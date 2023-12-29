  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Наполи
0:0
Второй тайм: 77'
Монца
0'
32' Желтая карточка
Перейра Педру
50' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
66' Желтая карточка
Жуан Жезус
67' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
0:0
68' Не забитый пенальти
Пессина Маттео

Ход матча

32'
 
Перейра Педру
46'
 
Биринделли Самуэле
Перейра Педру
50'
 
Биринделли Самуэле
57'
 
Колпани Андреа
Карбони Валентин
62'
 
Бондо Варрен
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
66'
Жуан Жезус
 
67'
Ди Лоренцо Джованни
 
68'
0:0
Пессина Маттео
71'
Гаэтано Джанлука
Зелиньски Пётр
 
71'
Линдстрём Йеспер
Дзербин Алессио
 
74'
Контини Никита
Мерет Алекс
 
76'
 
Мачин Хосе
Коломбо Лоренцо
76'
 
Читтадини Джорджо
Д'Амброзио Данило

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 270 Количество передач 218
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 138
Наполи 95.7% (132)
X 2.9% (4)
Монца 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Монца
2.33
Реклама, betcity.ru
4.50
Реклама, ligastavok.ru
8.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
20
Зелиньски
Пётр
68
Лоботка
Станислав
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
23
Дзербин
Алессио
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
16
Ди
Грегорио
Микеле
33
Д'Амброзио
Данило
6
Гальярдини
Роберто
5
Кальдирола
Лука
13
Перейра
Педру
II
84
Чиурриа
Патрик
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
32
Пессина
Маттео
21
Карбони
Валентин
47
Мота
Дани
9
Коломбо
Лоренцо
Наполи
4-3-3
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Наполи
Монца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:0
СA
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 7 (2) 0.39
Кварацхелия Хвича 5 0.28
Политано Маттео 5 (1) 0.28
Распадори Джакомо 3 0.17
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.11
Элмас Эльиф 2 0.11
Ди Лоренцо Джованни 1 0.06
Симеоне Джованни 1 0.06
Эстигор Лео 1 0.06
Гаэтано Джанлука 1 0.06
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 6 0.33
Коломбо Лоренцо 3 0.17
Кальдирола Лука 1 0.06
Гальярдини Роберто 1 0.06
Карбони Валентин 1 0.06
Пессина Маттео 1 (1) 0.06
Марич Мирко 1 0.06
Мота Дани 1 0.06
Виньято Самуэле 1 0.06
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 3 1
Руй Мариу 4 0
Каюсте Йенс 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Симеоне Джованни 3 0
Кварацхелия Хвича 3 0
Жуан Жезус 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Оливера Матиас 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Вальтер Маццарри 2 0
Руди Гарсия 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 5 0
Д'Амброзио Данило 3 1
Биринделли Самуэле 4 0
Кальдирола Лука 2 1
Иццо Армандо 3 0
Гальярдини Роберто 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Перейра Педру II 2 0
Мачин Хосе 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мота Дани 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Карбони Андреа 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Наполи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Монца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
2
Наполи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Монца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

16
9
Наполи
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Монца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

20
11

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
3
50%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
4
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
7
44%
3
30%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

28
16
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
4%
1
6%
1-15
5
18%
3
19%
16-30
6
21%
3
19%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
5
18%
4
25%
61-75
8
29%
4
25%
76-90

Пропущено

21
18
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
10%
7
39%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
29%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0
Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2
Монца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2
Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0

Результаты матчей

Наполи
Монца

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Наполи
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
2
7
1
7
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
4
6
3
1.5
1
7
3
6
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
6
10
7
1.5
3
14
4
13
2.5
2
15
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 41 - 7 44
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Болонья
 Заявка 17 8 7 2 21 - 12 31
5.
Фиорентина
 0:0 Заявка 18 9 4 5 26 - 18 31
6.
Рома
 Заявка 17 8 4 5 30 - 19 28
7.
Наполи
 0:0 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
8.
Аталанта
 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
9.
Торино
 0:0 Заявка 18 6 7 5 15 - 17 25
10.
Лацио
 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
11.
Монца
 0:0 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Лечче
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
13.
Дженоа
 Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
14.
Фрозиноне
 Заявка 17 5 4 8 22 - 28 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Верона
 Заявка 17 3 5 9 15 - 23 14
17.
Удинезе
 Заявка 17 1 11 5 15 - 28 14
18.
Кальяри
 Заявка 17 3 4 10 16 - 31 13
19.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
2.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
5.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
6.
Фиорентина
 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
8.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
9.
Торино
 0:0 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 0:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Торино
 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
10.
Монца
 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
11.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
12.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 Заявка 8 0 5 3 8 - 12 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 8
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Верона Дуда Ондрей 1 6
Аталанта Де Рон Мартен 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 138
    Наполи 95.7% (132)
    X 2.9% (4)
    Монца 1.4% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Монца
    2.33
    Реклама, betcity.ru
    4.50
    Реклама, ligastavok.ru
    8.40
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Наполи 0:0 Монца онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 0:0 Монца

    Исход игры
    Наполи
    95.7% (132)
    Ничья
    2.9% (4)
    Монца
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (48)
    Меньше
    57.89% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    34.21% (39)
    Нет
    65.79% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    34.1% (47)
    2:1 Наполи
    22.5% (31)
    1:0 Наполи
    13% (18)
    3:0 Наполи
    7.2% (10)
    3:1 Наполи
    5.1% (7)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Наполи
    Монца
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный