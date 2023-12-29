Тур: 1.
1:1
Конец матча
0'
0:1
20' ГолCarlitos XI
1:1
26' ГолJithin M.S
38' Желтая карточкаGani Nigam
55' Желтая карточкаMacarton Nickson
82' Желтая карточкаDinesh Singh
90'+7
Ход матча
20'
0:1
26'
1:1
38'
55'
80'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Gani
Nigam
18
Jithin
M.S
41
Jay
Gupta
15
Сингх
Уданта
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Gani NigamПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Jithin M.SНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Хамед ЯссерЗащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
-
21 Сингх МанвирПолузащитник
-
25 Thoi SinghПолузащитник
-
-
-
26 Konsam Singh
-
23 Bekey Oram
-
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
-
-
21 Saviour Gama
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
Нортист Юнайтед
Гоа
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
5.6%
66.7%
27.7%
1 победа 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Среднее время на гол
50
101
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
2.11
1.56
Среднее время на гол
42
57
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
1.94
1.22
Тотал матчей
2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
46
73
Бомбардиры внутри турнира
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Parthib Gogoi
|3
|0.25
|Альбьяк Нестор
|2 (1)
|0.17
|Konsam Singh
|2
|0.17
|Jithin M.S
|1
|0.08
|Asheer Akhtar
|1
|0.08
|Сабако Мичел
|1
|0.08
|Ибсон Баррето
|1 (1)
|0.08
|Филиппото Ромен
|0
|0
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|4 (2)
|0.4
|Родригес Виктор II
|3
|0.3
|Carlitos XI
|3 (1)
|0.3
|Боргес Роуллин
|2
|0.2
|Сингх Уданта
|1
|0.1
|Jay Gupta
|1
|0.1
|Джинган Сандеш
|1
|0.1
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.1
|Макхью Карл
|0
|0
|Фернандес Брэндон
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Карточки
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|6
|0
|Asheer Akhtar
|4
|0
|Dinesh Singh
|4
|0
|Tondonba Singh
|2
|1
|Gani Nigam
|3
|0
|Хамед Яссер
|2
|0
|Mirshad Michu
|2
|0
|Macarton Nickson
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Redeem Tlang
|1
|0
|Сабако Мичел
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
|Jithin M.S
|1
|0
|Buanthanglun Samte
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Макхью Карл
|2
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Боргес Роуллин
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Гоа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
1
Нортист Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Гоа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
6
Нортист Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Гоа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Пропущено
11
3
10 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
33%
16-30
4
36%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
11%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
36%
3
19%
76-90
Пропущено
20
5
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
3
15%
1
20%
1-15
5
25%
1
20%
16-30
5
25%
2
40%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
2
10%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0
Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1
Гоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0
Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
Гоа
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
6 раз 50%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Нортист Юнайтед
Гоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
14
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
82
210
46
111
37
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|7 (2)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|7 (1)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|5
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|5
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 3