton Rebello 1 0
Aniket Jadhav 1 0
Lalmalsawma 1 0
Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pratik Chowdhary 4 0
Jitendra Singh 4 0
Стеванович Ален 3 0
Манзорро Жереми 3 0
Халдер Пронай 3 0
Nikhil Barla 3 0
Emil Benny 2 0
Rehenesh TP 0 1
Чима Даниэль 1 0
Элсинью 1 0
Доунгел Семинлен 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Амбри Стив 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Imran Khan 1 0
Laldinpuia Pc 1 0
Scott Cooper 1 0

Результаты матчей

Дели Динамос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Джамшедпур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
2
Дели Динамос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Джамшедпур
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
3
Дели Динамос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Джамшедпур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

15
6
11 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
13%
3
50%
16-30
9
60%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Пропущено

7
6
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Забито

22
11
16 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
2
9%
2
18%
1-15
3
14%
3
27%
16-30
11
50%
1
9%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
3
14%
4
36%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
4
33%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0
АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3
Джамшедпур
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1
Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2

Результаты матчей

Дели Динамос
Джамшедпур

Точный счет

1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Дели Динамос
Джамшедпур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
2
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
6
7
5
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 12 8 2 2 17 - 10 26
2.
Дели Динамос
 12 7 3 2 22 - 12 24
3.
Гоа
 9 7 2 0 15 - 4 23
4.
Мумбаи Сити
 11 6 4 1 18 - 9 22
5.
АТК
 10 6 1 3 19 - 14 19
6.
Ченнаин
 12 3 3 6 15 - 22 12
7.
Ист Бенгал
 10 2 5 3 11 - 8 11
8.
Нортист Юнайтед
 11 2 5 4 12 - 17 11
9.
Бенгалуру
 12 2 5 5 12 - 19 11
10.
Джамшедпур
 12 2 3 7 12 - 15 9
11.
Пенджаб
 12 1 5 6 9 - 18 8
12.
Хайдарабад
 11 0 4 7 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 7 5 2 0 12 - 6 17
2.
Дели Динамос
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Бенгалуру
 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
7.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
8.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
АТК
 5 2 1 2 7 - 8 7
10.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Пенджаб
 5 1 2 2 3 - 4 5
12.
Хайдарабад
 4 0 1 3 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
2.
Гоа
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Керала Бластерс
 5 3 0 2 5 - 4 9
4.
Мумбаи Сити
 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Дели Динамос
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Ченнаин
 7 1 2 4 6 - 14 5
7.
Джамшедпур
 7 1 1 5 7 - 9 4
8.
Нортист Юнайтед
 5 0 3 2 3 - 9 3
9.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
10.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
11.
Ист Бенгал
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Бенгалуру
 6 0 2 4 5 - 10 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 7 (2)
Дели Динамос Кришна Рой 7 (1)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Джамшедпур Чима Даниэль 5
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 5
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 3
Весь список
  • 46'
    Sanan Mohammed уходит с поля. Доунгел Семинлен выходит вместо него
  • 46'
    Jitendra Singh уходит с поля. Nongdamba Naorem выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Isak Vanlalruatfela сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
  • 47'
    Г О О О О Л - Маурисио Диего из команды Дели Динамос забивает с точки!
  • 43'
    Jitendra Singh получил желтую карточку от судьи
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