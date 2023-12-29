Marvin Cuni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Валид Кеддира выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Валид Кеддира нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Пеллегрини Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Околи Меме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [55] минут(а)

46' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Лацио

45' Брешианини Марко из команды Фрозиноне наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Удар от ворот произведет Фрозиноне

43' Дзакканьи Маттиа не смог попасть в створ ударом издали

42' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Гарритано Лука не смог попасть в створ ударом издали

40' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Монтеризи Иларио нанес удар головой, но Иван Проведель спокойно отбил мяч.

38' Патрик из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Удар от ворот произведет Лацио

37' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Лацио

34' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Дзакканьи Маттиа бьет со штрафного в створ, но Стефано Турати держит все под контролем

32' Дзакканьи Маттиа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Дзакканьи Маттиа из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Брешианини Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Брешианини Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Матч возобновится спорным мячом

21' Камада Даити на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Околи Меме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Дзакканьи Маттиа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

6' Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Mario Gila выиграл воздушное противоборство у Джелли Франческо

4' Удар от ворот произведет Фрозиноне

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Гендузи Маттео из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фрозиноне начинает с центра поля