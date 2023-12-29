Тур: 18. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Ди Бельо Марко
0'
32' Желтая карточкаПерейра Педру
50' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
66' Желтая карточкаЖуан Жезус
67' Желтая карточкаДи Лоренцо Джованни
0:0
68' Не забитый пенальтиПессина Маттео
79' Желтая карточкаЧиттадини Джорджо
79' Желтая карточкаПалладино Раффаэле
80' Желтая карточкаГаэтано Джанлука
81' Желтая карточкаВальтер Маццарри
82' Желтая карточкаБондо Варрен
82' Желтая карточкаКварацхелия Хвича
82' Красная карточкаВальтер Маццарри
90' Красная карточкаПалладино Раффаэле
90' Красная карточкаМарич Мирко
90'+8
Ход матча
32'
66'
68'
0:0
80'
81'
82'
82'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
10 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 21
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
496 Количество передач 360
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Наполи
Монца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|0.39
|Кварацхелия Хвича
|5
|0.28
|Политано Маттео
|5 (1)
|0.28
|Распадори Джакомо
|3
|0.17
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.11
|Элмас Эльиф
|2
|0.11
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.06
|Симеоне Джованни
|1
|0.06
|Эстигор Лео
|1
|0.06
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.06
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|6
|0.33
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.17
|Кальдирола Лука
|1
|0.06
|Гальярдини Роберто
|1
|0.06
|Карбони Валентин
|1
|0.06
|Пессина Маттео
|1 (1)
|0.06
|Марич Мирко
|1
|0.06
|Мота Дани
|1
|0.06
|Виньято Самуэле
|1
|0.06
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Руй Мариу
|4
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|4
|0
|Каюсте Йенс
|4
|0
|Кварацхелия Хвича
|4
|0
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Жуан Жезус
|3
|0
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|5
|0
|Д'Амброзио Данило
|3
|1
|Биринделли Самуэле
|4
|0
|Палладино Раффаэле
|2
|1
|Кальдирола Лука
|2
|1
|Иццо Армандо
|3
|0
|Гальярдини Роберто
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Перейра Педру II
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Монца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
2
Наполи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Монца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
16
9
Наполи
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Монца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
20
11
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
3
50%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
4
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
4
31%
4
33%
76-90
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
7
44%
3
30%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
28
16
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
1
4%
1
6%
1-15
5
18%
3
19%
16-30
6
21%
3
19%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
5
18%
4
25%
61-75
8
29%
4
25%
76-90
Пропущено
21
18
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
10%
7
39%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
29%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0
Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2
Монца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2
Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0
Результаты матчей
Наполи
Монца
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:3
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Наполи
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
63
18
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
117
108
315
414
216
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 8
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|5.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|30 - 19
|28
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|8.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 19
|27
|9.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 18
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 23
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 31
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|11
|5
|15 - 28
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 31
|13
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|6.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
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|Тюрам Маркус
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|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Рома
|Паредес Леандро
|8
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 6
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Монца
Исход игры
Наполи
95.7% (132)
Ничья
2.9% (4)
Монца
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (48)
Меньше
57.89% (66)
Обе команды забьют
Да
34.21% (39)
Нет
65.79% (75)
Популярный счёт
2:0 Наполи
34.1% (47)
2:1 Наполи
22.5% (31)
1:0 Наполи
13% (18)
3:0 Наполи
7.2% (10)
3:1 Наполи
5.1% (7)
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