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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Нортист Юнайтед
1:1
Конец матча
Гоа
0'
0:1
20' Гол
Carlitos XI
1:1
26' Гол
Jithin M.S
38' Желтая карточка
Gani Nigam
55' Желтая карточка
Macarton Nickson
82' Желтая карточка
Dinesh Singh
90'+7
32
Mirshad
Michu
2
Dinesh
Singh
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
77
Buanthanglun
Samte
6
Бемаммер
Мохаммед
15
Macarton
Nickson
17
Gani
Nigam
10
Филиппото
Ромен
18
Jithin
M.S
11
Parthib
Gogoi
13
Arshdeep
Singh
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
3
Джинган
Сандеш
41
Jay
Gupta
4
Макхью
Карл
8
Фернандес
Райньер
15
Сингх
Уданта
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
9
Carlitos
XI
Нортист Юнайтед
Гоа

История личных встреч

Нортист Юнайтед
Гоа

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

5.6%
66.7%
27.7%
1 победа 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
2:2
СИ
1:1
СИ
2:0
СИ
2:2
СИ
5:1
СИ
2:2
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
1:1
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Среднее время на гол

50
101

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

2.11
1.56

Среднее время на гол

42
57

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.22

Тотал матчей

2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

46
73

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Parthib Gogoi 3 0.25
Альбьяк Нестор 2 (1) 0.17
Konsam Singh 2 0.17
Jithin M.S 1 0.08
Asheer Akhtar 1 0.08
Сабако Мичел 1 0.08
Ибсон Баррето 1 (1) 0.08
Филиппото Ромен 0 0
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 4 (2) 0.4
Родригес Виктор II 3 0.3
Carlitos XI 3 (1) 0.3
Боргес Роуллин 2 0.2
Сингх Уданта 1 0.1
Jay Gupta 1 0.1
Джинган Сандеш 1 0.1
Boris Singh Thangjam 1 0.1
Макхью Карл 0 0
Фернандес Брэндон 0 0
Фернандес Райньер 0 0

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 6 0
Asheer Akhtar 4 0
Dinesh Singh 4 0
Tondonba Singh 2 1
Gani Nigam 3 0
Хамед Яссер 2 0
Mirshad Michu 2 0
Macarton Nickson 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Redeem Tlang 1 0
Сабако Мичел 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Jithin M.S 1 0
Buanthanglun Samte 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Noah Sadaoui 3 0
Макхью Карл 2 0
Родригес Виктор II 2 0
Онайндиа Одеи 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Ретре Пауло 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Боргес Роуллин 1 0
Arshdeep Singh 1 0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Гоа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1
Нортист Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Гоа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
6
Нортист Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Гоа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Пропущено

11
3
10 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
33%
16-30
4
36%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
11%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
36%
3
19%
76-90

Пропущено

20
5
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
3
15%
1
20%
1-15
5
25%
1
20%
16-30
5
25%
2
40%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
2
10%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0
Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1
Гоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0
Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
Гоа

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
6 раз 50%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Нортист Юнайтед
Гоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
1
4
1
6
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
10
1.5
4
6
1
11
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 12 8 2 2 17 - 10 26
2.
Гоа
 10 7 3 0 16 - 5 24
3.
Дели Динамос
 12 7 3 2 22 - 12 24
4.
Мумбаи Сити
 11 6 4 1 18 - 9 22
5.
АТК
 10 6 1 3 19 - 14 19
6.
Ченнаин
 12 3 3 6 15 - 22 12
7.
Нортист Юнайтед
 12 2 6 4 13 - 18 12
8.
Ист Бенгал
 10 2 5 3 11 - 8 11
9.
Бенгалуру
 12 2 5 5 12 - 19 11
10.
Джамшедпур
 12 2 3 7 12 - 15 9
11.
Пенджаб
 12 1 5 6 9 - 18 8
12.
Хайдарабад
 11 0 4 7 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 7 5 2 0 12 - 6 17
2.
Дели Динамос
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Бенгалуру
 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
7.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
АТК
 5 2 1 2 7 - 8 7
10.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Пенджаб
 5 1 2 2 3 - 4 5
12.
Хайдарабад
 4 0 1 3 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
2.
Гоа
 5 3 2 0 10 - 3 11
3.
Керала Бластерс
 5 3 0 2 5 - 4 9
4.
Мумбаи Сити
 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Дели Динамос
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Ченнаин
 7 1 2 4 6 - 14 5
7.
Джамшедпур
 7 1 1 5 7 - 9 4
8.
Нортист Юнайтед
 5 0 3 2 3 - 9 3
9.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
10.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
11.
Ист Бенгал
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Бенгалуру
 6 0 2 4 5 - 10 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 7 (2)
Дели Динамос Кришна Рой 7 (1)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Джамшедпур Чима Даниэль 5
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 5
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 3
Весь список
  • 64'
    Gani Nigam уходит с поля. Konsam Phalguni Singh выходит вместо него
  • 61'
    Сингх Уданта уходит с поля. Boris Singh Thangjam выходит вместо него
  • 55'
    Macarton Nickson получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Gani Nigam получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Parthib Gogoi сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Jithin M.S бьет в цель!
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