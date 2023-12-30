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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Жил Висенте
1:0
Второй тайм: 90+'
Боавишта
0'
63' Желтая карточка
Мальейру Педро
1:0
64' Пенальти
Мурило Коста

Ход матча

17'
 
Ватай Масаки
Агра Салвадор
63'
 
Мальейру Педро
64'
Мурило Коста
1:0
66'
Мигель Монтейру
Роко Батурина
 
66'
Шаброль Тиджани
Коррея Фелиш
 
74'
 
Камара Ибраима
Вукотич Илия
74'
 
Феррейра Филипе
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
74'
 
Де Сантис Джериел
Боженик Роберт
78'
Кастильо Хесус
Фудзимото Канья
 
78'
Нету Мартим
Гбане Мори
 
84'
Бута Леонарду
Боас Кико Вилас
 
Прогнозы 114
Жил Висенте 50% (57)
X 36.8% (42)
Боавишта 13.2% (15)
0
выиграет Боавишта
Один из самых непредсказуемых матчей тура. Поинтереснее смотрится риск - это победа "Боавишты",... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Боавишта
3.70
7.00
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Все Коэффициенты
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
5
Боас
Кико
Вилас
10
Фудзимото
Канья
24
Гбане
Мори
8
Домингес
Максим
77
Мурило
Коста
21
Роко
Батурина
70
Коррея
Фелиш
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
18
Вукотич
Илия
10
Рейзиньо
Мигель
7
Агра
Салвадор
8
Лоуренсу
Бруну
II
21
Мораиш
Тиагу
9
Боженик
Роберт
Жил Висенте
4-3-3
Боавишта
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Боавишта

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ГЛ
0:1
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.33
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
98

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 5 (1) 0.33
Депу 3 0.2
Тиба Педру 3 (1) 0.2
Фудзимото Канья 2 (1) 0.13
Коррея Фелиш 2 0.13
Мурило Коста 2 (2) 0.13
Роко Батурина 2 0.13
Шаброль Тиджани 2 0.13
Мигель Монтейру 1 0.07
Фильо Жозе Карлос 1 0.07
Перейра Габриэл 1 0.07
Рубен Мигель 1 0.07
Уилсон Роан 1 0.07
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 6 0.4
Мораиш Тиагу 5 (1) 0.33
Агра Салвадор 2 0.13
Мальейру Педро 2 0.13
Рейзиньо Мигель 1 0.07
Тавареш Мартим 1 0.07
Вукотич Илия 1 0.07
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.07
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиба Педру 6 0
Фильо Жозе Карлос 5 0
Перейра Габриэл 4 0
Домингес Максим 4 0
Нету Мартим 4 0
Гбане Мори 4 0
Рубен Мигель 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 1 0
Бута Леонарду 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 6 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Пети Арманду 2 1
Рейзиньо Мигель 3 0
Мальейру Педро 3 0
Лоуренсу Бруну II 1 1
Феррейра Филипе 2 0
Абаскаль Родриго 2 0
Боженик Роберт 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Агра Салвадор 1 0
Вукотич Илия 1 0
Гонсалвеш Жуан II 1 0
Тавареш Мартим 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
3
Жил Висенте
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

0
11
Жил Висенте
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Боавишта
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

19
8
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
3
16%
2
25%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
1
13%
61-75
4
21%
2
25%
76-90

Пропущено

11
13
1 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
27%
4
31%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
2
15%
76-90

Забито

7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
4
57%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90

Забито

26
20
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
12%
5
25%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
7
27%
2
10%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
4
15%
6
30%
76-90

Пропущено

28
29
6 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
1
4%
3
10%
1-15
2
7%
6
21%
16-30
3
11%
7
24%
31-45
8
29%
4
14%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
10
36%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1
Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0
Боавишта
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2
Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0

Результаты матчей

Жил Висенте
Боавишта

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
5
3
4
2.5
2
6
2
5
3.5
1
7
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
5
9
3
11
2.5
3
11
2
12
3.5
2
12
2
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
Спортинг Л
 Заявка 14 11 1 2 30 - 15 34
3.
Порту
 Заявка 15 11 1 3 22 - 11 34
4.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 36 - 21 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 0:4 Заявка 15 5 3 7 22 - 22 18
8.
Фамаликан
 Заявка 15 4 6 5 13 - 18 18
9.
Эшторил
 4:0 Заявка 15 5 2 8 29 - 24 17
10.
Каса Пия
 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
11.
Арока
 Заявка 15 4 4 7 22 - 20 16
12.
Эштрела
 Заявка 15 4 4 7 16 - 22 16
13.
Боавишта
 0:1 Заявка 15 4 4 7 21 - 29 16
14.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 3 7 16 - 32 15
15.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 15 4 3 8 26 - 29 15
16.
Визела
 Заявка 15 2 6 7 14 - 22 12
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 Заявка 15 3 1 11 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 19 - 6 24
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Эшторил
 4:0 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
7.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
9.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10.
Фаренсе
 0:4 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
11.
Эштрела
 Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 0:1 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Порту
 Заявка 8 6 0 2 12 - 6 18
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Фаренсе
 0:4 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Боавишта
 0:1 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
14.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Эшторил
 4:0 Заявка 8 1 1 6 12 - 19 4
16.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
17.
Шавиш
 Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
18.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (5)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
  • 66'
    Тактическая замена. Роко Батурина уходит с поля и его заменяет Мигель Монтейру
  • 64'
    Г О О О О О Л - Мурило Коста из команды Жил Висенте забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Жуан Гонсалвеш прыгнул вправо!
  • 63'
    Мальейру Педро получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Агра Салвадор получил травму и заменен. Ватай Масаки выходит на поле.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 36% пользователей.
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Прогнозы 114
Жил Висенте 50% (57)
X 36.8% (42)
Боавишта 13.2% (15)
0
выиграет Боавишта
Один из самых непредсказуемых матчей тура. Поинтереснее смотрится риск - это победа "Боавишты",... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Боавишта
3.70
7.00
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39.00
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Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Боавишта

Исход игры
Жил Висенте
50% (57)
Ничья
36.8% (42)
Боавишта
13.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (32)
Меньше
70.37% (76)
Обе команды забьют
Да
67.59% (73)
Нет
32.41% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (41)
2:1 Жил Висенте
20.2% (23)
1:0 Жил Висенте
18.4% (21)
1:2 Боавишта
6.1% (7)
2:0 Жил Висенте
6.1% (7)
0:1 Боавишта
4.4% (5)
0:2 Боавишта
1.8% (2)
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