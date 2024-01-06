  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Лечче
1:1
Второй тайм: 73'
Кальяри
0'
1:0
31' Гол
Жендрей Валентен
35' Желтая карточка
Доссена Альберто
67' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
1:1
68' Гол
Ористанио Гаэтано

Ход матча

31'
Жендрей Валентен
(Уден Реми)
1:0
35'
 
Доссена Альберто
67'
Стрефецца Габриэль
 
68'
1:1
Ористанио Гаэтано
(Виола Николас)
71'
Алмквист Понтус
Стрефецца Габриэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 6
  • 6 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 116 Количество передач 170
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 117
Лечче 61.5% (72)
X 28.2% (33)
Кальяри 10.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Кальяри
2.28
Реклама, tennisi.bet
4.22
3.45
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
20
Рамадани
Юльбер
10
Уден
Реми
77
Каба
Мохамед
16
Гонсалес
Хоан
27
Стрефецца
Габриэль
9
Крстович
Никола
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
3
Гольданига
Эдоардо
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
8
Нандес
Найтан
16
Прати
Маттео
29
Макумбу
Антуан
19
Ористанио
Гаэтано
10
Виола
Николас
32
Петанья
Андреа
Лечче
4-1-4-1
Кальяри
4-4-1-1

История личных встреч

Лечче
Кальяри

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
3:3
СA
3:2
СA
2:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.63
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.21
Пикколи Роберто 3 (1) 0.16
Банда Ламек 2 0.11
Уден Реми 2 0.11
Алмквист Понтус 2 0.11
Сансоне Никола 1 0.05
Жендрей Валентен 1 0.05
Гонсалес Хоан 1 0.05
Ди Франческо Федерико 1 0.05
Рамадани Юльбер 1 0.05
Рафья Хамза 1 0.05
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.05
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паволетти Леонардо 4 0.21
Лувумбу Зито 3 0.16
Виола Николас 2 0.11
Доссена Альберто 2 0.11
Ористанио Гаэтано 1 0.05
Нандес Найтан 1 (1) 0.05
Лападула Джанлука 1 0.05
Дзаппа Габриэле 1 0.05
Макумбу Антуан 1 0.05
Янкто Якуб 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Петанья Андреа 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 8 0
Гонсалес Хоан 6 0
Понграчич Марин 5 0
Банда Ламек 3 1
Роберто Д'Аверса 4 0
Рафья Хамза 4 0
Доргу Патрик 4 0
Каба Мохамед 2 1
Стрефецца Габриэль 3 0
Жендрей Валентен 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Сансоне Никола 1 0
Блен Алексис 1 0
Уден Реми 1 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 3 2
Ветеска Матеуш 2 1
Паволетти Леонардо 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Лувумбу Зито 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Виола Николас 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Лападула Джанлука 1 0
Петанья Андреа 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Нандес Найтан 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Доссена Альберто 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Лечче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6
Лечче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Кальяри
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

8
9
Лечче
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Кальяри
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

11
6
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
6
55%
2
33%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
6
40%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
4
44%
2
18%
61-75
2
22%
6
55%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
5
33%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
3
25%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

20
17
4 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
15%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
6
30%
4
24%
61-75
8
40%
8
47%
76-90

Пропущено

23
30
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
1
4%
3
10%
1-15
6
26%
5
17%
16-30
5
22%
4
13%
31-45
4
17%
8
27%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
6
26%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1
Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0
Кальяри
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1
Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2

