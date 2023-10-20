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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Гавр
0:0
Первый тайм: 29'
Ланс
0'
12' Желтая карточка
Диуф Энди
20' Желтая карточка
Самба Брис
25' Желтая карточка
Дансо Кевин

Ход матча

12'
 
Диуф Энди
20'
 
Самба Брис
23'
Него Лоик
Опери Кристофер
 
25'
 
Дансо Кевин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 116
Гавр 18.1% (21)
X 27.6% (32)
Ланс 54.3% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
93
Санганте
Аруна
4
Льорис
Готье
23
Касимир
Хосуэ
27
Опери
Кристофер
14
Кузяев
Далер
94
Туре
Абдулайе
11
Сабби
Эммануэль
10
Алиуи
Набиль
9
Байо
Мохамед
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
21
Айдара
Массадио
2
Агилар
Рубен
26
Менди
Нампали
18
Диуф
Энди
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
22
Саид
Уэсли
28
Томассон
Адриен
Гавр
3-4-2-1
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Гавр
Ланс

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:0
ТМК
2:2
ТМС
1:3
Л2
0:0
Л2
1:3
Л2
0:0
Л2
2:1
Л2
3:3
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
0:4
Л2
1:1
Л2
6:2
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
0:0

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.75
1.45

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.36
0.63

Среднее время на гол

66
144

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
81

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.44
Кузяев Далер 2 0.22
Льорис Готье 1 0.11
Мбемба Нолан 1 0.11
Грандсир Самуэль 1 0.11
Байо Мохамед 1 0.11
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мачадо Дейвер 3 0.33
Гилавоги Морган 2 0.22
Сотока Флориан 1 0.11
Вахи Элю 1 0.11
Саид Уэсли 1 0.11
Франковски Пшемыслав 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Медина Факундо 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грандсир Самуэль 1 1
Н'диайе Рассул 1 1
Касимир Хосуэ 2 0
Санганте Аруна 2 0
Десма Артур 1 0
Байо Мохамед 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 5 0
Гради Жонатан 4 0
Вахи Элю 3 0
Спирингс Стейн 2 0
Сотока Флориан 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Самба Брис 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0

Результаты матчей

Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Гавр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
4
Гавр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ланс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
25%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
6
46%
31-45
3
30%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0
Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2
Ланс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1
Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3

Результаты матчей

Гавр
Ланс

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Гавр
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
2.
Ницца
 Заявка 8 4 4 0 9 - 4 16
3.
ПСЖ
 Заявка 8 4 3 1 17 - 7 15
4.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 9 - 7 15
5.
Реймс
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Лилль
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Марсель
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
9.
Ренн
 Заявка 8 2 5 1 14 - 10 11
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
11.
Тулуза
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
12.
Гавр
 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 16 - 11 9
14.
Ланс
 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
15.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
16.
Лорьян
 Заявка 8 1 4 3 13 - 18 7
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Гавр
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Ланс
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Ланс
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Гавр
 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
16.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
  • 26'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Гавр: 36%, Ланс: 64%.
  • 25'
    Сотока Флориан пробует нанести удар издали, но Артур Десмас ловит мяч
  • 25'
    Агилар Рубен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 25'
    Дансо Кевин получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 24'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 24'
    Матч возобновлен
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    • 23'
      Опери Кристофер получил травму и заменен. Него Лоик выходит на поле.
    • 23'
      Ох, нехорошо это выглядит. Опери Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Безумный фол. Менди Нампали грубо играет против соперника. Пострадал Алиуи Набиль
    • 21'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Игрок из команды Гавр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 21'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Самба Брис получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 20'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Гавр: 37%, Ланс: 63%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 20'
      Саид Уэсли из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 20'
      Айдара Массадио из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Саид Уэсли наказан за толчок Туре Абдулайе
    • 17'
      Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 17'
      Кузяев Далер не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Кузяев Далер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Томассон Адриен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Алиуи Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Контроль мяча: Гавр: 37%, Ланс: 63%.
    • 15'
      Гради Жонатан успешно блокирует удар.
    • 15'
      Алиуи Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 13'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 12'
      Диуф Энди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 12'
      Диуф Энди из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Сабби Эммануэль.
    • 11'
      Санганте Аруна наказан за толчок Саид Уэсли
    • 10'
      Ланс контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Гавр: 39%, Ланс: 61%.
    • 10'
      Сабби Эммануэль наказан за толчок Айдара Массадио
    • 9'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ланс контролирует мяч.
    • 8'
      Хорошую попытку сделал Франковски Пшемыслав. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 8'
      Саид Уэсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 8'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Диуф Энди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Гавр: 55%, Ланс: 45%.
    • 5'
      Саид Уэсли нанес удар головой, но Артур Десмас спокойно отбил мяч.
    • 5'
      Агилар Рубен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Диуф Энди из команды Ланс разыграл угловой с правого угла.
    • 5'
      Сальмье Йоанн успешно блокирует удар.
    • 4'
      Диуф Энди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Санганте Аруна ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 3'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Судья свистит. Айдара Массадио атаковал сзади соперника. Это Сабби Эммануэль заработал своей команде штрафной
    • 2'
      Туре Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ланс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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    Прогнозы 116
    Гавр 18.1% (21)
    X 27.6% (32)
    Ланс 54.3% (63)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гавр
    Ничья
    Ланс
    4.80
    Реклама, pari.ru
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:0 Ланс

    Исход игры
    Гавр
    18.1% (21)
    Ничья
    27.6% (32)
    Ланс
    54.3% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.48% (48)
    Меньше
    57.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    29.3% (34)
    1:1 Ничья
    23.3% (27)
    0:1 Ланс
    20.7% (24)
    2:1 Гавр
    8.6% (10)
    1:0 Гавр
    6% (7)
    0:2 Ланс
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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