Пока что на поле наблюдается одна и та же картина, контроль мяча от гостей и редкие атаки футболистов "Лечче", не рано ли хозяева начали удерживать счет?

Понграчич садится на газон, возникает пауза в игре, но не потребовалось помощь защитнику хозяев, игра уже возобновилась и футболисты "Лечче" провели свою атаку, в которой удар по воротам был заблокирован.

Продолжают оказывать давление гости на "Лечче", но нет каких-то опасных моментов у ворот соперника, всё заканчивается на подходах к штрафной площади.

Стрефецца фолит на бровке, в 30 метрах от ворот, грубо было сыграно и судья достал желтую карточку. Первое предупреждение для хозяев.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ОРИСТАНИО! Виола исполнил подачу со штрафного в район 11-ти метровой отметки, где Ористанио первый оказался на мяче и в одно касание на противоходе поймал голкипера. Оба гола сегодня были забиты со стандартов.

А вот теперь игра должна пойти на встречных курсов, не смогли сохранить преимущество хозяева, необходимо и им забивать, чтобы одержать победу в матче.

Стрефецца привез штрафной, который привел к голу, а теперь покидает поле, вместо него выходит Алмквист.

Петанья мягко обрабатывает мяч, убирает его под левую и уже замахнулся для удара, но защита накрывает эту попытку нападающего гостей.

Ауджелло оказывается за пределами поля, толкнул его кто-то из зоны разминки, но конфликт быстро погасил судья, обошелся он без предупреждений.

Разыграли гости угловой, защита справилась с подачей и быстро Крстовича отправили вперед, где нападающий сумел заработать удар с угла поля для своей команды.

Снова сработала связка Уден-Жендрей, на сей раз не дали защитники отличиться своему оппоненту, накрыв его удар. Раз за разом Уден удачно исполняет угловые.

Галло с левого фланга исполнил мягкую подачу на 11-ти метровую отметку, откуда головой пробил слабо Крстович, сфера оказалась в руках вратаря.

Ористанио упал в штрафной соперника, судья показывает, чтобы полузащитник гостей поднимался, не было там нарушения правил, а лишь борьба в рамках дозволенного.

Гости владеют мячом в центре поля, пошла диагональ на Ауджелло, который попробовал закинуть снаряд в штрафную, неудачно.

Гольданига попытался исполнить длинную передачу в штрафную, мяч улетел далеко за пределы поля, извиняется защитник перед партнерами.

Стартует второй тайм! В перерыве замен не было произведено.

Дальняя попытка от Стрефеццы, с линии штрафной пробовал исполнить нападающий обводящий удар, но он оказался неточным.

Крстович столкнулся с Нандесом головами в центре поля, вроде всё нормально с игроками, игра продолжается, помощь от врачей никому не потребовалась.

Галло получил передачу в штрафную от Каба и шведой попробовал закрутить в дальний угол, надо было в этой ситуации бить правой ногой, а так снаряд пролетел слишком мимо.

Снова достается Крстовичу, лежит он на левой бровке, но гости не собираются останавливать игру, хотя игроки "Лечче" всем видом показывают, что требуется пауза..

Крстович отбирает мяч в центре поля, но его партнер сразу же обратно отдает снаряд сопернику, теперь первым номером играют гости, болельщики не одобряют такой футбол.

Доссена жестко, но чисто отбирает мяч у Крстовича, судья оценил данное действие продолжением игры, а нападающий "Лечче" снова не доволен.

Жендрей вводит мяч из-за боковой линии, попытался отыграться с Кабой в стенку, но слишком сильная ответная передача пошла на защитника, не успел он к сфере.

Дает арбитр свисток на перерыв! Не удалось создать момент хозяевам с углового, но всё равно уходят в раздевалку футболисты "Лечче" в роли лидера матча. Закончился первый тайм со счетом 1:0 в пользу "Лечче", ждем продолжения игры после перерыва, а пока отдохнем!

45' Галло неплохо продвинулся по левому флангу и прострелил низом в штрафную соперника, после двух рикошетов от игроков гостевой подачи мяч улетел на угловой, хорошо, что не в ворота.

45' Одну минуту добавляет судья к первому тайму!

44' Раньери не особо доволен развитием событий, показывает он, что необходимо быстрее двигать мяч, пока футболисты не очень справляются с этими требованиями.

43' С фланга на фланг переводят гости мяч, пробуют продвинуться ближе к воротам соперника, но там всё перекрыто, сфера возвращается назад к игрокам обороны.

42' А тем временем заканчивается и основное время первого тайма, гости в последние минуты взяли мяч под свой контроль, пока без особого продвижения вперед.

41' Закончился ливень в Лечче, теперь играть командам будет поприятнее, плюс газон успел немного подсохнуть, всё для команд, лишь бы они показывали красивый футбол.

40' Жендрей совершает по правому флангу сольный проход и отдает Крстовичу, но тот явно не ждал передачи, мяч оказывается у защиты гостей.

39' Крстович пустился в дриблинг, обыграл одного соперника, но наткнулся на его партнера. Стоит отметить, что Крстович очень ярко проводит встречу, но вот этот его промах, это конечно что-то.

38' Снова Уден классно исполнил подачу на дальнюю штангу, где совершенно один Гонсалес сделал передачу поперек ворот и Крстович с метра уже в пустые ворота бил, но снаряд у него полетел вдоль ворот и ушел за боковую линию. Это промах матча!