Результаты матчей

Лечче
Кальяри

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лечче
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
8
6
12
1.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 15 3 1 44 - 9 48
2.
Ювентус
 Заявка 18 13 4 1 27 - 11 43
3.
Милан
 Заявка 18 11 3 4 32 - 20 36
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 Заявка 19 8 8 3 22 - 16 32
6.
Аталанта
 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
7.
Рома
 Заявка 18 8 4 6 30 - 20 28
8.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
9.
Лацио
 Заявка 18 8 3 7 21 - 19 27
10.
Монца
 Заявка 19 6 7 6 19 - 20 25
11.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
12.
Дженоа
 Заявка 19 5 6 8 20 - 24 21
13.
Лечче
 1:1 Заявка 19 4 9 6 20 - 25 21
14.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
15.
Удинезе
 Заявка 18 2 11 5 18 - 28 17
16.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 25 - 33 16
17.
Кальяри
 1:1 Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
19.
Эмполи
 Заявка 18 3 4 11 10 - 30 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 2 6 10 15 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
9.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
10.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
11.
Лечче
 1:1 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 1:1 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17.
Удинезе
 Заявка 9 1 6 2 12 - 14 9
18.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
19.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
7.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
8.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
11.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
16.
Салернитана
 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
17.
Лечче
 1:1 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
18.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Кальяри
 1:1 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 16 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Дженоа Гудмундссон Альберт 8 (2)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    70'
    Стрефецца привез штрафной, который привел к голу, а теперь покидает поле, вместо него выходит Алмквист.
  • 69'
    А вот теперь игра должна пойти на встречных курсов, не смогли сохранить преимущество хозяева, необходимо и им забивать, чтобы одержать победу в матче.
  • Описание гола
    68'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ОРИСТАНИО! Виола исполнил подачу со штрафного в район 11-ти метровой отметки, где Ористанио первый оказался на мяче и в одно касание на противоходе поймал голкипера. Оба гола сегодня были забиты со стандартов.
  • Желтая карточка
    67'
    Стрефецца фолит на бровке, в 30 метрах от ворот, грубо было сыграно и судья достал желтую карточку. Первое предупреждение для хозяев.
  • 66'
    Продолжают оказывать давление гости на "Лечче", но нет каких-то опасных моментов у ворот соперника, всё заканчивается на подходах к штрафной площади.
  • 65'
    Понграчич садится на газон, возникает пауза в игре, но не потребовалось помощь защитнику хозяев, игра уже возобновилась и футболисты "Лечче" провели свою атаку, в которой удар по воротам был заблокирован.
  • 64'
    Пока что на поле наблюдается одна и та же картина, контроль мяча от гостей и редкие атаки футболистов "Лечче", не рано ли хозяева начали удерживать счет?
  • 63'
    Гольданига попытался исполнить длинную передачу в штрафную, мяч улетел далеко за пределы поля, извиняется защитник перед партнерами.
  • 62'
    Гости владеют мячом в центре поля, пошла диагональ на Ауджелло, который попробовал закинуть снаряд в штрафную, неудачно.
  • 61'
    Ористанио упал в штрафной соперника, судья показывает, чтобы полузащитник гостей поднимался, не было там нарушения правил, а лишь борьба в рамках дозволенного.
  • 60'
    Галло с левого фланга исполнил мягкую подачу на 11-ти метровую отметку, откуда головой пробил слабо Крстович, сфера оказалась в руках вратаря.
  • 58'
    Снова сработала связка Уден-Жендрей, на сей раз не дали защитники отличиться своему оппоненту, накрыв его удар. Раз за разом Уден удачно исполняет угловые.
  • Угловой
    57'
    Разыграли гости угловой, защита справилась с подачей и быстро Крстовича отправили вперед, где нападающий сумел заработать удар с угла поля для своей команды.
  • 56'
    Ауджелло оказывается за пределами поля, толкнул его кто-то из зоны разминки, но конфликт быстро погасил судья, обошелся он без предупреждений.
  • 55'
    Петанья мягко обрабатывает мяч, убирает его под левую и уже замахнулся для удара, но защита накрывает эту попытку нападающего гостей.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Жендрей вводит мяч из-за боковой линии, попытался отыграться с Кабой в стенку, но слишком сильная ответная передача пошла на защитника, не успел он к сфере.
    • 53'
