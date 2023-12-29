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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Фиорентина
1:0
Конец матча
Торино
0'
24' Желтая карточка
Бираги Кристиано
55' Желтая карточка
Риччи Самуэле
68' Желтая карточка
Кайоде Майкл
75' Желтая карточка
Раньери Лука
1:0
83' Гол
Раньери Лука
87' Желтая карточка
Иконе Жонатан
89' Желтая карточка
Джиджи Коффи
90'+7

Ход матча

24'
Бираги Кристиано
 
55'
 
Риччи Самуэле
62'
 
Линетти Кароль
Риччи Самуэле
62'
 
Санабрия Антонио
Пеллегри Пьетро
64'
Нзола М'Бала
Бельтран Лукас
 
65'
Мандрагора Роландо
Мело Артур
 
68'
Кайоде Майкл
 
75'
Раньери Лука
 
78'
Паризи Фабьяно
Бираги Кристиано
 
78'
 
Войвода Мергим
Белланова Рауль
78'
 
Джиджи Коффи
Влашич Никола
83'
Раньери Лука
(Кайоде Майкл)
1:0
87'
 
Сек Демба
Тамез Адриен
87'
Иконе Жонатан
 
88'
Соттиль Риккардо
Иконе Жонатан
 
88'
Мартинес Лукас
Бонавентура Джакомо
 
89'
 
Джиджи Коффи

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 354 Количество передач 319
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Фиорентина 88.8% (119)
X 8.2% (11)
Торино 3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
32
Дункан
Альфред
99
Куаме
Кристиан
5
Бонавентура
Джакомо
11
Иконе
Жонатан
9
Бельтран
Лукас
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
20
Лазаро
Валентино
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
11
Пеллегри
Пьетро
91
Сапата
Дуван
Фиорентина
4-2-3-1
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Фиорентина
Торино

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

30 матчей

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.7%
50%
13.3%
11 побед 15 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
К
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:2
ТМС
0:0
СA
1:0
К
0:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.27
0.93

Среднее время на гол

71
96

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

61
84

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 6 0.33
Гонсалес Николас 6 (1) 0.33
Бельтран Лукас 3 (1) 0.17
Мартинес Лукас II 3 0.17
Раньери Лука 2 0.11
Дункан Альфред 1 0.06
Бираги Кристиано 1 0.06
Нзола М'Бала 1 0.06
Соттиль Риккардо 1 0.06
Мандрагора Роландо 1 0.06
Куаме Кристиан 1 0.06
Брекало Йосип 1 0.06
Кайоде Майкл 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 4 0.22
Радоньич Неманья 3 0.17
Илич Иван 2 0.11
Буонджорно Алессандро 2 0.11
Санабрия Антонио 2 (1) 0.11
Влашич Никола 1 0.06
Шуурс Перр 1 0.06
Тамез Адриен 0 0
Белланова Рауль 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Родригес Рикардо 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 9 0
Бираги Кристиано 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Иконе Жонатан 4 0
Миленкович Никола 2 1
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Терраччиано Пьетро 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мартинес Лукас II 2 0
Бельтран Лукас 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Мина Йерри 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Барак Антонин 1 0
Мело Артур 1 0
Инфантино Джино 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 6 0
Белланова Рауль 5 0
Тамез Адриен 4 0
Юрич Иван II 2 1
Буонджорно Алессандро 3 0
Риччи Самуэле 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Лазаро Валентино 2 0
Джиджи Коффи 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Влашич Никола 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Торино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
2
Фиорентина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Торино
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
9
Фиорентина
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Торино
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
72% (13)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

14
11

Голы по времени матча

Забито

15
6
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
20%
1
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
50%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
4
33%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Забито

27
15
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
7
26%
2
13%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
7
26%
4
27%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
5
26%
4
21%
46-60
2
11%
6
32%
61-75
3
16%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1
Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0
Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1

Результаты матчей

Фиорентина
Торино

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
8
8
10
1.5
3
15
5
13
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 18 14 3 1 42 - 8 45
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 Заявка 17 8 7 2 21 - 12 31
6.
Рома
 Заявка 17 8 4 5 30 - 19 28
7.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
8.
Аталанта
 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
9.
Лацио
 0:0 Заявка 18 7 4 7 18 - 18 25
10.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
11.
Монца
 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Лечче
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
13.
Дженоа
 1:1 Заявка 18 5 5 8 19 - 23 20
14.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 18 5 5 8 22 - 28 20
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Верона
 Заявка 17 3 5 9 15 - 23 14
17.
Удинезе
 Заявка 17 1 11 5 15 - 28 14
18.
Кальяри
 Заявка 17 3 4 10 16 - 31 13
19.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
2.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
5.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
6.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
7.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
8.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
9.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
10.
Лацио
 0:0 Заявка 9 4 3 2 8 - 6 15
11.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 1:1 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 0:0 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Монца
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
10.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
11.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15.
Дженоа
 1:1 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 Заявка 8 0 5 3 8 - 12 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 9 0 3 6 7 - 16 3
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 9
Рома Паредес Леандро 8
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Верона Дуда Ондрей 1 6
Аталанта Де Рон Мартен 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 134
    Фиорентина 88.8% (119)
    X 8.2% (11)
    Торино 3% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Торино

    Исход игры
    Фиорентина
    88.8% (119)
    Ничья
    8.2% (11)
    Торино
    3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (69)
    Меньше
    39.47% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    65.79% (75)
    Нет
    34.21% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    44% (59)
    1:0 Фиорентина
    21.6% (29)
    2:0 Фиорентина
    6.7% (9)
    1:1 Ничья
    5.2% (7)
    3:1 Фиорентина
    3% (4)
    1:2 Торино
    2.2% (3)
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