37' Снова ищут Крстовича в штрафной игроки хозяев, но Доссена грудью переводит мяч на угловой, тем самым спас свою команду от гола.

36' Сбило это нарушение правил порыв футболистов гостевой команды, игроки "Лечче" не спешат с вводом мяча в игру, впрочем после розыгрыша сфера была потеряна.

35' Доссена нарушает правила на Крстовиче и главный арбитр встречи достает первую желтую карточку за сегодня.

34' Классная подача с левого фланга Ауджелло подавал, а Ористанио первым оказался на мяче, удар голово прошел мимо ворот, а судья зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.

32' Сразу же игроки "Кальяри" попытались ответить. Петанья пробивал на входе в штрафную, но не попадает в створ ворот нападающий.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ЖЕНДРЕЙ! Уден шикарно подал от углового флажка, мяч полетел на линию вратарской, где Жендрей выпрыгнул выше всех и отправил снаряд под перекладину. Это первый гол в карьере молодого защитника.

30' Зарабатывают угловой с правого фланга хозяева, всё больше задействуют именно правую бровку футболисты "Лечче". Не торопятся с розыгрышем стандарта "волки".

29' Жендрей упал на чужой половине поля, но судья показывает, что надо вводить мяч в игру из-за боковой линии, не было нарушения правил по мнению арбитра.

28' Темп игры постепенно падает, уже нет быстрых переходов центра поля, всё чаще команды задерживаются в линии полузащиты, всё больше позиционного футбола.

27' Еще один классный шанс у гостей, Петанья заработал штрафной метрах в 23 от ворот, у мяча Виола и Прати. На сей раз ударил Прати, но сфера снова угодила в стенку.

26' Постепенно на газоне появляются водяные пятна, особенно это видно у ворот хозяев. Не справляется дренажная система стадиона с ливнем.

25' Получает по ногам Петанья, ближе к центру поля произошло нарушение правил, ничего серьезного, нападающий поднимается, игра продолжается.

24' Угловой от хозяев завершился подачей прямо в руки Скуффету, вратарь не побоялся и зафиксировал снаряд в руках, не торопится голкипер с вводом мяча.

22' Середина первого тайма у нас, дождь только усиливается, его даже заметно по телевизионной картинке, сложнее становится футболистам показывать комбинационный футбол.

21' Стоит отметить, что Раньери использует схему с одним центральным нападающим, тогда как Д'Аверса предпочитает трех форвардов в атаке.

20' Снова пытаются создать хозяева остроту у чужих ворот, но длинная диагональ пришлась в голову защитнику, теперь в обратном направлении движется мяч.

19' Петанья высоко поднимает локоть и попадает по лицу Гонсалесу, судья не стал наказывать форварда гостей предупреждением, лишь устно объяснил нападающему, как не стоит играть.

18' Забирают хозяева сферу под свой контроль, снова Крстович неплохо оттеснил Гольданигу от мяча и отдавал в центр штрафной на Удена, защита перехватила снаряд.

17' Мяч особо не задерживается в центре поля, пробуют команды проводить скоростные атаки, но в завершающих передачах возникают проблемы, уж очень они неточные.

16' "Лечче" всё чаще проводят атаки, очередной проход по правому флангу закончился поднятым флажком от помощника главного судьи.

15' В быстром отрыве провели хозяева атаку, передача с левого фланга в центр завершилась невнятным ударом от Удена, достаточно хорошая скоростная атака от футболистов "Лечче".

14' Нандес не смог перекинуть стенку, но на добивании пробывал исполнить Ористанио, сфера полетела далеко мимо ворот, запороли гости хороший стандарт.

13' Макумбу опустился в опорную зону, помогает своей команде начать атаку, пошел мяч на Виолу и тот заработал очень хороший штрафной, в 25 метрах от ворот прямо по центру.

12' Наконец-то игроки хозяев показали зубы, создали достаточно хороший момент, но снова отошли в оборону и гости начинают плести свою атаку.

10' Крстович в штрафной отмахнулся от Доссены, попадает нападающий локтем по лицу сопернику, но судья оставил этот эпизод без внимания и позволил Крстовичу нанести удар по воротам, сфера прошла в двух метрах от штанги.

9' А сейчас у правой боковой бровки нарушают правила гости, хороший шанс у "Лечче" исполнить момент. Пошла длинная передача на Гонсалеса и тот пробивал головой, но вратарь спасает свою команду.

8' Крстович классно выцарапал мяч у соперника и отдал на Стрефеццу, тот недолго думая упал в штрафной, но арбитр не назначил пенальти.

7' Стоит отметить, что присутствуют свободные места на нижних рядах, да и за воротами болельщиков практически нет, но шумовая поддержка неплохая.

6' У "Лечче" пока мяч не держится, атакуют только гости. Взорвалась петарда на стадионе, диктор просит не делать болельщиков больше этого.

5' Нандес подал с правого фланга и Доссена переправлял головой в дальний угол, чуть не попала сфера в ворота, голкипер бы не спас свою команду.

4' Идет сильный дождь в Лечче". Раньери в капюшоне стоит на границе технической зоны, не помеха для него плохая погода.

3' Первый угловой от гостей, достаточно опасно, Петанья выскакивал на ближнюю штангу, но не добрался до мяча, будет еще один стандарт.

2' "Лечче" играет в желто-красных футболках и темных трусах, а гости полностью в белом комплекте.