  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Дженоа
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 64
Дженоа 3.1% (2)
X 4.7% (3)
Интер Милан 92.2% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Интер Милан
6.04
6.00
3.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Дженоа
Интер Милан

История личных встреч

Дженоа
Интер Милан

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед

33 матча

15.2%
18.2%
66.6%
5 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

6.1%
45.5%
48.4%
2 победы 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

СA
0:0
СA
4:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
0:3
СA
4:0
СA
0:4
СA
5:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
5:4
К
2:1
СA
0:1
СA
5:2
К
3:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:5
СA
0:2
К
3:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
4:1

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.6
0.72

Среднее время на гол

150
124

Всего голов

48
21

Голов в среднем за матч

2.67
1.4

Среднее время на гол

33
64

Всего голов

57
34

Голов в среднем за матч

1.73
1.03

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

52
87

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 7 (1) 0.41
Ретеги Матео 3 0.18
Малиновский Руслан 2 0.12
Экубан Калеб 1 0.06
Торсби Мортен 1 0.06
Дрэгушин Раду 1 0.06
Бани Маттиа 1 0.06
Бираски Давиде 1 0.06
Мессиас Жуниор 1 0.06
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Бадель Милан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 15 (1) 0.88
Тюрам Маркус 7 0.41
Чалханоглу Хакан 7 (6) 0.41
Димарко Федерико 3 0.18
Мхитарян Генрих 2 0.12
Барелла Николо 2 0.12
Дюмфрис Дензел 2 0.12
Ачерби Франческо 1 0.06
Фраттези Давиде 1 0.06
Биссекк Янн-Аурель 1 0.06
Арнаутович Марко 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Аугусто Карлос 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 6 0
Бани Маттиа 6 0
Бадель Милан 4 0
Френдруп Мортен 4 0
Де Винтер Кони 4 0
Мартинес Хосеп 2 1
Джилардино Альберто 3 0
Ретеги Матео 3 0
Аарон Мартин 1 1
Стротман Кевин 2 0
Васкес Хоан 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Гудмундссон Альберт 2 0
Фольякко Алессандро 2 0
Торсби Мортен 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 4 0
Чалханоглу Хакан 4 0
Барелла Николо 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Тюрам Маркус 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0

Результаты матчей

Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Интер Милан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
1
Дженоа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Интер Милан
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

6
22
Дженоа
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Интер Милан
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

11
23

Голы по времени матча

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
45%
4
22%
31-45
3
27%
3
17%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
1
9%
5
28%
76-90

Пропущено

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

8
23
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 9
12 Не забивали 8
1
13%
4
17%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
2
25%
7
30%
31-45
1
13%
3
13%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
2
25%
6
26%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
3
60%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Забито

19
41
10 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 16
5 Не забивали 0
2
11%
4
10%
1-15
1
5%
3
7%
16-30
7
37%
11
27%
31-45
4
21%
6
15%
46-60
2
11%
6
15%
61-75
3
16%
11
27%
76-90

Пропущено

21
7
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
29%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
2
10%
3
43%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
8
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0
Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0
Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1

Результаты матчей

Дженоа
Интер Милан

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 33%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
7
2
1
7
2.5
3
6
1
7
3.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
4
13
1.5
13
4
1
16
2.5
6
11
1
16
3.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 41 - 7 44
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Болонья
 Заявка 17 8 7 2 21 - 12 31
5.
Фиорентина
 Заявка 17 9 3 5 26 - 18 30
6.
Рома
 Заявка 17 8 4 5 30 - 19 28
7.
Наполи
 Заявка 17 8 3 6 28 - 21 27
8.
Аталанта
 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
9.
Лацио
 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
10.
Торино
 Заявка 17 6 6 5 15 - 17 24
11.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
12.
Лечче
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
13.
Дженоа
 Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
14.
Фрозиноне
 Заявка 17 5 4 8 22 - 28 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Верона
 Заявка 17 3 5 9 15 - 23 14
17.
Удинезе
 Заявка 17 1 11 5 15 - 28 14
18.
Кальяри
 Заявка 17 3 4 10 16 - 31 13
19.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
2.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
5.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
6.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Верона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 Заявка 8 0 5 3 8 - 12 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 8
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Верона Дуда Ондрей 1 6
Аталанта Де Рон Мартен 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 15 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 43.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 64
    Дженоа 3.1% (2)
    X 4.7% (3)
    Интер Милан 92.2% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Интер Милан
    6.04
    6.00
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Дженоа - Интер Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа - Интер Милан

    Исход игры
    Дженоа
    3.1% (2)
    Ничья
    4.7% (3)
    Интер Милан
    92.2% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (36)
    Меньше
    36.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (38)
    Нет
    33.33% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    43.8% (28)
    0:2 Интер Милан
    17.2% (11)
    0:1 Интер Милан
    10.9% (7)
    1:3 Интер Милан
    7.8% (5)
    1:1 Ничья
    4.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Дженоа
    Интер Милан
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный