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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Фиорентина
0:0
Второй тайм: 54'
Торино
0'
24' Желтая карточка
Бираги Кристиано

Ход матча

24'
Бираги Кристиано
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 169 Количество передач 201
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 134
Фиорентина 88.8% (119)
X 8.2% (11)
Торино 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фиорентина
Ничья
Торино
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
32
Дункан
Альфред
99
Куаме
Кристиан
5
Бонавентура
Джакомо
11
Иконе
Жонатан
9
Бельтран
Лукас
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
20
Лазаро
Валентино
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
11
Пеллегри
Пьетро
91
Сапата
Дуван
Фиорентина
4-2-3-1
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Фиорентина
Торино

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

30 матчей

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.7%
50%
13.3%
11 побед 15 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
К
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:2
ТМС
0:0
СA
1:0
К
0:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.27
0.93

Среднее время на гол

71
96

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

61
84

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 6 0.33
Гонсалес Николас 6 (1) 0.33
Бельтран Лукас 3 (1) 0.17
Мартинес Лукас II 3 0.17
Дункан Альфред 1 0.06
Бираги Кристиано 1 0.06
Нзола М'Бала 1 0.06
Соттиль Риккардо 1 0.06
Мандрагора Роландо 1 0.06
Куаме Кристиан 1 0.06
Брекало Йосип 1 0.06
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 4 0.22
Радоньич Неманья 3 0.17
Илич Иван 2 0.11
Буонджорно Алессандро 2 0.11
Санабрия Антонио 2 (1) 0.11
Влашич Никола 1 0.06
Шуурс Перр 1 0.06
Тамез Адриен 0 0
Белланова Рауль 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Родригес Рикардо 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 7 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Бираги Кристиано 4 0
Миленкович Никола 2 1
Паризи Фабьяно 3 0
Терраччиано Пьетро 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мартинес Лукас II 2 0
Иконе Жонатан 2 0
Бельтран Лукас 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Мина Йерри 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Барак Антонин 1 0
Мело Артур 1 0
Инфантино Джино 1 0
Кайоде Майкл 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 6 0
Белланова Рауль 5 0
Тамез Адриен 4 0
Юрич Иван II 2 1
Буонджорно Алессандро 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Лазаро Валентино 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Влашич Никола 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Торино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
2
Фиорентина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Торино
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
9
Фиорентина
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Торино
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

14
11

Голы по времени матча

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
3
23%
1
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
3
50%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
33%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Забито

25
15
15 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
7
28%
2
13%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
4
16%
3
20%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
5
20%
4
27%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
5
26%
4
24%
46-60
2
11%
6
35%
61-75
3
16%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1
Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0
Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1

Результаты матчей

Фиорентина
Торино

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
3
1.5
2
7
3
5
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
6
1.5
1
7
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
10
7
8
9
1.5
3
14
5
12
2.5
2
15
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 41 - 7 44
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Болонья
 Заявка 17 8 7 2 21 - 12 31
5.
Фиорентина
 0:0 Заявка 18 9 4 5 26 - 18 31
6.
Рома
 Заявка 17 8 4 5 30 - 19 28
7.
Наполи
 0:0 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
8.
Аталанта
 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
9.
Торино
 0:0 Заявка 18 6 7 5 15 - 17 25
10.
Лацио
 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
11.
Монца
 0:0 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Лечче
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
13.
Дженоа
 Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
14.
Фрозиноне
 Заявка 17 5 4 8 22 - 28 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Верона
 Заявка 17 3 5 9 15 - 23 14
17.
Удинезе
 Заявка 17 1 11 5 15 - 28 14
18.
Кальяри
 Заявка 17 3 4 10 16 - 31 13
19.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
2.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
5.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
6.
Фиорентина
 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
8.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
9.
Торино
 0:0 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 0:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Торино
 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
10.
Монца
 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
11.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
12.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 Заявка 8 0 5 3 8 - 12 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 8
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Верона Дуда Ондрей 1 6
Аталанта Де Рон Мартен 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Раньери Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Фиорентина контролирует мяч.
    • 47'
      Влашич Никола выиграл воздушное противоборство у Дункан Альфред.
    • 46'
      Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Белланова Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Фиорентина пытается что-то создать.
    • 46'
      Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 134
    Фиорентина 88.8% (119)
    X 8.2% (11)
    Торино 3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Торино
    4.00
    3.15
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Торино

    Исход игры
    Фиорентина
    88.8% (119)
    Ничья
    8.2% (11)
    Торино
    3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (69)
    Меньше
    39.47% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    65.79% (75)
    Нет
    34.21% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    44% (59)
    1:0 Фиорентина
    21.6% (29)
    2:0 Фиорентина
    6.7% (9)
    1:1 Ничья
    5.2% (7)
    3:1 Фиорентина
    3% (4)
    1:2 Торино
    2.2% (3)
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    Фиорентина
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