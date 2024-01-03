Тур: 19. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Масса Давиде
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
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Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Лечче
Кальяри
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.63
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4 (1)
|0.22
|Пикколи Роберто
|3 (1)
|0.17
|Банда Ламек
|2
|0.11
|Уден Реми
|2
|0.11
|Алмквист Понтус
|2
|0.11
|Сансоне Никола
|1
|0.06
|Гонсалес Хоан
|1
|0.06
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.06
|Рамадани Юльбер
|1
|0.06
|Рафья Хамза
|1
|0.06
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.06
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Жендрей Валентен
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паволетти Леонардо
|4
|0.22
|Лувумбу Зито
|3
|0.17
|Виола Николас
|2
|0.11
|Доссена Альберто
|2
|0.11
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.06
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.06
|Лападула Джанлука
|1
|0.06
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.06
|Макумбу Антуан
|1
|0.06
|Янкто Якуб
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Петанья Андреа
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|8
|0
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Понграчич Марин
|5
|0
|Банда Ламек
|3
|1
|Роберто Д'Аверса
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Доргу Патрик
|4
|0
|Каба Мохамед
|2
|1
|Стрефецца Габриэль
|3
|0
|Жендрей Валентен
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Крстович Никола
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Пикколи Роберто
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|3
|2
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Лувумбу Зито
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Виола Николас
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Нандес Найтан
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Лечче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Кальяри
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
8
9
Лечче
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Кальяри
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
11
6
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
6
55%
2
33%
76-90
Пропущено
11
15
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
6
40%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
4
44%
2
18%
61-75
2
22%
6
55%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
5
33%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
3
25%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
20
17
4 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
15%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
6
30%
4
24%
61-75
8
40%
8
47%
76-90
Пропущено
23
30
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
1
4%
3
10%
1-15
6
26%
5
17%
16-30
5
22%
4
13%
31-45
4
17%
8
27%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
6
26%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1
Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0
Кальяри
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1
Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2
Результаты матчей
Лечче
Кальяри
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лечче
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
108
612
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 8
|45
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|27 - 11
|43
|3.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 20
|36
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|21 - 15
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 20
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 20
|28
|8.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|9.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 19
|27
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 18
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 31
|19
|15.
|Заявка
|18
|2
|11
|5
|18 - 28
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|25 - 33
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 31
|14
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|10 - 30
|13
|20.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|12 - 14
|9
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
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|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
|Эмполи
|Мале Юссеф
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лечче - Кальяри
Исход игры
Лечче
56.5% (26)
Ничья
28.3% (13)
Кальяри
15.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
40% (18)
Меньше
60% (27)
Обе команды забьют
Да
66.67% (30)
Нет
33.33% (15)
Популярный счёт
1:0 Лечче
28.3% (13)
1:1 Ничья
26.1% (12)
2:1 Лечче
26.1% (12)
1:2 Кальяри
13% (6)
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