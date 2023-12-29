76' Ох, нехорошо это выглядит. Д'Амброзио Данило получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Д'Амброзио Данило на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Ррахмани Амир нанес удар головой, но Michele Di Gregorio спокойно отбил мяч.

72' Удар от ворот произведет Монца

71' Дзербин Алессио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Кварацхелия Хвича создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Монца

69' Кварацхелия Хвича оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Зелиньски Пётр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Хорошую попытку сделал Ди Лоренцо Джованни . Удар в створ, но вратарь начеку

68' СПАСЕНО - Пессина Маттео пробил пенальти, но Алекс Мерет отбивает!

68' После проверки VAR судья не изменил решения - Монца пробьет пенальти!

68' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Монца

67' Рефери не любит споров - именно за это Ди Лоренцо Джованни сейчас получил желтую

66' Рефери не любит споров - именно за это Жуан Жезус сейчас получил желтую

66' Хорошую попытку сделал Биринделли Самуэле . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Зелиньски Пётр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Чиурриа Патрик из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Акпа-Акпро Жан-Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Акпа-Акпро Жан-Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Дзербин Алессио из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Зелиньски Пётр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Оооо... вот это был удар! Кварацхелия Хвича должен был забить с этой позиции.

56' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Распадори Джакомо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Хорошую попытку сделал Карбони Валентин . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Биринделли Самуэле из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Распадори Джакомо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Зелиньски Пётр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Монца

51' Дзербин Алессио из команды Наполи не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

50' Биринделли Самуэле получил желтую карточку от судьи

49' Жуан Жезус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Монца

48' Зелиньски Пётр из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника