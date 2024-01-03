Тур: 17.
1:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаМоннор Джейден
30' Желтая карточкаСёке Юлиус
79' Желтая карточкаГольдар Давид
1:0
90' ГолДрагомир Влад
90'+7
Ход матча
20'
30'
79'
90'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Пафос
Арис Лимасол
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
18 матчей
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.4
Среднее время на гол
55
64
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.2
0.75
Среднее время на гол
75
120
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.39
1.11
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|10 (1)
|0.59
|Танкович Муамер
|6 (1)
|0.35
|Драгомир Влад
|4
|0.24
|Твумаси Патрик
|3
|0.18
|Бруно V
|2
|0.12
|Наме Мустафа
|2
|0.12
|Matheus Davo
|2
|0.12
|Валакари Онни
|2 (1)
|0.12
|Бочкай Петар
|1
|0.06
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|5 (1)
|0.29
|Кокорин Александр
|3
|0.18
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.18
|Моннор Джейден
|3
|0.18
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.18
|Шполярич Матья
|2
|0.12
|Маямбела Михлали
|2
|0.12
|Бенгтссон Лео
|2
|0.12
|Урошевич Слободан
|1
|0.06
|Кажу
|1
|0.06
|Струски Кароль
|1
|0.06
|Николич Велько
|1
|0.06
|Шави Уоррен
|1
|0.06
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|6
|0
|Икоко Джордан
|3
|0
|Гольдар Давид
|3
|0
|Жайро
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Квида Джозев
|3
|0
|Драгомир Влад
|3
|0
|Родригеш Педру
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|6
|0
|Яго Стив
|3
|1
|Урошевич Слободан
|4
|0
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Кажу
|4
|0
|Браун Морган
|4
|0
|Моннор Джейден
|4
|0
|Кокорин Александр
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Бенгтссон Лео
|3
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|0
|Брорссон Франц
|1
|1
|Струски Кароль
|2
|0
|Шуманский Артем
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Арис Лимасол
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
6
Пафос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Арис Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
16
12
Пафос
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Арис Лимасол
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
7%
3
16%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
1
7%
7
37%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
4
27%
3
16%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
32
31
13 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
3
9%
4
13%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
6
19%
8
26%
31-45
6
19%
2
6%
46-60
4
13%
8
26%
61-75
9
28%
6
19%
76-90
Пропущено
11
14
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
9%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2
Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2
Арис Лимасол
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1
АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5
Результаты матчей
Пафос
Арис Лимасол
Точный счет
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Пафос
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
45
44
45
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
53
45
35
36
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
98
89
710
314
314
215
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Анортосис
|Кастель Серхио
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|8
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|Кармиотисса
|Ковачевич Боян
|1 6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|7