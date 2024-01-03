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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 17.
Пафос
1:0
Конец матча
Арис Лимасол
0'
20' Желтая карточка
Моннор Джейден
30' Желтая карточка
Сёке Юлиус
79' Желтая карточка
Гольдар Давид
1:0
90' Гол
Драгомир Влад
90'+7
Пафос
Арис Лимасол

История личных встреч

Пафос
Арис Лимасол

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

18 матчей

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:0
К
4:1
К
2:1
ПД
0:6
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.4

Среднее время на гол

55
64

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.39
1.11

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 10 (1) 0.59
Танкович Муамер 6 (1) 0.35
Драгомир Влад 4 0.24
Твумаси Патрик 3 0.18
Бруно V 2 0.12
Наме Мустафа 2 0.12
Matheus Davo 2 0.12
Валакари Онни 2 (1) 0.12
Бочкай Петар 1 0.06
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 5 (1) 0.29
Кокорин Александр 3 0.18
Стемпиньски Мариуш 3 0.18
Моннор Джейден 3 0.18
Шуманский Артем 3 (1) 0.18
Шполярич Матья 2 0.12
Маямбела Михлали 2 0.12
Бенгтссон Лео 2 0.12
Урошевич Слободан 1 0.06
Кажу 1 0.06
Струски Кароль 1 0.06
Николич Велько 1 0.06
Шави Уоррен 1 0.06

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 6 0
Икоко Джордан 3 0
Гольдар Давид 3 0
Жайро 3 0
Бруно V 3 0
Квида Джозев 3 0
Драгомир Влад 3 0
Родригеш Педру 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Танкович Муамер 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Рус Адриан 1 0
Наме Мустафа 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёке Юлиус 6 0
Яго Стив 3 1
Урошевич Слободан 4 0
Маямбела Михлали 4 0
Кажу 4 0
Браун Морган 4 0
Моннор Джейден 4 0
Кокорин Александр 3 0
Гомис Янник 3 0
Бенгтссон Лео 3 0
Мукету-Муссунда Алекс 3 0
Брорссон Франц 1 1
Струски Кароль 2 0
Шуманский Артем 2 0
Шави Уоррен 2 0
Zakaria Sawo 0 1
Стемпиньски Мариуш 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Николич Велько 1 0
Сане Мамаду 1 0

Результаты матчей

Пафос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Арис Лимасол
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
6
Пафос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Арис Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

16
12
Пафос
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Арис Лимасол
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
7%
3
16%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
1
7%
7
37%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
4
27%
3
16%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

32
31
13 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
3
9%
4
13%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
6
19%
8
26%
31-45
6
19%
2
6%
46-60
4
13%
8
26%
61-75
9
28%
6
19%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
9%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2
Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2
Арис Лимасол
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1
АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5

Результаты матчей

Пафос
Арис Лимасол

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Пафос
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
4
4
4
5
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
4
5
3
5
2.5
3
6
2
6
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
9
8
1.5
8
9
7
10
2.5
3
14
3
14
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 17 12 3 2 33 - 10 39
2.
Анортосис
 17 11 4 2 29 - 12 37
3.
Пафос
 17 11 2 4 32 - 11 35
4.
Омония Никосия
 17 10 5 2 34 - 19 35
5.
Арис Лимасол
 17 10 2 5 28 - 17 32
6.
АЕК Ларнака
 17 8 6 3 28 - 18 30
7.
Аполлон
 17 7 5 5 27 - 19 26
8.
Неа Саламина
 17 7 4 6 25 - 25 25
9.
АЕЛ Лимасол
 17 6 1 10 20 - 30 19
10.
Отеллос
 17 3 4 10 15 - 26 13
11.
Этникос Ахна
 17 3 4 10 22 - 40 13
12.
Закакиу
 16 2 5 9 21 - 40 11
13.
Кармиотисса
 17 2 4 11 19 - 36 10
14.
Докса Катокопия
 16 1 1 14 8 - 38 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 20 - 3 22
2.
Омония Никосия
 9 6 3 0 22 - 9 21
3.
Арис Лимасол
 8 6 1 1 11 - 4 19
4.
Пафос
 9 6 1 2 15 - 4 19
5.
АЕК Ларнака
 8 5 2 1 21 - 13 17
6.
Анортосис
 9 4 4 1 14 - 9 16
7.
Неа Саламина
 8 4 1 3 11 - 9 13
8.
АЕЛ Лимасол
 8 4 1 3 12 - 14 13
9.
Аполлон
 9 3 2 4 10 - 10 11
10.
Этникос Ахна
 9 3 2 4 12 - 14 11
11.
Кармиотисса
 8 2 3 3 15 - 15 9
12.
Отеллос
 9 2 1 6 7 - 14 7
13.
Закакиу
 8 1 2 5 8 - 24 5
14.
Докса Катокопия
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 8 7 0 1 15 - 3 21
2.
АПОЭЛ
 9 5 2 2 13 - 7 17
3.
Пафос
 8 5 1 2 17 - 7 16
4.
Аполлон
 8 4 3 1 17 - 9 15
5.
Омония Никосия
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Арис Лимасол
 9 4 1 4 17 - 13 13
7.
АЕК Ларнака
 9 3 4 2 7 - 5 13
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
Закакиу
 8 1 3 4 13 - 16 6
10.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
11.
АЕЛ Лимасол
 9 2 0 7 8 - 16 6
12.
Этникос Ахна
 8 0 2 6 10 - 26 2
13.
Кармиотисса
 9 0 1 8 4 - 21 1
14.
Докса Катокопия
 8 0 0 8 2 - 23 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Анортосис Кастель Серхио 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
Кармиотисса Ковачевич Боян 1 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Сёке Юлиус получил желтую карточку от судьи
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