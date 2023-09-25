Тур: 6.
1:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаFederico Rasmussen
1:0
54' ГолTadeo Allende
56' Желтая карточкаNicolas Fernandez3
72' Желтая карточкаThomas Galdames
75' Красная карточкаThomas Galdames
79' Желтая карточкаРомеро Максимильяно
1:1
90' ГолМартинес Рохер
90' Желтая карточкаАуче Габриэль
90' Желтая карточкаКонечни Томас
90'+8
Ход матча
54'
1:0
72'
75'
90'
1:1
90'
90'
25
Bruno
Sosa
10
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
19 Enzo Gaggi
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Tobias RubioЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Годой Крус
Расинг Авельянеда
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
24 матча
37.5%
12.5%
50%
9 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.55
0.92
Среднее время на гол
58
97
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
2.15
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
45
23
Голов в среднем за матч
1.88
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
48
93
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конечни Томас
|2
|0.33
|Tadeo Allende
|2
|0.33
|Hernan Lopez
|1
|0.17
|Pier Barrios
|0
|0
|Thomas Galdames
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Хуан
|2
|0.33
|Baltasar Rodriguez
|2
|0.33
|Gaston Martirena
|1
|0.17
|Сигали Леонардо
|1
|0.17
|Jonathan David Gomez
|1
|0.17
|Мартинес Рохер
|1
|0.17
|Gonzalo Piovi
|1 (1)
|0.17
|Альмендра Агустин
|0
|0
|Охеда Агустин
|0
|0
|Gabriel Rojas1
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thomas Galdames
|2
|1
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Federico Rasmussen
|2
|0
|Cristian Nunez
|1
|0
|Конечни Томас
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Лусиано Мартин
|1
|0
|Tadeo Allende
|1
|0
|Manuel Guillen
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tobias Rubio
|2
|1
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Альмендра Агустин
|1
|0
|Gabriel Rojas1
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Santino Vera
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Годой Крус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
100%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
3
60%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2
Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ II 3:0 Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Результаты матчей
Годой Крус
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:1
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Институто Кордоба
|Fernando Alarcon
|4
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|4