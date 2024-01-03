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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 17.
Отеллос
0:0
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
26' Желтая карточка
Роберж Валентин
39' Желтая карточка
Ананг Бенсон
72' Желтая карточка
Тонгья Франко
78' Желтая карточка
Habib Oueslati
90' Вторая желтая карточка
Habib Oueslati
90'+9
Отеллос
АЕК Ларнака

История личных встреч

Отеллос
АЕК Ларнака

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
3:2
К
4:0
К
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
КК
1:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.24
Eduardo Nardini 2 0.12
Кастанас Костас 1 0.06
Христодулу Георгиос 1 0.06
Янсен Квинт 1 0.06
Н'Диайе Мамаду 1 0.06
Marijan Suto 1 0.06
Ibrahim Sangare II 1 0.06
Lukas Brambilla 1 0.06
Перес Хосе 1 0.06
Habib Oueslati 1 0.06
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 11 (3) 0.65
Тричковски Иван 4 0.24
Димерс Марк 3 0.18
Лопеш Рафаэл 2 0.12
Понс Пере 2 0.12
Бруну Гама 1 0.06
Дьюрчо Адам 1 0.06
Гарсия Анхель 1 0.06
Фараж Имад 1 0.06
Тонгья Франко 1 0.06

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Habib Oueslati 5 1
Eduardo Nardini 6 0
Ананг Бенсон 4 1
Рамос Лукас 5 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Lukas Brambilla 3 0
Antxon Jaso 3 0
Кастанас Костас 2 0
Marijan Suto 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Христодулу Георгиос 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Кориню Жереми 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 5 0
Дионку Альфа 5 0
Роберж Валентин 3 0
Фран Соль 3 0
Густаву Луиш 3 0
Тонгья Франко 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Томович Ненад 1 1
Санчес Факундо 2 0
Бруну Гама 2 0
Гарсия Анхель 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Димерс Марк 1 0
Фараж Имад 1 0

Результаты матчей

Отеллос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
АЕК Ларнака
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
1
Отеллос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
АЕК Ларнака
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

4
20
Отеллос
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
АЕК Ларнака
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

7
21

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Пропущено

14
5
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
2
40%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
2
40%
76-90

Забито

8
21
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
5
24%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
1
13%
4
19%
46-60
3
38%
3
14%
61-75
1
13%
3
14%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
25%
4
31%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Забито

15
28
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
0
0%
4
14%
1-15
2
13%
7
25%
16-30
4
27%
4
14%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
4
27%
4
14%
61-75
4
27%
5
18%
76-90

Пропущено

26
18
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
4
15%
4
22%
1-15
4
15%
6
33%
16-30
6
23%
1
6%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
5
19%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3
Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1

Результаты матчей

Отеллос
АЕК Ларнака

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Отеллос
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
5
2
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
6
5
12
1.5
8
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 17 12 3 2 33 - 10 39
2.
Анортосис
 17 11 4 2 29 - 12 37
3.
Пафос
 17 11 2 4 32 - 11 35
4.
Омония Никосия
 17 10 5 2 34 - 19 35
5.
Арис Лимасол
 17 10 2 5 28 - 17 32
6.
АЕК Ларнака
 17 8 6 3 28 - 18 30
7.
Аполлон
 17 7 5 5 27 - 19 26
8.
Неа Саламина
 17 7 4 6 25 - 25 25
9.
АЕЛ Лимасол
 17 6 1 10 20 - 30 19
10.
Отеллос
 17 3 4 10 15 - 26 13
11.
Этникос Ахна
 17 3 4 10 22 - 40 13
12.
Закакиу
 16 2 5 9 21 - 40 11
13.
Кармиотисса
 17 2 4 11 19 - 36 10
14.
Докса Катокопия
 16 1 1 14 8 - 38 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 20 - 3 22
2.
Омония Никосия
 9 6 3 0 22 - 9 21
3.
Арис Лимасол
 8 6 1 1 11 - 4 19
4.
Пафос
 9 6 1 2 15 - 4 19
5.
АЕК Ларнака
 8 5 2 1 21 - 13 17
6.
Анортосис
 9 4 4 1 14 - 9 16
7.
Неа Саламина
 8 4 1 3 11 - 9 13
8.
АЕЛ Лимасол
 8 4 1 3 12 - 14 13
9.
Аполлон
 9 3 2 4 10 - 10 11
10.
Этникос Ахна
 9 3 2 4 12 - 14 11
11.
Кармиотисса
 8 2 3 3 15 - 15 9
12.
Отеллос
 9 2 1 6 7 - 14 7
13.
Закакиу
 8 1 2 5 8 - 24 5
14.
Докса Катокопия
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 8 7 0 1 15 - 3 21
2.
АПОЭЛ
 9 5 2 2 13 - 7 17
3.
Пафос
 8 5 1 2 17 - 7 16
4.
Аполлон
 8 4 3 1 17 - 9 15
5.
Омония Никосия
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Арис Лимасол
 9 4 1 4 17 - 13 13
7.
АЕК Ларнака
 9 3 4 2 7 - 5 13
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
Закакиу
 8 1 3 4 13 - 16 6
10.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
11.
АЕЛ Лимасол
 9 2 0 7 8 - 16 6
12.
Этникос Ахна
 8 0 2 6 10 - 26 2
13.
Кармиотисса
 9 0 1 8 4 - 21 1
14.
Докса Катокопия
 8 0 0 8 2 - 23 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Анортосис Кастель Серхио 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
Кармиотисса Ковачевич Боян 1 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Marijan Suto уходит с поля. Kyriakos Kyriakou выходит вместо него
  • 91'
    Habib Oueslati получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 90'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Calin Popescu уходит с поля. Georgios Katsiati выходит вместо него
  • 83'
    Кастанас Костас уходит с поля. Христодулу Георгиос выходит вместо него
  • 82'
    Gus Ledes уходит с поля. Clarismario Rodrigus выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Ананг Бенсон получил желтую карточку от судьи
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