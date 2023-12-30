Тур: 15. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: Manuel Oliveira
1:2
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаНету Луиш
52' Желтая карточкаПоте
56' Желтая карточкаГуга
0:1
59' ГолДьёкереш Виктор
67' Желтая карточкаДиоманде Усман
1:1
69' ГолРелвас Филипе
1:2
80' ГолПаулинью Жуан
86' Желтая карточкаЭнрике Педро
88' Желтая карточкаНонока
90' Желтая карточкаАлемао
90'+7
Ход матча
34'
52'
56'
59'
0:1
67'
68'
69'
1:1
75'
80'
1:2
86'
88'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Алемао
27
Гуга
25
Нонока
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
13
Нету
Луиш
21
Катаму
Жени
8
Поте
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
27 ГугаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Сек МустафаЗащитник
-
33 Формига ИгорЗащитник
- Полузащитник
-
30 Ким Ён ХакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Кампос ЛуанНападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катаму ЖениЗащитник
-
11 Сантуш НунуЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПотеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
73 Ламба ШикуЗащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Travassos
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Портимоненсе
Спортинг Л
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
233.3%
100%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
19 матчей
15.8%
5.3%
78.9%
3 победы 1 ничья 15 побед
Первый тайм
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.4
0.89
Среднее время на гол
64
101
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
2.11
2.2
Среднее время на гол
42
40
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.74
1.58
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
51
57
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|4 (2)
|0.27
|Варела Хелио
|4
|0.27
|Каррильо Рони
|3
|0.2
|Релвас Филипе
|2
|0.13
|Энрике Педро VI
|2
|0.13
|Джаспер Силвестер
|1
|0.07
|Денер Клементе
|1
|0.07
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|11 (2)
|0.73
|Паулинью Жуан
|7
|0.47
|Поте
|4
|0.27
|Эдвардс Маркус
|2
|0.13
|Морита Хидемаса
|1
|0.07
|Сантуш Нуну II
|1
|0.07
|Юлманд Мортен
|1
|0.07
|Катаму Жени
|1
|0.07
|Диоманде Усман
|1
|0.07
|Браганса Даниэл
|1
|0.07
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.07
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алемао
|6
|0
|Денер Клементе
|6
|0
|Карлинос
|5
|0
|Кошта Гонсалу
|3
|1
|Гуга
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Энрике Педро VI
|3
|0
|Варела Хелио
|3
|0
|Сержиу Паулу
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Каррильо Рони
|0
|1
|Кассама Мидана
|0
|1
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Нонока
|1
|0
|Джаспер Силвестер
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Диоманде Усман
|4
|1
|Коатес Себастьян
|5
|0
|Юлманд Мортен
|5
|0
|Эсгаю Рикарду
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Поте
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Сантуш Нуну II
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Спортинг Л
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
6
4
Портимоненсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Спортинг Л
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
18
0
Упущенные победы
8
18
Портимоненсе
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Спортинг Л
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
14
22
Голы по времени матча
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
33%
4
31%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
3
27%
4
40%
76-90
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
2
18%
4
22%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
4
36%
3
17%
76-90
Пропущено
20
7
5 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
6
30%
3
43%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
8
40%
1
14%
76-90
Забито
20
31
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 14
3 Не забивали 0
4
20%
5
16%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
6
30%
6
19%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
3
15%
4
13%
61-75
5
25%
7
23%
76-90
Пропущено
31
17
11 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 10
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
2
6%
4
24%
31-45
7
23%
5
29%
29%
46-60
2
6%
3
18%
61-75
11
35%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4
Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2
Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0
Результаты матчей
Портимоненсе
Спортинг Л
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
52
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
411
123
114
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|32 - 16
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|22 - 11
|34
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|39 - 22
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|9.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|29 - 24
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 20
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 22
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|26 - 29
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 34
|15
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 5
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 14
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|12 - 6
|18
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|12 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 23
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (5)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:2 Спортинг Л
Исход игры
Портимоненсе
0.8% (1)
Ничья
2.5% (3)
Спортинг Л
96.7% (116)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
56.64% (64)
Нет
43.36% (49)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
36.7% (44)
0:2 Спортинг Л
29.2% (35)
1:3 Спортинг Л
14.2% (17)
0:1 Спортинг Л
8.3% (10)
0:3 Спортинг Л
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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