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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Лацио
3:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
56' Желтая карточка
Патрик
57' Желтая карточка
Маурицио Сарри
0:1
58' Пенальти
Соуле Матиас
1:1
70' Гол
Кастельянос Валентин
2:1
72' Гол
Исаксен Густав
74' Желтая карточка
Околи Меме
78' Желтая карточка
Барренечеа Энцо
78' Желтая карточка
Исаксен Густав
3:1
84' Гол
Патрик
90' Желтая карточка
Катальди Данило
90'+7

Ход матча

46'
Исаксен Густав
Андерсон Фелипе
 
54'
Хюсай Эльсейд
Пеллегрини Лука
 
56'
Патрик
 
57'
Маурицио Сарри
 
58'
0:1
Соуле Матиас
66'
Весино Матиас
Камада Даити
 
70'
Кастельянос Валентин
(Исаксен Густав)
1:1
72'
Исаксен Густав
(Кастельянос Валентин)
2:1
74'
 
Околи Меме
75'
 
Хеддира Валид
Жорже Кайо
75'
 
Казо Джузеппе
Харрауи Абдау
78'
 
Барренечеа Энцо
78'
Исаксен Густав
 
79'
 
Квернадзе Гкоргий
Гарритано Лука
84'
Патрик
3:1
86'
Педро Родригес
Дзакканьи Маттиа
 
86'
Катальди Данило
Ровелла Николо
 
89'
 
Бурабия Мехди
Брешианини Марко
89'
 
Чуни Марвин
Соуле Матиас
90'
Катальди Данило
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 454 Количество передач 382
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Лацио 94.2% (114)
X 5% (6)
Фрозиноне 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
4
Патрик
34
Хила
Марио
3
Пеллегрини
Лука
8
Гендузи
Маттео
65
Ровелла
Николо
6
Камада
Даити
7
Андерсон
Фелипе
19
Кастельянос
Валентин
20
Дзакканьи
Маттиа
80
Турати
Стефано
30
Монтеризи
Иларио
6
Романьоли
Симоне
5
Околи
Меме
16
Гарритано
Лука
14
Джелли
Франческо
45
Барренечеа
Энцо
4
Брешианини
Марко
18
Соуле
Матиас
21
Харрауи
Абдау
9
Жорже
Кайо
Лацио
4-3-3
Фрозиноне
3-4-2-1

История личных встреч

Лацио
Фрозиноне

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.4

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
225

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (3) 0.22
Альберто Луис 3 0.17
Дзакканьи Маттиа 3 0.17
Кастельянос Валентин 2 0.11
Весино Матиас 2 0.11
Андерсон Фелипе 1 0.06
Камада Даити 1 0.06
Исаксен Густав 1 0.06
Педро Родригес 1 0.06
Патрик 1 0.06
Гендузи Маттео 1 0.06
Лаццари Мануэль 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 7 (2) 0.39
Брешианини Марко 2 0.11
Монтеризи Иларио 2 0.11
Маццители Лука 2 0.11
Харрауи Абдау 2 (1) 0.11
Рейньер Жезус 1 0.06
Романьоли Симоне 1 0.06
Лирола Поль 1 0.06
Ибрагимович Арийон 1 0.06
Хеддира Валид 1 (1) 0.06
Баэс Хайме 1 0.06
Чуни Марвин 1 0.06
Жорже Кайо 1 (1) 0.06
Марчицца Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 4 1
Альберто Луис 5 0
Иммобиле Чиро 4 0
Катальди Данило 4 0
Дзакканьи Маттиа 4 0
Ровелла Николо 4 0
Лаццари Мануэль 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Пеллегрини Лука 3 0
Исаксен Густав 3 0
Весино Матиас 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Марушич Адам 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Казале Николо 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 7 0
Околи Меме 6 0
Маццители Лука 3 1
Ойоно Энтони 4 0
Романьоли Симоне 3 0
Джелли Франческо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Соуле Матиас 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешианини Марко 1 0
Жорже Кайо 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0

Результаты матчей

Лацио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Фрозиноне
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
8
Лацио
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Фрозиноне
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

7
13
Лацио
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Фрозиноне
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

8
21

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
3
30%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

8
19
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
3
38%
2
11%
31-45
1
13%
3
16%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
0
0%
6
32%
76-90

Забито

10
15
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
10%
2
13%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
4
20%
3
13%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
5
25%
5
22%
61-75
3
15%
4
17%
76-90

Пропущено

20
31
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 16
2
10%
3
10%
1-15
2
10%
6
19%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
5
25%
4
13%
61-75
3
15%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1
Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0
Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0

Результаты матчей

Лацио
Фрозиноне

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лацио
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
6
12
1.5
6
12
2
16
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 42 - 8 45
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 Заявка 17 8 7 2 21 - 12 31
6.
Рома
 Заявка 17 8 4 5 30 - 19 28
7.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
8.
Лацио
 Заявка 18 8 3 7 21 - 19 27
9.
Аталанта
 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
10.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
11.
Монца
 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Лечче
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
13.
Дженоа
 Заявка 18 5 5 8 19 - 23 20
14.
Фрозиноне
 Заявка 18 5 4 9 23 - 31 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Верона
 Заявка 17 3 5 9 15 - 23 14
17.
Удинезе
 Заявка 17 1 11 5 15 - 28 14
18.
Кальяри
 Заявка 17 3 4 10 16 - 31 13
19.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
2.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
5.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
6.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
7.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
8.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
9.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
10.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
11.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Монца
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
10.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
11.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 Заявка 8 0 5 3 8 - 12 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
19.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 9
Рома Паредес Леандро 8
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Верона Дуда Ондрей 1 6
Аталанта Де Рон Мартен 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Лацио заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Лацио: 55%, Фрозиноне: 45%.
  • 96'
    Судье надоело, что Катальди Данило тянет время и он наказал его горчичником
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Монтеризи Иларио из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Педро Родригес
  • 96'
    Катальди Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Marvin Cuni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Лацио 94.2% (114)
    X 5% (6)
    Фрозиноне 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 3:1 Фрозиноне

    Исход игры
    Лацио
    94.2% (114)
    Ничья
    5% (6)
    Фрозиноне
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    44.74% (51)
    Нет
    55.26% (63)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    33.1% (40)
    2:0 Лацио
    24% (29)
    1:0 Лацио
    24% (29)
    3:1 Лацио
    4.1% (5)
    3:0 Лацио
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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