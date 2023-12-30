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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Manuel Oliveira
Портимоненсе
1:2
Конец матча
Спортинг Л
0'
34' Желтая карточка
Нету Луиш
52' Желтая карточка
Поте
56' Желтая карточка
Гуга
0:1
59' Гол
Дьёкереш Виктор
67' Желтая карточка
Диоманде Усман
1:1
69' Гол
Релвас Филипе
1:2
80' Гол
Паулинью Жуан
86' Желтая карточка
Энрике Педро
88' Желтая карточка
Нонока
90' Желтая карточка
Алемао
90'+7

Ход матча

34'
 
Нету Луиш
46'
 
Куарежма Эдуарду
Нету Луиш
52'
 
Поте
56'
Гуга
 
59'
0:1
Дьёкереш Виктор
(Поте)
67'
 
Диоманде Усман
68'
Формига Игор
Гуга
 
68'
Каррильо Рони
Джаспер Силвестер
 
69'
Релвас Филипе
(Кошта Гонсалу)
1:1
75'
 
Браганса Даниэл
Поте
80'
1:2
Паулинью Жуан
(Морита Хидемаса)
83'
 
Эсгаю Рикарду
Катаму Жени
86'
Энрике Педро
 
87'
Кампос Луан
Кошта Гонсалу
 
88'
Нонока
 
90'
Эштрела Паулу
Нонока
 
90'
 
Тринкан Франсишку
Эдвардс Маркус
90'
Алемао
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Портимоненсе 0.8% (1)
X 2.5% (3)
Спортинг Л 96.7% (116)
0
выиграет Спортинг Л
"Спортинг" в последних матчах чередовал победы и поражения, но в игре против "Портимоненсе" лиссабонцы... Ещё
Андрей Трунов #
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Силвестре
Винисиус
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
27
Гуга
18
Кошта
Гонсалу
7
Джаспер
Силвестер
13
Денер
Клементе
25
Нонока
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
1
Адан
Антонио
13
Нету
Луиш
26
Диоманде
Усман
2
Матеус
Рейс
21
Катаму
Жени
11
Сантуш
Нуну
II
5
Морита
Хидемаса
8
Поте
10
Эдвардс
Маркус
20
Паулинью
Жуан
9
Дьёкереш
Виктор
Портимоненсе
5-4-1
Спортинг Л
3-4-2-1

История личных встреч

Портимоненсе
Спортинг Л

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

233.3%
100%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

19 матчей

15.8%
5.3%
78.9%
3 победы 1 ничья 15 побед

Первый тайм

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ТМК
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
КЛ
2:4
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
0.89

Среднее время на гол

64
101

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

2.11
2.2

Среднее время на гол

42
40

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.74
1.58

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

51
57

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 4 (2) 0.27
Варела Хелио 4 0.27
Каррильо Рони 3 0.2
Релвас Филипе 2 0.13
Энрике Педро VI 2 0.13
Джаспер Силвестер 1 0.07
Денер Клементе 1 0.07
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 11 (2) 0.73
Паулинью Жуан 7 0.47
Поте 4 0.27
Эдвардс Маркус 2 0.13
Морита Хидемаса 1 0.07
Сантуш Нуну II 1 0.07
Юлманд Мортен 1 0.07
Катаму Жени 1 0.07
Диоманде Усман 1 0.07
Браганса Даниэл 1 0.07
Инасиу Гонсалу 1 0.07
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алемао 6 0
Денер Клементе 6 0
Карлинос 5 0
Кошта Гонсалу 3 1
Гуга 4 0
Релвас Филипе 4 0
Аморим Рилдо 3 0
Энрике Педро VI 3 0
Варела Хелио 3 0
Сержиу Паулу 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Каррильо Рони 0 1
Кассама Мидана 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Нонока 1 0
Джаспер Силвестер 1 0
Кампос Луан 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 6 1
Диоманде Усман 4 1
Коатес Себастьян 5 0
Юлманд Мортен 5 0
Эсгаю Рикарду 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Поте 4 0
Нету Луиш 3 0
Сантуш Нуну II 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Спортинг Л
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
4
Портимоненсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Спортинг Л
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

8
18
Портимоненсе
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Спортинг Л
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
33%
4
31%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
2
18%
4
22%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
4
36%
3
17%
76-90

Пропущено

20
7
5 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
6
30%
3
43%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
8
40%
1
14%
76-90

Забито

20
31
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 14
3 Не забивали 0
4
20%
5
16%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
6
30%
6
19%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
3
15%
4
13%
61-75
5
25%
7
23%
76-90

Пропущено

31
17
11 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 10
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
2
6%
4
24%
31-45
7
23%
5
29%
29%
46-60
2
6%
3
18%
61-75
11
35%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4
Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2
Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0

Результаты матчей

Портимоненсе
Спортинг Л

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
2
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
4
11
1.5
12
3
1
14
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 12 1 2 32 - 16 37
2.
Бенфика
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Порту
 Заявка 15 11 1 3 22 - 11 34
4.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 39 - 22 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 15 5 3 7 22 - 22 18
8.
Фамаликан
 Заявка 15 4 6 5 13 - 18 18
9.
Эшторил
 Заявка 15 5 2 8 29 - 24 17
10.
Арока
 Заявка 15 4 4 7 22 - 20 16
11.
Эштрела
 Заявка 15 4 4 7 16 - 22 16
12.
Каса Пия
 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
13.
Боавишта
 Заявка 15 4 4 7 21 - 29 16
14.
Жил Висенте
 Заявка 15 4 3 8 26 - 29 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 3 8 17 - 34 15
16.
Визела
 Заявка 15 2 6 7 14 - 22 12
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 Заявка 15 3 1 11 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 19 - 6 24
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
7.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
9.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
11.
Эштрела
 Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
2.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Порту
 Заявка 8 6 0 2 12 - 6 18
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Спортинг Л
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
7.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Фаренсе
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
14.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 12 - 19 4
16.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
17.
Шавиш
 Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (5)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 67'
      Диоманде Усман получил желтую карточку от судьи
    • 59'
      Поте сделал результативную передачу.
    • 59'
      Г О О О О Л - Дьёкереш Виктор забивает с правой ноги!
    • 56'
      Guga получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Поте получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Тактическая замена. Нету Луиш уходит с поля и его заменяет Куарежма Эдуарду
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Нету Луиш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Портимоненсе 0.8% (1)
    X 2.5% (3)
    Спортинг Л 96.7% (116)
    0
    выиграет Спортинг Л
    "Спортинг" в последних матчах чередовал победы и поражения, но в игре против "Портимоненсе" лиссабонцы... Ещё
    Андрей Трунов #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Портимоненсе 1:2 Спортинг Л

    Исход игры
    Портимоненсе
    0.8% (1)
    Ничья
    2.5% (3)
    Спортинг Л
    96.7% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.52% (65)
    Меньше
    42.48% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    56.64% (64)
    Нет
    43.36% (49)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    36.7% (44)
    0:2 Спортинг Л
    29.2% (35)
    1:3 Спортинг Л
    14.2% (17)
    0:1 Спортинг Л
    8.3% (10)
    0:3 Спортинг Л
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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