Тур: 18. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Феличиани Эрманно
0'
56' Желтая карточкаПатрик
57' Желтая карточкаМаурицио Сарри
0:1
58' ПенальтиСоуле Матиас
1:1
70' ГолКастельянос Валентин
2:1
72' ГолИсаксен Густав
74' Желтая карточкаОколи Меме
78' Желтая карточкаБарренечеа Энцо
78' Желтая карточкаИсаксен Густав
3:1
84' ГолПатрик
90' Желтая карточкаКатальди Данило
90'+7
Ход матча
56'
57'
58'
0:1
70'
72'
74'
78'
78'
84'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
454 Количество передач 382
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Марушич
Адам
4
Патрик
34
Хила
Марио
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Фрозиноне
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.4
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
225
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|4 (3)
|0.22
|Альберто Луис
|3
|0.17
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0.17
|Кастельянос Валентин
|2
|0.11
|Весино Матиас
|2
|0.11
|Андерсон Фелипе
|1
|0.06
|Камада Даити
|1
|0.06
|Исаксен Густав
|1
|0.06
|Педро Родригес
|1
|0.06
|Патрик
|1
|0.06
|Гендузи Маттео
|1
|0.06
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|7 (2)
|0.39
|Брешианини Марко
|2
|0.11
|Монтеризи Иларио
|2
|0.11
|Маццители Лука
|2
|0.11
|Харрауи Абдау
|2 (1)
|0.11
|Рейньер Жезус
|1
|0.06
|Романьоли Симоне
|1
|0.06
|Лирола Поль
|1
|0.06
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.06
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.06
|Баэс Хайме
|1
|0.06
|Чуни Марвин
|1
|0.06
|Жорже Кайо
|1 (1)
|0.06
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурицио Сарри
|4
|1
|Альберто Луис
|5
|0
|Иммобиле Чиро
|4
|0
|Катальди Данило
|4
|0
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0
|Ровелла Николо
|4
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|Педро Родригес
|3
|0
|Патрик
|3
|0
|Пеллегрини Лука
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Романьоли Алессио
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|7
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Маццители Лука
|3
|1
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Романьоли Симоне
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Рейньер Жезус
|2
|0
|Соуле Матиас
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Жорже Кайо
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Фрозиноне
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
8
Лацио
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Фрозиноне
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
7
13
Лацио
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Фрозиноне
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
8
21
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
3
30%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Пропущено
8
19
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
3
38%
2
11%
31-45
1
13%
3
16%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
0
0%
6
32%
76-90
Забито
10
15
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
10%
2
13%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Забито
20
23
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
4
20%
3
13%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
5
25%
5
22%
61-75
3
15%
4
17%
76-90
Пропущено
20
31
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 16
2
10%
3
10%
1-15
2
10%
6
19%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
5
25%
4
13%
61-75
3
15%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1
Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0
Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0
Результаты матчей
Лацио
Фрозиноне
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лацио
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
54
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
612
612
216
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 8
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|5.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|30 - 19
|28
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|8.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 19
|27
|9.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 18
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 23
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 31
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|11
|5
|15 - 28
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 31
|13
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|6.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Рома
|Паредес Леандро
|8
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 6
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 3:1 Фрозиноне
Исход игры
Лацио
94.2% (114)
Ничья
5% (6)
Фрозиноне
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (51)
Меньше
55.26% (63)
Обе команды забьют
Да
44.74% (51)
Нет
55.26% (63)
Популярный счёт
2:1 Лацио
33.1% (40)
2:0 Лацио
24% (29)
1:0 Лацио
24% (29)
3:1 Лацио
4.1% (5)
3:0 Лацио
2.5% (3)
1:1 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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