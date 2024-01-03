Тур: 17.
0:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаРоберж Валентин
39' Желтая карточкаАнанг Бенсон
72' Желтая карточкаТонгья Франко
78' Желтая карточкаHabib Oueslati
90' Вторая желтая карточкаHabib Oueslati
90'+9
Ход матча
26'
39'
69'
72'
78'
90'
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
16 Перес ХосеНападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
История личных встреч
Отеллос
АЕК Ларнака
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.24
|Eduardo Nardini
|2
|0.12
|Кастанас Костас
|1
|0.06
|Христодулу Георгиос
|1
|0.06
|Янсен Квинт
|1
|0.06
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.06
|Marijan Suto
|1
|0.06
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.06
|Lukas Brambilla
|1
|0.06
|Перес Хосе
|1
|0.06
|Habib Oueslati
|1
|0.06
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|11 (3)
|0.65
|Тричковски Иван
|4
|0.24
|Димерс Марк
|3
|0.18
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.12
|Понс Пере
|2
|0.12
|Бруну Гама
|1
|0.06
|Дьюрчо Адам
|1
|0.06
|Гарсия Анхель
|1
|0.06
|Фараж Имад
|1
|0.06
|Тонгья Франко
|1
|0.06
Карточки
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Habib Oueslati
|5
|1
|Eduardo Nardini
|6
|0
|Ананг Бенсон
|4
|1
|Рамос Лукас
|5
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Lukas Brambilla
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Кастанас Костас
|2
|0
|Marijan Suto
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Христодулу Георгиос
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|5
|0
|Дионку Альфа
|5
|0
|Роберж Валентин
|3
|0
|Фран Соль
|3
|0
|Густаву Луиш
|3
|0
|Тонгья Франко
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Санчес Факундо
|2
|0
|Бруну Гама
|2
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Результаты матчей
Отеллос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
АЕК Ларнака
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
1
Отеллос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
АЕК Ларнака
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
4
20
Отеллос
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
АЕК Ларнака
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
7
21
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Пропущено
14
5
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
2
40%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
2
40%
76-90
Забито
8
21
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
5
24%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
1
13%
4
19%
46-60
3
38%
3
14%
61-75
1
13%
3
14%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
25%
4
31%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Забито
15
28
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
0
0%
4
14%
1-15
2
13%
7
25%
16-30
4
27%
4
14%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
4
27%
4
14%
61-75
4
27%
5
18%
76-90
Пропущено
26
18
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
4
15%
4
22%
1-15
4
15%
6
33%
16-30
6
23%
1
6%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
5
19%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Отеллос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3
Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1
Результаты матчей
Отеллос
АЕК Ларнака
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Отеллос
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
71
36
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
45
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
116
512
89
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Анортосис
|Кастель Серхио
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|8
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|Кармиотисса
|Ковачевич Боян
|1 6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|7