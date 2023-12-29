Тур: 18. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Ла Пенья Федерико
0:0
Второй тайм: 54'
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
169 Количество передач 201
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кайоде
Майкл
16
Раньери
Лука
61
Тамез
Адриен
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сазонов СабаПолузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Торино
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы
30 матчей
43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.7%
50%
13.3%
11 побед 15 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.27
0.93
Среднее время на гол
71
96
Всего голов
44
32
Голов в среднем за матч
1.47
1.07
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
61
84
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|6
|0.33
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|0.33
|Бельтран Лукас
|3 (1)
|0.17
|Мартинес Лукас II
|3
|0.17
|Дункан Альфред
|1
|0.06
|Бираги Кристиано
|1
|0.06
|Нзола М'Бала
|1
|0.06
|Соттиль Риккардо
|1
|0.06
|Мандрагора Роландо
|1
|0.06
|Куаме Кристиан
|1
|0.06
|Брекало Йосип
|1
|0.06
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|4
|0.22
|Радоньич Неманья
|3
|0.17
|Илич Иван
|2
|0.11
|Буонджорно Алессандро
|2
|0.11
|Санабрия Антонио
|2 (1)
|0.11
|Влашич Никола
|1
|0.06
|Шуурс Перр
|1
|0.06
|Тамез Адриен
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|7
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Бираги Кристиано
|4
|0
|Миленкович Никола
|2
|1
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Терраччиано Пьетро
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Иконе Жонатан
|2
|0
|Бельтран Лукас
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
|Кайоде Майкл
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|6
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Тамез Адриен
|4
|0
|Юрич Иван II
|2
|1
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Торино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
2
Фиорентина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Торино
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
12
9
Фиорентина
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Торино
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
14
11
Голы по времени матча
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
3
23%
1
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
3
50%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
33%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
4
44%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Забито
25
15
15 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
7
28%
2
13%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
4
16%
3
20%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
5
20%
4
27%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
5
26%
4
24%
46-60
2
11%
6
35%
61-75
3
16%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1
Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0
Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1
Результаты матчей
Фиорентина
Торино
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
53
27
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
36
17
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
107
89
314
512
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|41 - 7
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|5.
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 18
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|30 - 19
|28
|7.
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|9.
|0:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 17
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 18
|24
|11.
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 28
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|11
|5
|15 - 28
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 31
|13
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|5.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|6.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|9.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|10.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
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|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Рома
|Паредес Леандро
|8
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 6
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Торино
Исход игры
Фиорентина
88.8% (119)
Ничья
8.2% (11)
Торино
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (69)
Меньше
39.47% (45)
Обе команды забьют
Да
65.79% (75)
Нет
34.21% (39)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
44% (59)
1:0 Фиорентина
21.6% (29)
2:0 Фиорентина
6.7% (9)
1:1 Ничья
5.2% (7)
3:1 Фиорентина
3% (4)
1:2 Торино
2.2% (3)
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