      Доссена жестко, но чисто отбирает мяч у Крстовича, судья оценил данное действие продолжением игры, а нападающий "Лечче" снова не доволен.
    • 52'
      Крстович отбирает мяч в центре поля, но его партнер сразу же обратно отдает снаряд сопернику, теперь первым номером играют гости, болельщики не одобряют такой футбол.
    • 51'
      Поднимается самостоятельно Крстович, спустя длительную паузу, болельщики освистали действия гостей, ведь футбол - это честная игра.
    • 50'
      Снова достается Крстовичу, лежит он на левой бровке, но гости не собираются останавливать игру, хотя игроки "Лечче" всем видом показывают, что требуется пауза..
    • 49'
      Галло получил передачу в штрафную от Каба и шведой попробовал закрутить в дальний угол, надо было в этой ситуации бить правой ногой, а так снаряд пролетел слишком мимо.
    • 48'
      Крстович столкнулся с Нандесом головами в центре поля, вроде всё нормально с игроками, игра продолжается, помощь от врачей никому не потребовалась.
    • 47'
      Дальняя попытка от Стрефеццы, с линии штрафной пробовал исполнить нападающий обводящий удар, но он оказался неточным.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартует второй тайм! В перерыве замен не было произведено.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Дает арбитр свисток на перерыв! Не удалось создать момент хозяевам с углового, но всё равно уходят в раздевалку футболисты "Лечче" в роли лидера матча. Закончился первый тайм со счетом 1:0 в пользу "Лечче", ждем продолжения игры после перерыва, а пока отдохнем!
    • Угловой
      45'
      Галло неплохо продвинулся по левому флангу и прострелил низом в штрафную соперника, после двух рикошетов от игроков гостевой подачи мяч улетел на угловой, хорошо, что не в ворота.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавляет судья к первому тайму!
    • 44'
      Раньери не особо доволен развитием событий, показывает он, что необходимо быстрее двигать мяч, пока футболисты не очень справляются с этими требованиями.
    • 43'
      С фланга на фланг переводят гости мяч, пробуют продвинуться ближе к воротам соперника, но там всё перекрыто, сфера возвращается назад к игрокам обороны.
    • 42'
      А тем временем заканчивается и основное время первого тайма, гости в последние минуты взяли мяч под свой контроль, пока без особого продвижения вперед.
    • 41'
      Закончился ливень в Лечче, теперь играть командам будет поприятнее, плюс газон успел немного подсохнуть, всё для команд, лишь бы они показывали красивый футбол.
    • 40'
      Жендрей совершает по правому флангу сольный проход и отдает Крстовичу, но тот явно не ждал передачи, мяч оказывается у защиты гостей.
    • 39'
      Крстович пустился в дриблинг, обыграл одного соперника, но наткнулся на его партнера. Стоит отметить, что Крстович очень ярко проводит встречу, но вот этот его промах, это конечно что-то.
    • Опасный момент
      38'
      Снова Уден классно исполнил подачу на дальнюю штангу, где совершенно один Гонсалес сделал передачу поперек ворот и Крстович с метра уже в пустые ворота бил, но снаряд у него полетел вдоль ворот и ушел за боковую линию. Это промах матча!
    • Угловой
      37'
      Снова ищут Крстовича в штрафной игроки хозяев, но Доссена грудью переводит мяч на угловой, тем самым спас свою команду от гола.
    • 36'
      Сбило это нарушение правил порыв футболистов гостевой команды, игроки "Лечче" не спешат с вводом мяча в игру, впрочем после розыгрыша сфера была потеряна.
    • Желтая карточка
      35'
      Доссена нарушает правила на Крстовиче и главный арбитр встречи достает первую желтую карточку за сегодня.
    • 34'
      Классная подача с левого фланга Ауджелло подавал, а Ористанио первым оказался на мяче, удар голово прошел мимо ворот, а судья зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.
    • 32'
      Сразу же игроки "Кальяри" попытались ответить. Петанья пробивал на входе в штрафную, но не попадает в створ ворот нападающий.
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ЖЕНДРЕЙ! Уден шикарно подал от углового флажка, мяч полетел на линию вратарской, где Жендрей выпрыгнул выше всех и отправил снаряд под перекладину. Это первый гол в карьере молодого защитника.
    • Угловой
      30'
      Зарабатывают угловой с правого фланга хозяева, всё больше задействуют именно правую бровку футболисты "Лечче". Не торопятся с розыгрышем стандарта "волки".
    • 29'
      Жендрей упал на чужой половине поля, но судья показывает, что надо вводить мяч в игру из-за боковой линии, не было нарушения правил по мнению арбитра.
    • 28'
      Темп игры постепенно падает, уже нет быстрых переходов центра поля, всё чаще команды задерживаются в линии полузащиты, всё больше позиционного футбола.
    • 27'
      Еще один классный шанс у гостей, Петанья заработал штрафной метрах в 23 от ворот, у мяча Виола и Прати. На сей раз ударил Прати, но сфера снова угодила в стенку.
