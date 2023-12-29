Тур: 18. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Ди Бельо Марко
0'
32' Желтая карточкаПерейра Педру
50' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
66' Желтая карточкаЖуан Жезус
67' Желтая карточкаДи Лоренцо Джованни
0:0
68' Не забитый пенальтиПессина Маттео
Ход матча
32'
66'
68'
0:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
10 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
270 Количество передач 218
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Наполи
Монца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|0.39
|Кварацхелия Хвича
|5
|0.28
|Политано Маттео
|5 (1)
|0.28
|Распадори Джакомо
|3
|0.17
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.11
|Элмас Эльиф
|2
|0.11
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.06
|Симеоне Джованни
|1
|0.06
|Эстигор Лео
|1
|0.06
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.06
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|6
|0.33
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.17
|Кальдирола Лука
|1
|0.06
|Гальярдини Роберто
|1
|0.06
|Карбони Валентин
|1
|0.06
|Пессина Маттео
|1 (1)
|0.06
|Марич Мирко
|1
|0.06
|Мота Дани
|1
|0.06
|Виньято Самуэле
|1
|0.06
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Руй Мариу
|4
|0
|Каюсте Йенс
|4
|0
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Кварацхелия Хвича
|3
|0
|Жуан Жезус
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Вальтер Маццарри
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|5
|0
|Д'Амброзио Данило
|3
|1
|Биринделли Самуэле
|4
|0
|Кальдирола Лука
|2
|1
|Иццо Армандо
|3
|0
|Гальярдини Роберто
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Перейра Педру II
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Монца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
2
Наполи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Монца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
16
9
Наполи
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Монца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
20
11
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
3
50%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
4
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
4
31%
4
33%
76-90
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
7
44%
3
30%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
28
16
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
4%
1
6%
1-15
5
18%
3
19%
16-30
6
21%
3
19%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
5
18%
4
25%
61-75
8
29%
4
25%
76-90
Пропущено
21
18
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
10%
7
39%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
29%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0
Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2
Монца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2
Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0
Результаты матчей
Наполи
Монца
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Наполи
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
44
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
63
17
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
107
314
413
215
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|41 - 7
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|5.
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 18
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|30 - 19
|28
|7.
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|9.
|0:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 17
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 18
|24
|11.
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 28
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|11
|5
|15 - 28
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 31
|13
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|5.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|6.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|9.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|10.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
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|Тюрам Маркус
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|Паредес Леандро
|8
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 6
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Монца
Исход игры
Наполи
95.7% (132)
Ничья
2.9% (4)
Монца
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (48)
Меньше
57.89% (66)
Обе команды забьют
Да
34.21% (39)
Нет
65.79% (75)
Популярный счёт
2:0 Наполи
34.1% (47)
2:1 Наполи
22.5% (31)
1:0 Наполи
13% (18)
3:0 Наполи
7.2% (10)
3:1 Наполи
5.1% (7)
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