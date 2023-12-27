Тур: 18. Стадион: Луиджи Феррарис.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Интер Милан
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед
33 матча
15.2%
18.2%
66.6%
5 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
6.1%
45.5%
48.4%
2 победы 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
0.6
0.72
Среднее время на гол
150
124
Всего голов
48
21
Голов в среднем за матч
2.67
1.4
Среднее время на гол
33
64
Всего голов
57
34
Голов в среднем за матч
1.73
1.03
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
52
87
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|7 (1)
|0.41
|Ретеги Матео
|3
|0.18
|Малиновский Руслан
|2
|0.12
|Экубан Калеб
|1
|0.06
|Торсби Мортен
|1
|0.06
|Дрэгушин Раду
|1
|0.06
|Бани Маттиа
|1
|0.06
|Бираски Давиде
|1
|0.06
|Мессиас Жуниор
|1
|0.06
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Бадель Милан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|15 (1)
|0.88
|Тюрам Маркус
|7
|0.41
|Чалханоглу Хакан
|7 (6)
|0.41
|Димарко Федерико
|3
|0.18
|Мхитарян Генрих
|2
|0.12
|Барелла Николо
|2
|0.12
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.12
|Ачерби Франческо
|1
|0.06
|Фраттези Давиде
|1
|0.06
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0.06
|Арнаутович Марко
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|6
|0
|Бани Маттиа
|6
|0
|Бадель Милан
|4
|0
|Френдруп Мортен
|4
|0
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|1
|Джилардино Альберто
|3
|0
|Ретеги Матео
|3
|0
|Аарон Мартин
|1
|1
|Стротман Кевин
|2
|0
|Васкес Хоан
|2
|0
|Сабелли Стефано
|2
|0
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Чалханоглу Хакан
|4
|0
|Барелла Николо
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Тюрам Маркус
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Интер Милан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
1
Дженоа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Интер Милан
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
6
22
Дженоа
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Интер Милан
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
11
23
Голы по времени матча
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
45%
4
22%
31-45
3
27%
3
17%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
1
9%
5
28%
76-90
Пропущено
10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
8
23
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 9
12 Не забивали 8
1
13%
4
17%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
2
25%
7
30%
31-45
1
13%
3
13%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
2
25%
6
26%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
3
60%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
19
41
10 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 16
5 Не забивали 0
2
11%
4
10%
1-15
1
5%
3
7%
16-30
7
37%
11
27%
31-45
4
21%
6
15%
46-60
2
11%
6
15%
61-75
3
16%
11
27%
76-90
Пропущено
21
7
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
29%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
2
10%
3
43%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
8
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0
Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0
Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1
Результаты матчей
Дженоа
Интер Милан
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 33%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
72
17
36
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
413
134
116
611
116
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|41 - 7
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|30 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 21
|27
|8.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 18
|24
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 28
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|11
|5
|15 - 28
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 31
|13
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|5.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Рома
|Паредес Леандро
|8
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 6
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа - Интер Милан
Исход игры
Дженоа
3.1% (2)
Ничья
4.7% (3)
Интер Милан
92.2% (59)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (36)
Меньше
36.84% (21)
Обе команды забьют
Да
66.67% (38)
Нет
33.33% (19)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
43.8% (28)
0:2 Интер Милан
17.2% (11)
0:1 Интер Милан
10.9% (7)
1:3 Интер Милан
7.8% (5)
1:1 Ничья
4.7% (3)
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