    • 26'
      Постепенно на газоне появляются водяные пятна, особенно это видно у ворот хозяев. Не справляется дренажная система стадиона с ливнем.
    • 25'
      Получает по ногам Петанья, ближе к центру поля произошло нарушение правил, ничего серьезного, нападающий поднимается, игра продолжается.
    • Угловой
      24'
      Угловой от хозяев завершился подачей прямо в руки Скуффету, вратарь не побоялся и зафиксировал снаряд в руках, не торопится голкипер с вводом мяча.
    • 22'
      Середина первого тайма у нас, дождь только усиливается, его даже заметно по телевизионной картинке, сложнее становится футболистам показывать комбинационный футбол.
    • 21'
      Стоит отметить, что Раньери использует схему с одним центральным нападающим, тогда как Д'Аверса предпочитает трех форвардов в атаке.
    • 20'
      Снова пытаются создать хозяева остроту у чужих ворот, но длинная диагональ пришлась в голову защитнику, теперь в обратном направлении движется мяч.
    • 19'
      Петанья высоко поднимает локоть и попадает по лицу Гонсалесу, судья не стал наказывать форварда гостей предупреждением, лишь устно объяснил нападающему, как не стоит играть.
    • 18'
      Забирают хозяева сферу под свой контроль, снова Крстович неплохо оттеснил Гольданигу от мяча и отдавал в центр штрафной на Удена, защита перехватила снаряд.
    • 17'
      Мяч особо не задерживается в центре поля, пробуют команды проводить скоростные атаки, но в завершающих передачах возникают проблемы, уж очень они неточные.
    • Офсайд
      16'
      "Лечче" всё чаще проводят атаки, очередной проход по правому флангу закончился поднятым флажком от помощника главного судьи.
    • 15'
      В быстром отрыве провели хозяева атаку, передача с левого фланга в центр завершилась невнятным ударом от Удена, достаточно хорошая скоростная атака от футболистов "Лечче".
    • 14'
      Нандес не смог перекинуть стенку, но на добивании пробывал исполнить Ористанио, сфера полетела далеко мимо ворот, запороли гости хороший стандарт.
    • 13'
      Макумбу опустился в опорную зону, помогает своей команде начать атаку, пошел мяч на Виолу и тот заработал очень хороший штрафной, в 25 метрах от ворот прямо по центру.
    • 12'
      Наконец-то игроки хозяев показали зубы, создали достаточно хороший момент, но снова отошли в оборону и гости начинают плести свою атаку.
    • 10'
      Крстович в штрафной отмахнулся от Доссены, попадает нападающий локтем по лицу сопернику, но судья оставил этот эпизод без внимания и позволил Крстовичу нанести удар по воротам, сфера прошла в двух метрах от штанги.
    • Опасный момент
      9'
      А сейчас у правой боковой бровки нарушают правила гости, хороший шанс у "Лечче" исполнить момент. Пошла длинная передача на Гонсалеса и тот пробивал головой, но вратарь спасает свою команду.
    • 8'
      Крстович классно выцарапал мяч у соперника и отдал на Стрефеццу, тот недолго думая упал в штрафной, но арбитр не назначил пенальти.
    • 7'
      Стоит отметить, что присутствуют свободные места на нижних рядах, да и за воротами болельщиков практически нет, но шумовая поддержка неплохая.
    • 6'
      У "Лечче" пока мяч не держится, атакуют только гости. Взорвалась петарда на стадионе, диктор просит не делать болельщиков больше этого.
    • Опасный момент
      5'
      Нандес подал с правого фланга и Доссена переправлял головой в дальний угол, чуть не попала сфера в ворота, голкипер бы не спас свою команду.
    • 4'
      Идет сильный дождь в Лечче". Раньери в капюшоне стоит на границе технической зоны, не помеха для него плохая погода.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой от гостей, достаточно опасно, Петанья выскакивал на ближнюю штангу, но не добрался до мяча, будет еще один стандарт.
    • 2'
      "Лечче" играет в желто-красных футболках и темных трусах, а гости полностью в белом комплекте.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартует встреча! Гости начали с центра поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Лечче.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.22. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.22 ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Лечче 1:1 Кальяри онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 1:1 Кальяри

    Исход игры
    Лечче
    61.5% (72)
    Ничья
    28.2% (33)
    Кальяри
    10.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.54% (45)
    Меньше
    59.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    68.47% (76)
    Нет
    31.53% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Лечче
    30.8% (36)
    1:1 Ничья
    26.5% (31)
    1:0 Лечче
    25.6% (30)
    1:2 Кальяри
    6.8% (8)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Лечче
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лечче
    Кальяри
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный