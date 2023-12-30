Один из самых непредсказуемых матчей тура. Поинтереснее смотрится риск - это победа "Боавишты",... Ещё
Андрей Трунов #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|5 (1)
|0.33
|Депу
|3
|0.2
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.2
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.13
|Коррея Фелиш
|2
|0.13
|Мурило Коста
|2 (2)
|0.13
|Роко Батурина
|2
|0.13
|Шаброль Тиджани
|2
|0.13
|Мигель Монтейру
|1
|0.07
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.07
|Перейра Габриэл
|1
|0.07
|Рубен Мигель
|1
|0.07
|Уилсон Роан
|1
|0.07
|Нету Мартим
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|6
|0.4
|Мораиш Тиагу
|5 (1)
|0.33
|Агра Салвадор
|2
|0.13
|Мальейру Педро
|2
|0.13
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.07
|Тавареш Мартим
|1
|0.07
|Вукотич Илия
|1
|0.07
|Лоуренсу Бруну II
|1 (1)
|0.07
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиба Педру
|6
|0
|Фильо Жозе Карлос
|5
|0
|Перейра Габриэл
|4
|0
|Домингес Максим
|4
|0
|Нету Мартим
|4
|0
|Гбане Мори
|4
|0
|Рубен Мигель
|2
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Бута Леонарду
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|6
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Макута Гайус
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Мальейру Педро
|3
|0
|Лоуренсу Бруну II
|1
|1
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абаскаль Родриго
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|30 - 15
|34
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|22 - 11
|34
|4.
|1:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 21
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|9.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|29 - 24
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 20
|16
|11.
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 22
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 32
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|26 - 29
|15
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 5
|13
|7.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 13
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|12 - 6
|18
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|12 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 23
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (5)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6