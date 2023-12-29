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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Наполи
0:0
Конец матча
Монца
0'
32' Желтая карточка
Перейра Педру
50' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
66' Желтая карточка
Жуан Жезус
67' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
0:0
68' Не забитый пенальти
Пессина Маттео
79' Желтая карточка
Читтадини Джорджо
79' Желтая карточка
Палладино Раффаэле
80' Желтая карточка
Гаэтано Джанлука
81' Желтая карточка
Вальтер Маццарри
82' Желтая карточка
Бондо Варрен
82' Желтая карточка
Кварацхелия Хвича
82' Красная карточка
Вальтер Маццарри
90' Красная карточка
Палладино Раффаэле
90' Красная карточка
Марич Мирко
90'+8

Ход матча

32'
 
Перейра Педру
46'
 
Биринделли Самуэле
Перейра Педру
50'
 
Биринделли Самуэле
57'
 
Колпани Андреа
Карбони Валентин
62'
 
Бондо Варрен
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
66'
Жуан Жезус
 
67'
Ди Лоренцо Джованни
 
68'
0:0
Пессина Маттео
71'
Гаэтано Джанлука
Зелиньски Пётр
 
71'
Линдстрём Йеспер
Дзербин Алессио
 
74'
Контини Никита
Мерет Алекс
 
76'
 
Мачин Хосе
Коломбо Лоренцо
76'
 
Читтадини Джорджо
Д'Амброзио Данило
79'
 
Читтадини Джорджо
79'
 
Палладино Раффаэле
80'
Гаэтано Джанлука
 
81'
Вальтер Маццарри
 
82'
 
Бондо Варрен
82'
Кварацхелия Хвича
 
82'
Вальтер Маццарри
 
85'
Симеоне Джованни
Лоботка Станислав
 
90'
 
Палладино Раффаэле
90'
 
Марич Мирко

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 21
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 496 Количество передач 360
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 138
Наполи 95.7% (132)
X 2.9% (4)
Монца 1.4% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
20
Зелиньски
Пётр
68
Лоботка
Станислав
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
23
Дзербин
Алессио
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
16
Ди
Грегорио
Микеле
33
Д'Амброзио
Данило
6
Гальярдини
Роберто
5
Кальдирола
Лука
13
Перейра
Педру
II
84
Чиурриа
Патрик
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
32
Пессина
Маттео
21
Карбони
Валентин
47
Мота
Дани
9
Коломбо
Лоренцо
Наполи
4-3-3
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Наполи
Монца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:0
СA
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 7 (2) 0.39
Кварацхелия Хвича 5 0.28
Политано Маттео 5 (1) 0.28
Распадори Джакомо 3 0.17
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.11
Элмас Эльиф 2 0.11
Ди Лоренцо Джованни 1 0.06
Симеоне Джованни 1 0.06
Эстигор Лео 1 0.06
Гаэтано Джанлука 1 0.06
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 6 0.33
Коломбо Лоренцо 3 0.17
Кальдирола Лука 1 0.06
Гальярдини Роберто 1 0.06
Карбони Валентин 1 0.06
Пессина Маттео 1 (1) 0.06
Марич Мирко 1 0.06
Мота Дани 1 0.06
Виньято Самуэле 1 0.06
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 3 1
Вальтер Маццарри 3 1
Руй Мариу 4 0
Ди Лоренцо Джованни 4 0
Каюсте Йенс 4 0
Кварацхелия Хвича 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Жуан Жезус 3 0
Симеоне Джованни 3 0
Лоботка Станислав 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Оливера Матиас 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Руди Гарсия 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 5 0
Д'Амброзио Данило 3 1
Биринделли Самуэле 4 0
Палладино Раффаэле 2 1
Кальдирола Лука 2 1
Иццо Армандо 3 0
Гальярдини Роберто 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Перейра Педру II 2 0
Мачин Хосе 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мота Дани 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Карбони Андреа 1 0
Бондо Варрен 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Наполи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Монца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
2
Наполи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Монца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

16
9
Наполи
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Монца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

20
11

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
3
50%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
4
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
7
44%
3
30%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

28
16
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
1
4%
1
6%
1-15
5
18%
3
19%
16-30
6
21%
3
19%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
5
18%
4
25%
61-75
8
29%
4
25%
76-90

Пропущено

21
18
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
10%
7
39%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
29%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0
Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2
Монца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2
Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0

Результаты матчей

Наполи
Монца

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:3
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Наполи
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
6
3
1.5
1
8
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
7
10
8
1.5
3
15
4
14
2.5
2
16
2
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 42 - 8 45
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 Заявка 17 8 7 2 21 - 12 31
6.
Рома
 Заявка 17 8 4 5 30 - 19 28
7.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
8.
Лацио
 Заявка 18 8 3 7 21 - 19 27
9.
Аталанта
 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
10.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
11.
Монца
 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Лечче
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
13.
Дженоа
 Заявка 18 5 5 8 19 - 23 20
14.
Фрозиноне
 Заявка 18 5 4 9 23 - 31 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Верона
 Заявка 17 3 5 9 15 - 23 14
17.
Удинезе
 Заявка 17 1 11 5 15 - 28 14
18.
Кальяри
 Заявка 17 3 4 10 16 - 31 13
19.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
2.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
5.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
6.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
7.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
8.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
9.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
10.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
11.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Монца
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
10.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
11.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 Заявка 8 0 5 3 8 - 12 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
19.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 9
Рома Паредес Леандро 8
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Верона Дуда Ондрей 1 6
Аталанта Де Рон Мартен 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 138
    Наполи 95.7% (132)
    X 2.9% (4)
    Монца 1.4% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 0:0 Монца

    Исход игры
    Наполи
    95.7% (132)
    Ничья
    2.9% (4)
    Монца
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (48)
    Меньше
    57.89% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    34.21% (39)
    Нет
    65.79% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    34.1% (47)
    2:1 Наполи
    22.5% (31)
    1:0 Наполи
    13% (18)
    3:0 Наполи
    7.2% (10)
    3:1 Наполи
    5.1% (7)
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